Kryptovaluuttojen hinnat ovat liikkuneet vuoden alusta lähtien vaihtelevasti. Vaikka Bitcoin nousi alun perin yli 45 000 dollariin, se putosi voimakkaasti keskiviikkona, kun kauppiaat odottivat edelleen SEC Bitcoin ETF:n hyväksyntää. Myös muut kolikot, kuten Solana, Avalanche ja Terra, vetäytyivät jyrkästi keskiviikkona.

On epäselvää, onko tämä krypto- ja osakkeiden myynti lyhyt vai pitkittynyt. Historiallisesti omaisuuserän kehitys tammikuun kahden ensimmäisen päivän aikana ei kuitenkaan aina ole indikaattori siitä, mitä on odotettavissa loppuvuodelta. Tässä artikkelissa tarkastellaan keskeisiä kryptovaluuttoja, kuten Meme Moguls (MGLS), LCX ja Ethereum Name Service (ENS).

Meme Mogulsin ennuste

Meme Moguls, jonka token on MGLS, on tuleva kryptovaluutta meemikolikoiden alasektorilla. Kehittäjien tavoitteena on luoda yksi johtavista meemikolikoista, joka kilpailee Pepen, Bonkin ja Samoyedcoinin kaltaisten kolikoiden kanssa.

Toisin kuin muut meemikolikot, Meme Mogulsilla on kokonainen ekosysteemi, joka pitää fanit mukana. Tämä ekosysteemi koostuu peleistä ja NFT-kokoelmista. Lisäksi verkosto hajautetaan lopulta täysin, mikä antaa kaikille haltijoille sananvaltaa sen tulevaisuudesta.

Meme Mogulsin whitepaper-julkaisun mukaan 60 % tokeneista on varattu ennakkomyyntijaksolle. Loput jaetaan ekosysteemille, pörssilistauksille ja tiimille.

Meme Moguls on jo kerännyt yli 1,4 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisilta sijoittajilta. Tämä korotus tulee aikaan, jolloin kryptoalalla on lukuisia myötätuulia. Esimerkiksi on merkkejä siitä, että Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) hyväksyy Bitcoin ETF:n.

On myös merkkejä siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki alkaa laskea korkoja myöhemmin tänä vuonna. Ja mikä tärkeintä, tarkasti seurattu Bitcoinin puolittaminen tapahtuu huhtikuun lopulla. Useimmissa tapauksissa kryptovaluutoilla on taipumus nousta Bitcoinin puolittumistapahtuman eteen ja sen jälkeen. Voit ostaa Meme Moguls -tokenin täältä, jossa on mahdollisuus voittaa suuria voittoja.

LCX hintaennuste

LCX, LCX-kryptoppörssin natiivi token, on ollut tällä viikolla yksi parhaiten suoriutuneista tokeneista. LCX hyppäsi korkeimmalle 0,1474 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tammikuun 2023. Kyseinen ralli tapahtui sen jälkeen, kun yritys käynnisti LCX-kauppakilpailun, jossa onnekkaat voittajat jakavat 15 000 dollaria.

Päiväkaaviossa LCX-tokenin hinta hyppäsi psykologisen vastuspisteen yläpuolelle 0,10 dollariin. Se nousi myös 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, mikä on myönteinen merkki.

Samaan aikaan Average Directional Index (ADX) nousi yli 50:een, mikä osoittaa, että tokenilla on vauhtia. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) ylitti yliostetun 80:n tason.

Siksi epäilen, että kolikko heiluu hieman krypto- ja osakemarkkinoiden turbulenssin jatkuessa. Sen jälkeen se palautuu, kun ostajat kohdistavat keskeiseen vastuspisteeseen 0,1615 dollaria, joka on tammikuun 25. päivän korkein heilahdus.

TradingView:n LCX-kaavio

Ethereum Name Servicen hintaennuste

Ethereum Name Servicen (ENS) hinta nousi korkeimmalle tasolle sitten huhtikuun 16. päivän. Huipussaan token nousi yli 122 % viime vuoden alimmasta pisteestään. Tämä hyppy tapahtui sen jälkeen, kun Ethereumin perustaja Vitelik Buterin totesi, että alusta oli erittäin tärkeä yhteisölle.

Päiväkaavio osoittaa, että ENS-tokenien hinta on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon yläpuolella. Lisäksi suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) ovat nousseet yli 24:ään. Siksi Ethereum-nimipalvelu todennäköisesti vetäytyy, kun hype hiipuu. Tämä saattaa pudota avaintukeen 10 dollariin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.