Kryptomarkkinat säilyvät dynaamisena alana, ja käytännöllisyys, hyödyllisyys ja älykäs sijoittaminen vaikuttavat kiinnostuneilta enemmän vuorovaikutuksessa digitaalisten kolikoiden kanssa vuonna 2024. Vaikka huippuvarallisuus hallitsee trendejä, tutkan alapuolella olevat kryptot valmistautuvat merkittävään kasvuun.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) ja Telegramin Bitbot (BITBOT) ovat vähemmän tunnettuja kryptoprojekteja, jotka ovat valmiita merkittäviin hintojen nousuun tänä vuonna.

Linear Finance (LINA)

Linear Finance esittelee edistyneen lohkoketjun innovatiivisilla työkaluilla ja huippuluokan käyttöliittymällä, mikä tekee kryptosijoittamisesta sujuvaa myös uusille pelaajille. Lisäksi se mahdollistaa käyttäjien pääsyn optiokaupankäyntiin – kenttä, joka oli kerran käytettävissä Wall Streetin haille.

Niiden hajautettu vaihto vähentää tarvetta keskitetyille alustoille, joilla on korkeampi tietoturva ja alhaisemmat maksut.

LINA, lohkoketjun alkuperäinen kolikko, kävi kauppaa palautustilassa tämän julkaisun aikana, yli 8 % nykyiseen hintaan 0,008253 dollaria. Sen markkina-arvo on 48 404 708 dollaria.

Asiantuntijat uskovat, että optiomarkkinat voivat kasvaa eksponentiaalisesti vuonna 2024, ja Linear Finance näyttää olevan täydellinen ehdokas hyödyntämään tätä optimismia.

BitBot (BITBOT)

BitBot on Telegram-treidibotti, joka aikoo tarjota yksityissijoittajille työkaluja kryptovaluuttamarkkinoiden navigointiin ilman, että he ovat riippuvaisia tuurista tai kärsimättä valtavista riskeistä. Telegram-botit ovat saamassa suosiota digitaalisen omaisuuden alalla, koska ne tarjoavat innovatiivisia toimintoja, joita treidaajat voivat käyttää ansaintapotentiaalinsa lisäämiseen.

Miksi harkita Bitbotia?

Kryptosijoittajat voivat olla skeptisiä kaupankäyntirobottien suhteen alan lisääntyneiden huijaustapausten vuoksi. Esimerkiksi Telegram-pohjaisen kaupankäyntibotin Unibotin käyttäjät menettivät yli 600 000 dollaria hyväksikäytön vuoksi.

Bitbot haluaa lieventää tätä, koska se asettaa etusijalle käyttäjien turvallisuuden. Se käyttää avaimetonta MPC-järjestelmää, joka estää ketään osapuolta pääsemästä käsiksi tai katsomasta koko avainta, mikä lupaa tarkkuutta ja parempaa yksityisyyttä.

Bitbot sisältää myös maton vetämisen estäviä ominaisuuksia, jotka estävät huijaukset, joissa kehittäjät pumppaavat omaisuutta ennen sen poistamista ja katoavat käyttäjien varoilla.

BITBOT-haltijat nauttivat erilaisista eduista, mukaan lukien sisäänrakennettu viittausohjelma ja kopiointikauppa aloittelijoille ja taitamattomille pelaajille kokeneiden markkinaosapuolten tekemien kauppojen kopioimiseksi.

The Sun (SUN)

THE Sun altcoin ruokkii Tron-ekosysteemiä, korkean suorituskyvyn lohkoketjua, joka tunnetaan nopeudestaan ja skaalautumisestaan. Käyttäjät käyttävät SUN-tokenia palkintojen asettamiseen, hallintoäänestykseen ja tapahtumamaksuihin.

Tron näkee lisääntyneen käyttöönoton useilla segmenteillä, mukaan lukien NFT:t ja DeFi, luoden tuottoisan ympäristön SUNille. Yksityishenkilöt voivat käyttää altcoinia ansaitakseen vaikuttavia panospalkkioita, jotka tarjoavat mahdollisuuden passiivisiin tuloihin.

Lisäksi SUN-haltijat voivat edistää lohkoketjun tulevia tavoitteita äänestämällä, vahvistaen yhteisöllisyyden ja omistajuuden tunnetta. Lisäksi hankkeen alhaisempi markkina-arvo tekee SUNista aliarvostetun sijoitusvaihtoehdon, jolla on huomattavaa nousupotentiaalia.

SUN nousi 2,75 % edellisenä päivänä kaupankäynnin arvoon 0,007731 dollaria. Sen markkina-arvo on 75 885 978 dollaria.

Bitbotin ennakkomyynti käynnistyy 17. tammikuuta, ja kiinnostuneet voivat vierailla projektin verkkosivuilla pysyäkseen pelin kärjessä.

Voit myös pysyä kuulolla BITBOTin jatkuvasta kehityksestä heidän sosiaalisen median kautta;

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.