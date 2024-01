Japanin Mercari sallii sovelluksen sisäiset ostokset Bitcoinilla

Japanilainen verkkokauppajätti Mercari antaa alustansa käyttäjille mahdollisuuden ostaa sovelluksen sisäisiä listattuja tuotteita Bitcoinin (BTC) avulla. Paikalliset raportit osoittavat, että Bitcoin-transaktiot tapahtuvat Mercarin kryptopörssin tytäryhtiön Melcoinin kautta kesäkuusta alkaen.

Mercari näyttää tuotteiden hinnat Japanin jeneissä, mutta ostajat voivat maksaa niistä Bitcoinilla. Toisaalta Bitcoinit muunnetaan fiatiksi kryptovaihtokumppanin kautta, jolloin myyjät ja myyjät kirpputorisovelluksessa voivat vastaanottaa maksuja paikallisessa valuutassa.

Äskettäinen liike vahvistaa Mercarin krypto-orientoituneeksi liiketoiminnaksi. Alustalla on käytössä kryptokauppapalvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat myydä Bitcoineja myyntituloillaan. Käyttäjät voivat myös vaihtaa sen kanta-asiakasohjelmasta ansaittuja pisteitä kryptovaluuttaan.

Maksut ovat 22 miljoonan kuukausittaisen käyttäjän saatavilla

Mercaria sanotaan yhdeksi Japanin suurimmista kuluttajilta kuluttajille suunnatuista verkkomarkkinoista. Vuosikymmeniä vanhalla markkinapaikalla on yli 22 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Bitcoin-maksujen käyttöönotto vahvistaa krypton käyttöönottoa Japanissa, vaikka Aasian maa rakastaa itseään krypto-myönteisenä lainkäyttöalueena.

Japanin hallitseva puolue on yhä useammin etsinyt sääntelyreittiä päästäkseen Web 3.0:aan ja näyttelemään roolia kryptoteollisuudessa. Kesäkuussa 2022 hyväksyttiin laki, joka tunnusti vakaat kolikot rahaksi. Japanin sääntelykehys edellyttää myös, että pörssit erottavat asiakkaat pörssiomaisuudesta. Tämän monimutkaisen sääntelykehyksen ansiosta japanilaiset käyttäjät saivat rahansa takaisin FTX:n romahduksen jälkeen vuoden 2022 lopulla.

Viime aikoina Japani on omaksunut lempeän lähestymistavan kryptoverotukseen lopetettuaan kiistanalaisen realisoitumattomien voittojen verotuksen. Käytännön muutos, joka tulee voimaan 1. huhtikuuta 2024, johtaa siihen, että yhteisöjä verotetaan vain silloin, kun ne myyvät kryptoomistustaan. Muutos keventää verotaakkaa ja tekee kryptosijoituksista houkuttelevia.

