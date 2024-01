Celsius herättää ristiriitaisia signaaleja, kun se ilmoittaa suunnitelmistaan vapauttaa $468 ETH

Kryptolainanantaja Celsius haluaa purkaa Ether-omistuksensa kattaakseen saneeraussuunnitelmansa kustannukset. Kilpaileva kryptoyritys sanoo, että kerätyt varat käytetään maksamaan sen velkojille.

Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process — Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024

Celsiuksen muutos tuli sen jälkeen, kun New Yorkin eteläisen piirin konkurssituomioistuin hyväksyi sen saneeraussuunnitelman marraskuussa. Suunnitelmaan sisältyi uuden kaivostoimintaan ja panostukseen keskittyvän kokonaisuuden perustaminen.

Celsius haki konkurssiin heinäkuussa 2022 kryptomyllerryksen huipulla, vuoden aikana, jolloin sen vertaisversio Voyager Digital meni samalla tavalla. Myös kryptopörssi FTX romahti, ja sijoittajien varat jäivät loukkuun.

Hallitsee lähes kolmannesta ETH:sta panosten nostojonossa

Celsiuksen siirto on merkittävä maailman toiseksi suurimmalle kryptovaluutalle. Lohkoketjuanalytiikkayrityksen Nansenin tiedot osoittavat, että Celsius hallitsee 206 300 ETH:ta eli lähes kolmannesta ETH: sta panosten nostojonossa. ETH:n arvo on noin 468 miljoonaa dollaria. Yritys on jo lähettänyt yli 30 000 ETH:ta salaussäilytykseen Fireblocksille viimeisen seitsemän päivän aikana.

Tämän seurauksena Etherin panostaminen on nostanut kulmakarvoja mahdollisesta rahakkeiden polkumyynnistä markkinoille, mikä saattaa vaikuttaa kryptovaluutan hintaan. Jotkut uskovat kuitenkin, että se todella asettaa ETH:n positiiviselle liikeradalle tulevina viikkoina. X-käyttäjä WazzCrypto jakoi näkemyksensä yli 6 500 seuraajalleen huomauttaen, että Celsiuksen poistuminen panostetusta ETH:sta nostaa valtavaa taakkaa tokenille.

Vaikka ETH-hinta ei juuri muuttunut tämän julkaisun aikaan, Celsius-panospalkkiot ovat olleet yksi niistä tekijöistä, jotka liittyvät negatiiviseen ETH-tunnelmaan viime kuukausina. Sellaisenaan rahakkeiden vapauttaminen voisi kohottaa tunnelmaa ETH:ssa ja helpottaa viimeaikaista myyntipainetta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.