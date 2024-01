Solana ohitti Ethereumin, kun uusi altcoin liittyy kilpailuun

Vuoden 2024 alkaessa Solana (SOL) on noussut edelläkävijäksi, ohittaen Ethereumin stabiilien kolikoiden määrässä, halliten hakuja. Samaan aikaan Pullix, tuleva hybridipörssi, on aiheuttanut kiinnostusta Trade-To-Earn PLX-tokenien ennakkomyynnillä.

Syvennymme seuraaviin merkittäviin kehityssuuntiin, jotka ovat saaneet krypto-harrastajat ja sijoittajat valveille.

Solana ylittää Ethereumin stabiilien kolikoiden määrässä

Solana on ohittanut Ethereumin stablecoin-tapahtumien määrässä. Vaikka Ethereum on DeFilaman tietojen mukaan edelleen hallitsevin ketju liikkeeseen laskettujen stablecoinien markkina-arvojen suhteen, Ethereumissa viimeisten seitsemän päivän aikana suoritettujen stablecoin-tapahtumien määrä on Artemiksen tietojen mukaan ylittänyt Ethereumissa tehtyjen tapahtumien määrän.

Screenshot of Stablecoin transfer volume on Artemis terminal

Artemiksen tietojen mukaan Solanassa viimeisen seitsemän päivän aikana siirrettyjen stabiilien kolikoiden määrä on noin 103 miljardia dollaria verrattuna Ethereumin 90,87 miljardiin dollariin.

Siirrettyjen stablecoinien määrä viimeisen 7 päivän aikana

Aikoinaan “Ethereumin tappajaksi” kehuttu Solana on vakiinnuttanut asemansa mahtavana blockchain-pelaajana osoittaen merkittävää kasvua ja käyttäjien sitoutumista. Lohkoketjun eloisa ekosysteemi, jota leimaavat toiminnot aina kirjoitushulluudesta memecoin-maniaan, vaikutti tähän virstanpylvääseen.

Solanan stabiilien kolikoiden määrän kasvu korostaa sen kasvavaa suosiota, ja kauppiaat löytävät arvoa sen vankasta infrastruktuurista ja monipuolisista tarjouksista, mukaan lukien trendikkäät BONK-meemikolikot ja Solana Saga -puhelin. Airdropit, kuten Jito Airdrop, ja hajautettujen pörssien (DEX) nousu Solanassa ovat myös edistäneet lohkoketjun nousua ja nostaneet sen markkina-arvoa yli 50 miljardin dollarin. Tämä vauhti asettaa SOL:n merkittäväksi toimijaksi kryptovaluuttamarkkinoilla.

Solana (SOL) ohitti Ethereumin Google-haussa

Transaktiokyvyn lisäksi Solana on syrjäyttänyt Ethereumin hakukiinnostuksesta, mikä on merkki kryptonharrastajien uteliaisuuden muuttumisesta. Google Trends -tiedot paljastavat, että joulukuun 17. ja 23. joulukuuta välisenä aikana termi “Solana” sai korkeamman hakutulospisteen kuin “Ethereum” useilla alueilla, kuten Espanjassa ja Filippiineillä.

Tämä hakukiinnostuksen kasvu johtuu Solanan viimeaikaisista saavutuksista, mukaan lukien Ripplen XRP:n ja Binancen BNB:n ohittaminen markkina-arvossa. Lohkoketjun hinnannousu, hajautetut pörssit, joiden volyymi oli yli 28 miljardia dollaria pelkästään joulukuussa, ja odotukset tulevista token airdropsista ovat myötävaikuttaneet tähän lisääntyneeseen kiinnostukseen Solanaa kohtaan.

Pullix (PLX): uusi altcoin, joka kamppailee SOL:n kanssa kärkipaikasta

Solanaa (SOL) ympäröivän jännityksen keskellä Pullix (PLX) on noussut huomionarvoiseksi kilpailijaksi.

Pullix, innovatiivinen hybridipörssi, jonka on määrä julkaista tammikuussa 2024, on tarkoitus mullistaa kaupankäyntiympäristöä yhdistämällä saumattomasti keskitetyt ja hajautetut pörssiominaisuudet. Alusta käsittelee kriittisiä ongelmia, kuten DeFin likviditeettiongelmia, tarjoten yhtenäisen ratkaisun treidaajille.

Pullixin ekosysteemin ytimessä on PLX-token, jota kutsutaan kryptomarkkinoiden ensimmäiseksi Trade-to-Earn -kryptovaluutaksi, joka on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa. Token antaa käyttäjille mahdollisuuden ansaita välittömiä palkintoja kaupankäynnistä alustalla ja haasteiden suorittamisesta. PLX:n ennakkomyynti on herättänyt huomattavaa kohua, ja analyytikot ennustavat 580 %:n nousua ennakkomyynnissä ja mahdollista 100-kertaista nousua lanseerauksen yhteydessä.

PLX-tokenin ainutlaatuinen tulojen jakomekanismi erottaa Pullixin muista, mahdollistaen tokeninhaltijoille mahdollisuuden hyötyä pörssin päivittäisistä tuloista ja ansaita kiinteää passiivista tuloa. Kannustämällä käyttäjiä tarjoamaan likviditeettiä Pullix pyrkii lisäämään likviditeettiä ja tarjoamaan kilpailukykyisempiä hintoja muihin alustoihin verrattuna, mikä houkuttelee lisää treidaajia ekosysteemiinsä.

Johtopäätös

Jatkuvasti kehittyvässä kryptovaluuttojen maailmassa, Solanan loistava suorituskyky ja Pullixin uraauurtava lähestymistapa merkitsevät muutosta kohti innovaatioita ja käyttäjäkeskeisiä alustoja.

Solanan hallitseva asema stabiilien kolikoiden määrässä ja hakukiinnostuksessa yhdistettynä Pullixin ennakkomyyntimenestykseen ja PLX-tokenin käyttöönottoon osoittavat kryptomarkkinoiden dynaamisuuden ja potentiaalin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.