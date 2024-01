Bitcoin (BTC) nousi yli 7 prosenttia 1. tammikuuta nousten yli 45 000 dollarin arvoalueen. Matrixport ennustaa Bitcoinin nousuvan 50 000 dollariin tässä kuussa vedoten mahdolliseen spot-ETF-hyväksyntään tammikuun 10. päivän tienoilla.

Samaan aikaan uusi meemi krypto, Memeinator (MMTR) näyttää ylittävän altcoin-markkinat noustuaan vuoden 2023 parhaiden ICO:iden joukkoon.

Bitcoin silmät 50 000 dollaria

Copy link to section

Viimeisin Matrixport -raportti osoittaa, että BTC säilytti korkean rahoitusosuuden, mikä vahvistaa sijoittajien nousevat näkymät odottaessaan Bitcoin-pörssin rahaston hyväksyntää. Lisäksi alt-kausi voi olla lähellä, kun BTC-dominanssi-indikaattori putosi 50,3 prosenttiin.

Nykyiset hintojen nousut osoittavat, että myyjiä on vähemmän, koska Tetherin lyöminen on lepotilassa. Rahoitusaste on korkealla +66 %. Tämä osoittaa, että pitkät maksoivat shortseihin 66 prosentin vuosikoron säilyttääkseen asemansa.

Lähde: Matrixport

Futuurimarkkinat ja spot-markkinoiden puristus ajavat Bitcoinin todennäköisesti yli 50 000 dollarin arvoalueen tammikuuhun 2024 mennessä. Jotkut odottavat johtavan omaisuuden saavuttavan tämän tavoitteen tammikuun loppuun mennessä, viikolla ensimmäisellä viikolla.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Positiivinen kehitys, kuten BTC ETF:n hyväksyntä, huhtikuun 2024 puolittaminen ja maailmantalouden kohentuminen, loivat alustan merkittäville Bitcoin-rallille. Tämä johtaisi altcoinien räjähdysmäiseen kasvuun, ja MMTR on yksi niistä omaisuuseristä, jotka ovat valmiita merkittäviin hintaliikkeisiin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Memeinator – vuoden 2023 ICO-projekti

Copy link to section

Memeinator on äskettäin lanseerattu meemikolikko, ja sen ennakkomyyntimenestys nostaa sen alttien joukossa nousemaan pilviin seuraavassa härkäjuoksussa. Vaikka koiraaiheiset kryptot kohtaavat kritiikkiä hyödyttömyyden ja inspiroimattoman markkinoinnin vuoksi, MMTR haluaa tyhjentää halvemmat meemit, koska se tähtää miljardin dollarin markkina-arvoon.

Memeinator nousi projektien ykköseksi vuonna 2023 ja liittyi vuoden 2024 joukkoon lupaavimpien kryptovaluuttavarojen joukkoon.

MMTR ennuste

Copy link to section

Memeinator vakiinnuttaa itsensä hallitsevaksi projektiksi kryptomaailmassa, ja sen ennakkomyyntimenestys todistaa tästä. Tekoälyn ja lohkoketjun sekoitus näkee MMTR:n todennäköisesti räjähtävän ennätystasolle.

Kun otetaan huomioon sen vaikuttava ICO-status, Memeinator todennäköisesti menestyy eteenpäin. Laajapohjainen markkinaralli ja hankkeen perimmäiset tavoitteet (meemikolikkosektorin tyhjentäminen tuleville sukupolville ja 1 miljardin dollarin markkina-arvon saavuttaminen) merkitsevät sujuvaa polkua MMTR-hinnalle 1 dollariin.

Löydät lisätietoja Memeinatorista heidän viralliselta verkkosivustoltaan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.