Kryptovaluutat ovat huomion kohteena torstaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea antoi vihdoin kauan odotetun hyväksynnän Spot Bitcoin ETF:ille.

Miksi Bitcoin ETF on iso juttu?

Copy link to section

Yhdysvaltain sääntelijä hyväksyi eilen illalla yhteensä 11 hakemusta mainituille pörssirahastoille, mikä nosti myös Coinbasen osakkeita, koska omaisuudenhoitajat ovat valinneet sen ETF:ien säilytyskumppaniksi.

SEC:n nyökkäys on merkityksellinen kryptoavaruudelle, koska Spot Bitcoin ETF:ien odotetaan lisäävän merkittävästi institutionaalista kiinnostusta BTC:tä kohtaan. Esimerkiksi Bernsteinin analyytikot odottavat näiden rahastojen hallitsevan noin 10 prosenttia Bitcoinin maailmanlaajuisesta tarjonnasta tulevina vuosina.

Wall Street on myös vakuuttunut siitä, että institutionaalisen pääoman sisäänvirtaus johtaa Bitcoinin hinnan valtavaan nousuun. Aiemmin tällä viikolla Standard Chartered sanoi, että maailman suurin kryptovaluutta voi nousta 200 000 dollariin ensi vuonna, jos Securities & Exchange Commission todellakin hyväksyy ETF:t.

Jos tämä ralli todella ymmärtää – on mahdollista, että siihen liittyvä hyöty valuu alas myös muille kryptopelaajille, koska Bitcoin on heidän soihdonkantajansa. Näitä voivat olla äskettäin käynnistetyt projektit, kuten Pullix.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix saa virtansa alkuperäisestä tunnuksesta

Copy link to section

Pullix voisi hyötyä viranomaishyväksynnästä Bitcoin ETF:ille, koska se saa virtansa alkuperäisestä tunnuksesta, jota se kutsuu “PLX:ksi”.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Joten kun pörssirahastot antavat odotetun lisäyksen BTC:lle ja se alkaa vetää muita markkinoita mukanaan, Pullix-merkki voi alkaa kantaa hedelmää niille, jotka ovat sijoittaneet siihen varhaisessa vaiheessa.

PLX maksaa tällä hetkellä vain 0,08 dollaria, ja sen odotetaan näkevän seuraavan hintakehityksen noin 15 päivän kuluttua verkkosivustonsa ajastimen mukaan.

Pullix on tähän mennessä kerännyt reilusti yli 3,3 miljoonaa dollaria meneillään olevan ennakkomyynnin kautta, mikä kertoo paljon siitä, millaista kysyntää tämä uusi kryptomerkki houkuttelee. Saat lisätietoja PLX:stä napsauttamalla tätä.

Pullix haluaa korjata likviditeettiongelman

Copy link to section

Pohjimmiltaan Pullix on hybridipörssi, jonka avulla voit hyötyä keskitetyn pörssin parhaista puolista ilman, että sinun tarvitsee luopua hajautetun pörssin parhaista.

Pullix on vakuuttunut siitä, että molempien osapuolten positiivisten yhdistäminen toimii ratkaisuna likviditeettiongelmaan, joka tyypillisesti liittyy DeFi-vaihtoon.

Kaksi asiaa tekevät Pullixista mielenkiintoisemman. Ensimmäinen on sen vaihto-ansaitsemismalli, joka pohjimmiltaan palkitsee sinua tekemästä sitä, mitä jo rakastat, eli treidata kryptopörssissä.

Toiseksi alusta jakaa osan tuloistaan niiden kanssa, jotka ovat investoineet alkuperäiseen PLX-tunnukseensa, joka toimii jännittävänä uudenlaisena kiinteän passiivisen tulon muotona. Haluatko tietää lisää Pullixista ja PLX-tokenista? Napsauta tästä päästäksesi projektin verkkosivuille.

Muut myötätuulet, jotka voisivat auttaa PLX:ää

Copy link to section

Yksi syy siihen, miksi Pullix näkee ennakkomyynnissä vahvaa kysyntää alkuperäiselle tunnukselleen, on se, että projekti sitoutuu täysin turvallisuuteen.

Mielenkiintoista on, että Bitcoin ETF ei ole ainoa myötätuuli, joka voisi hyödyttää PLX:ää tai kryptomarkkinoita yleisesti vuonna 2024. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan laskevan korkoja useita kertoja tänä vuonna.

Tämä on merkittävää, koska rahalla on taipumus virrata riskivaroihin, kuten kryptovaluuttoihin, kun keskuspankki on sääntelevä rahapolitiikkaansa. FOMC:n jäsenet ilmoittivat äskettäin kolmesta koronlaskusta vuonna 2024, kuten Invezz raportoi täällä.

Lopuksi bitcoinin tarjonnan odotetaan puolittuvan tulevassa huhtikuussa, mikä on historiallisesti ollut siunaus sen hinnalle. Se on toinen myötätuuli, joka voi heijastua myös muihin kryptovaluuttoihin, mukaan lukien Pullix-merkki. Voit vierailla Pullix-verkkosivustolla tästä linkistä ja tutkia tapoja sijoittaa PLX-tunnukseen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.