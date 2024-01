Applen (AAPL) osakeennuste: hyvä yhtiö huonossa kunnossa

Applen (NASDAQ: AAPL) osakekurssi leijuu lähellä kaikkien aikojen huippuaan, vaikka se kohtaa merkittäviä haasteita. Osakkeen kauppa kävi perjantaina 185,9 dollarissa, mikä on muutaman pisteen alle kaikkien aikojen korkeimman lähes 200 dollarin. Tämä hinta antaa sille yli 2,9 biljoonan dollarin markkina-arvon, mikä tekee siitä maailman suurimman yrityksen.

Applelta puuttuu selkeä katalysaattori

Applesta, Warren Buffettin suurimmasta holding-yhtiöstä, on tullut maailman suurin parhaiden laitteiden rakentaja. Sen iPhone, Mac, iPad, AirPods ja kellot ovat luokkansa parhaita. Se myös hallitsee ekosysteemiään suorittamalla ohjelmistojaan kaikilla tuotemerkeillä.

Vuosien varrella yhtiön liikevaihto ja kannattavuus ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Kokonaistulot kasvoivat 260 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 383 miljoonaan dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM). Sen vuotuinen voitto lähestyy 100 miljardia dollaria.

Uskon kuitenkin, että Apple on yliarvostettu ja että se on itse asiassa huonossa kunnossa. Esimerkiksi Applen loppupäässä oleva PE-suhde on 30,33, korkeampi kuin sektorimediaani 21. Sen eteenpäin suunnattu PE-kerroin on 28 verrattuna sektorin mediaaniin 23. S&P 500 -indeksin PE-suhde on 22.

Yritykseltä, joka käy kauppaa palkkiolla, voit odottaa vahvan liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun. Apple ei enää kasva yhtä nopeasti. Viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto laski 2,8 %, kun toimialan mediaani oli 6,26 % kasvua. Sen 2,08 prosentin termiinitulo on pienempi kuin toimialan mediaani 7,71 prosenttia.

On epäselvää, mistä Apple saa kasvunsa. Ensinnäkin, toisin kuin aikaisemmin, ihmiset eivät enää osta iPhonea joka vuosi. Myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen on tehnyt iPhonesta mahdoton useimpien kehittyvien markkinoiden ihmisille. Tämä selittää, miksi iPhonen liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä.

Myös iPadin tulevaisuus on huolissaan. Vaikka tuote oli aiemmin erittäin suosittu, monet ihmiset eivät enää osta sitä. Kuten iPhone, monet asiakkaat viipyvät pidempään vanhojen iPadien kanssa.

Mikä tärkeintä, Apple on panostanut palvelusegmenttiinsä, johon kuuluvat Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud ja App Store. Viimeisellä neljänneksellä segmentin liikevaihto kasvoi 16 % vuotta aiemmasta 22,3 miljardiin dollariin. Odotan segmentin kasvun jatkuvan pian, mutta hitaammin.

Apple lyö vetoa myös tulevaisuudestaan Vision Prosta, virtuaalisesta kuulokemikrofonista, jonka myynti alkaa helmikuun 2. päivänä . Hintansa vuoksi epäilen, että tämä on markkinarakotuote, joka ei saavuta menestystä avaintuotteista, kuten Apple Watch ja AirPods.

Toinen Applen haaste on sen altistuminen Kiinalle, maalle, joka on kylmässä sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Uusi sota Taiwanissa altistaa Kiinan suurille riskeille, koska se valmistaa suurimman osan tuotteistaan siellä.

Applen osakekurssiennuste

TradingView:n AAPL-kaavio

Selvyyden vuoksi. Apple on edelleen loistava yritys, jolla on laadukkaat tuotteet, hyvä maine ja yksi markkinoiden parhaista taseista. Haasteena on, että yhtiö kohtaa kasvuhaasteita, jotka oikeuttavat 3 biljoonan dollarin arvostuksen.

Kääntyessämme päiväkaavioon näemme, että AAPL-osakkeen hinta on muodostanut kaksinkertaisen kuvion. Useimmissa tapauksissa tämä on yksi laskevimmista kuvioista. Tämän mallin pääntie on 165 dollaria. Siksi emme voi hallita tilannetta, jossa Apple vetäytyy ja testaa tätä tukea uudelleen tulevina kuukausina. Tämä selittää, miksi Barclaysin analyytikot laskivat äskettäin Applen osakkeita.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.