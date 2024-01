Vuodelle 2024 liittyy paljon odotuksia kryptovaluuttamarkkinoiden suhteen. Vaikka huomattavaa kehitystä onkin odotettavissa, mitään ei ole odotettu paremmin kuin maailman ensimmäinen spot Bitcoin ETF. Itse asiassa analyytikot ennustavat jopa 95 prosentin todennäköisyydellä, että ETF näkee vihreää valoa. Ja niinpä sijoittajat odottavat suuria liikkeitä markkinoilla. Mutta SEC on antanut varoituksen, kun yhä useammat sijoittajat ovat sijoittaneet Bitcoiniin. Samaan aikaan FOMO on saanut Memeinator -projektin nousemaan, kun sen ennakkomyynti ylitti 3,1 miljoonan dollarin rajan.

FOMO silmäilee ensimmäistä Bitcoin ETF:ää?

Somekäyttäjät olivat innoissaan, kun Yhdysvaltain SEC varoitti kryptosijoittamisen riskeistä. SEC varoitti krypto-harrastajia rakentamasta FOMO:ta ja sijoittamasta digitaaliseen omaisuuteen sen vuoksi. Sijoitusmielessä FOMO viittaa mahdollisuuden menettämisen pelkoon. Sijoittajat käyttäytyvät pakonomaisesti, kuten ostavat omaisuutta todellisen tai oletetun voiton vuoksi.

Vaikka on epäselvää, miksi SEC antoi varoituksen, käyttäjät pitivät sitä positiivisena signaalina spot-ETF:lle. Tämä tapahtuu, vaikka markkinat odottavat potentiaalista päätöstä tammikuun 10. päivän määräaikaan mennessä suurella optimismilla. Tämän seurauksena FOMO on rakentanut kryptovaluuttamarkkinoiden ympärille auttaen Bitcoinia nousemaan yli 44 000 dollarin.

SEC:n mukaan ihmisten ei pitäisi ostaa tiettyä omaisuutta, koska muut ostavat. Sen sijaan heidän pitäisi sijoittaa, koska se sopii heidän sijoitustavoitteisiinsa. Sääntelyviranomainen varoitti myös sijoittajia olemaan tarttumatta sijoitusmahdollisuuteen, koska suositut hahmot edistävät sitä.

Memeinator viljelee meemimuistoja listauksena

Bitcoinin lisäksi sijoittajat ovat huolissaan myös nopeasti kasvavasta meemimaisemasta. Kun Bitcoinin ympärille kehittyy myönteisiä kryptovaluuttauutisia, on selvää, että muu sektori hyötyy. Yksi huomiota herättänyt kryptovaluutta on Memeinator. Se on tuleva meemiprojekti, joka hyödyntää tekoälyä tehdäkseen meemisektorista kannattavan.

Memeinator käyttää tekoälyä verkon skannaamiseen ja heikkojen ja epäalkuperäisten meemien havaitsemiseen. Sitten se murskaa ne maan pinnalta takaaen, että vain laadukkaat projektit menestyvät. Tällä tavalla Memeinator tarjoaa ratkaisun hallitsemattoman kasvun vaikeaan meemien kryptovaluuttaongelmaan.

Analyytikot pitävät Memeinatoria suuressa arvossa sen roolia ja odottavat tunnuksen muokkaavan meemitrendejä vuonna 2024. Kun projekti saa vertaistukea, se kasvattaa suosiota ja nostaa sen hinnan odotettuun 1 miljardin dollarin markkina-arvoon. Jotta Memeinator saavuttaisi näin merkittävän markkina-arvon, analyytikot ovat osoittaneet sille jopa 50-kertaisen voiton.

Memeinator panostaa myös tehokkaaseen markkinointiin ja brändäykseen. Se arvostelee parhaita vaikuttajia ja listaa parhaita pörssejä. Tavoitteena on tulla maailmanlaajuisesti tunnetuksi ja saada vetovoimaa, elää sen meemimerkin mukaan ja levitä viraaliseksi. Sellaisenaan Memeinatorin odotetaan kasvavan eksponentiaalisesti, ja potentiaalista listaamista pörssiin odotetaan vuonna 2024.

132 % ROI ennakkomyynnissä ja MMTR:n tuleva 50-kertainen arvo

Memeinatorin houkuttelevaa ennakkomyyntiä on vauhdittanut myös sen lupaus korkeasta tuotosta. Projekti tarjoaa huikeat 132 %:n tuoton ennakkomyynnissä. Esimerkiksi ennakkomyynti avattiin 0,01 dollariin ensimmäisessä vaiheessa, mutta MMTR:n hinta on nyt 0,0186 dollaria vaiheessa 11. Viimeisessä 29. vaiheessa tokenin arvo on 0,0485 dollaria.

Lisäksi Memeinatorin tulevaisuuden arvopotentiaali voidaan vapauttaa käyttämällä sitä muilla Web 3.0 -alueilla. Huomionarvoista on pelaaminen, joka on määrä lanseerata ennakkomyyntien lopussa.

Token on käytettävissä myös passiivisten tulojen panostamiseen. On myös yhteisön NFT:itä, joissa käyttäjät oppivat Memeinator-tiimin luovista töistä. Sovelluksen myötä MMTR:n mahdollisuus nousta 50-kertaiseksi tulevaisuudessa on kiistaton. Sillä välin listaamisen jälkeisten spekulaatioiden mukaan MMTR voi nousta 10-kertaiseksi vuonna 2024.

