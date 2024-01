Heliumin (HNT) hinta on jälleen yli 7,00 dollaria noustuaan pilviin yli 43 % viimeisen 24 tunnin aikana. Samaan aikaan Internet Computerin (ICP) hinta käy yli 13,00 dollaria 20 % nousun jälkeen samana ajanjaksona.

Kun krypto muuttuu vihreäksi Bitcoinin piikkien keskellä 47 000 dollariin, mieliala on levinnyt uuden kryptoprojektin Pullix (PLX) ennakkomyyntiin. Tämä on lisännyt mahdollisen hinnanpurkauksen mahdollisuuksia, kun PLX-token julkaistaan virallisesti. Tässä ovat HNT:n, ICP:n ja PLX:n hintanäkymät.

Heliumin (HNT) hinta valmis, kun härät rikkoutuvat yli 10 dollarin

Helium on yksi tärkeimmistä lohkoketju-alustoista hajautetun julkisen infrastruktuurin (DeFi) tilassa. Sen kasvu viimeisen vuoden aikana on osunut samaan aikaan suuremman siirtymisen kanssa kohti hajautettua langatonta infrastruktuuria. Solana-käyttöisen alustan volyymi on kasvanut kohtuullisesti sen jälkeen, kun se ilmoitti päivityksestä protokollan älykkäisiin sopimustoteutuksiin.

HNT:n kaupankäynti oli alimmillaan 4,74 dollarissa maanantaina 8. tammikuuta 2024. Tämä seuraa viime viikolla havaittuja laskuja, kun Helium vähensi voitot aiemmin joulukuun lopulla saavutetuista 7,40 dollarista.

Laajemmat markkinat ovat osoittaneet joustavuutta Bitcoin ETF -tunnelman myötä ja ICP:n hinta liikkui kaksinumeroisella luvulla yössä ja nousi 7,18 dollariin tiistaiaamuna.

Bitcoinin nousun odotetaan jatkuvan, ja tiettyjen hintakatalyytien myötä HNT saattaa etsiä uutta nousua. Jos ostajat jatkavat markkinatunnelman määräämistä, Heliumin hinta kohdistaa todennäköisesti yli 10 dollarin.

Internet Computer (ICP) nousee ketjun aktiivisuuspiikin myötä

Lukuun ottamatta yleistä härkämarkkinoiden kasvua koko ekosysteemissä, ICP on varautunut potentiaaliseen nousuun ketjun toiminnan piikkien vuoksi.

DeFiLlaman mukaan kokonaisarvo lukittu (TVL) protokollan dAppsissa on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden kuukauden aikana. TVL:n arvo oli noin 2,1 miljoonaa dollaria marraskuun alussa, mutta se on ylittänyt 33 miljoonaa dollaria.

ICP-hinta pysyy laskevan trendiviivan yläpuolella, josta se erosi 87 %:n viikoittaisen nousun jälkeen marraskuussa 2023. Analyytikot ehdottavat, että Internet Computerin hinta voi kohdistaa nousun ensisijaiselle vastustasolle, joka on yli 20 dollaria. Nouseva vauhti nostaa sen hinnan todennäköisesti 31,69 dollariin ja lokakuun 2021 reload-tason noin 43,27 dollariin.

Pullix (PLX) houkuttelee sijoittajia, kun se saavuttaa ennakkomyynnin kuudennen vaiheen

Pullix (PLX) voisi auttaa vastaamaan hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemin tällä hetkellä kohtaamaan likviditeettihaasteeseen. Se voisi olla myös ratkaisu sijoittajien kohtaamiin kompromissiin keskitettyjen pörssien käytössä. Viimeaikaiset tapahtumat CEX-alustojen ympärillä ja kasvava tarve CEX- ja DEX-alustojen parhaimmille antavat Pullixille vahvan aseman, kun se vihdoin lanseerataan.

Tämän hybridipörssin mahdollisuudet herättävät valtavaa kiinnostusta kaikkialla markkinoilla, sillä meneillään olevasta ennakkomyynnistä kerättiin yli 3,1 miljoonaa dollaria.

Kun sijoittajat nappaavat osuuden 60 %:sta 200 miljoonasta PLX:stä, joka on ennakkomyyntiosallistujien käytettävissä, tokenin arvo on noussut 0,04 dollarista 0,08 dollariin. Tämä voi nousta merkittävästi, kun ennakkomyynti jatkaa vauhtia. Kun ennakkomyynti päättyy ja tokeneilla voi alkaa treidata, saattaa PLX räjähtää.

Voit lukea lisää Pullixista täältä.

