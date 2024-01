Sen jälkeen kun Bonk (BONK) osui jarruihin kahden viime kuukauden aikana tapahtuneen meteorisen nousunsa jälkeen, toinen Solana-meemikolikon Myro (MYRO) hakee valtaa.

Onko tämä äskettäin lanseerattu koiraaiheinen meemikolikko parempi ostos tänään? Vai voisiko ennakkomyynnissä oleva isohittiläinen Memeinator (MMTR) olla sijoittamisen arvoinen vuoden 2024 härkämarkkina -ennusteiden keskellä?

Myro (MYRO) tekee suuren liikkeen Bonkin luistaessa

Solana-pohjaisen Bonkin hinta nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 0,00003416 dollaria joulukuussa, kun meemimerkki saavutti suuria krypto-pörssien listauksia. SOL nousi yli 123 dollarin hintoihin, kun BONKin ralli auttoi sitä kääntämään Pepen (PEPE) markkina-arvoon.

Mutta BONK kamppailee vauhdista 44 %:n laman kanssa viimeisen kahden viikon aikana, kun SOL-hinta putoaa alle 100 dollarin. Bonkin markkina-arvo on laskenut yli 1 miljardista dollarista nykyiseen noin 621 miljoonaan dollariin. Onko Myrosta (MYRO) tulossa uusi Solanan ekosysteemin koirameemikuningas tämän Bonkin laman keskellä?

Myro on meemikolikko, joka on nimetty Solanan perustajan Raj Gokalin lemmikkikoiran mukaan. Marraskuussa lanseeratun ja Solana-meemikolikon ekosysteemiä dominoivan MYROn hinta on noussut korkeimmilleen 0,082 dollariin.

CoinGeckon tietojen mukaan MYRO:n viime viikon nousu on tällä hetkellä 304 %. Yli 40 %:n hinnannousulla 24 tunnissa MYRO kurkistelee 100 miljoonan dollarin markkina-arvoa ja saattaa nousta 0,1 dollarin hintatasolle.

Myron enimmäistarjonta on 1 miljardi MYROa, ja sen tiedotteessa kuvataan mahdollisia hyödyllisyystarjouksia ja -toimintoja. Vaikka se voi nähdä lisää vetoa meemimarkkinoiden noustessa uutta jalkaa, sijoittajien pitkän aikavälin näkymät houkuttelevat todennäköisesti uusi haastaja, joka tekee aaltoja ennakkomyyntimarkkinoilla.

Memeinator (MMTR): Enemmän kuin meemikolikko

Yksi meemikolikoiden huonoista puolista on ollut niiden luontainen aidon hyödyn puute. Vaikka Dogecoin ja Shiba Inu ovat tehneet merkin kryptoavaruudessa huippumeemikolikoilla, useimmat muut meemimerkit ovat haalistuneet, kun ensimmäinen hype kuivuu.

The Memeinator (MMTR) on uusi tekoälymeemikrypto, joka on saanut inspiraationsa maailmanlaajuisesta hittielokuvasta Terminator. Kunnioituksena franchisingille, tulevaisuuden meemiprojekti on täällä selkeässä tehtävässä: poista heikkojen ja arvottomien meemikolikoiden aiheuttama uhka laajemmalle kryptoavaruudelle.

Todellinen hyödyllisyys selkeästi kartoitetussa pelillistymisessä, panostuksessa ja muissa tuotelanseerauksissa voisi nostaa sen lanseerauksen yhteydessä huomattavasti aliarvostusta edelle.

Miksi Memeinator voisi olla hyvä pitkän aikavälin veto?

Kun se vahvistaa asemaansa yhtenä parhaista ostettavista meemikolikoista vuonna 2024, luottamus Memeinatoriin kasvaa.

29 vaiheella aloitettuaan yhteisö otti suuren askeleen eteenpäin vähentämällä 20:een. Tokenonics hyötyi tästä, sillä 129 miljoonaa 1 miljardista MMTR:stä poltettiin kuudessa yhdeksästä vaiheessa.

Staking on myös jo live-tilassa, kun taas kasvavaa yhteisön vetoa ei nähdä vain osallistumalla 250 000 dollarin Virgin Galactic -palkintoon, vaan osallistumalla sosiaaliseen mediaan. Memeinator-verkkosivuston tietojen mukaan projekti on houkutellut yli 7 000 jäsentä Discord- ja Telegram-kanavillaan.

Memeinatorin ennakkomyynti on kerännyt vaikuttavat 3 miljoonaa dollaria, kun se polttaa kaasupoljinta rahakkeiden myynnin vaiheessa 11. Nykyinen hinta on 0,0186 dollaria ja sen ennustetaan nousevan 0,0292 dollariin viimeisessä vaiheessa. Kun otetaan huomioon Memeinatorin arvolupauksen vahvuus, meemikolikoiden lisääntyminen ja yleiset markkinanäkymät, MMTR:n ostaminen tänään voi olla sen arvoista.

MMTR:n arvo voi nousta vielä 65 % ennakkomyynnin loppuun mennessä, ja korostetut tekijät auttavat sitä haastamaan yleisen määräävän aseman. Kiinnostaako lisätietoa Memeinatorista? Katso heidän raporttinsa täältä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.