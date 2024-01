Mullistavassa hankkeessa kryptovaluuttojen saatavuuden parantamiseksi Afrikassa Coinbase, johtava yhdysvaltalainen kryptovaluuttapörssi, on solminut strategisen kumppanuuden Yellow Cardin, afrikkalaisen vakaan kolikkopörssin kanssa. Tämän yhteistyön tavoitteena on tuoda taloudellista vaikutusvaltaa miljoonille kehittyvissä talouksissa kaikkialla mantereella.

Samaan aikaan Pullix, hybridi kryptopörssi, valmistautuu määrittelemään treidausympäristön uudelleen innovatiivisilla ratkaisuilla tällä hetkellä meneillään olevan PLX-tokenien ennakkomyynnin lisäksi.

Coinbase ja Yellow Card -kumppanuus

Coinbasen liitto keltaisen kortin kanssa merkitsee keskeistä hetkeä kryptovaluuttojen käyttöönotolle Afrikassa. Coinbasen portfolioyhtiöllä Yellow Cardilla tulee olemaan ratkaiseva rooli Coinbasen palvelujen laajentamisessa 20:een Afrikan maahan.

Helmikuusta alkaen kumppanuus tarjoaa yli puolelle Afrikan väestöstä pääsyn USD Coin (USDC) -kolikkoon, vakaaseen kolikkoon, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin, Coinbase Wallet -sovelluksen kautta.

Yellow Cardin paikallisten maksutapojen asiantuntemusta hyödynnetään yhdistämällä Yellow Card Widget Coinbase Wallet -sovellukseen. Tämän yhteistyön tavoitteena on yksinkertaistaa USDC:n ostamista ja siirtoa afrikkalaisille käyttäjille, mikä mahdollistaa maksuttomat tapahtumat sähköpostitse ja suosituissa viestisovelluksissa, kuten WhatsApp, iMessage ja Telegram.

Lisäksi Keltaisen kortin käyttäjät voivat hyödyntää Base-ketjua, Coinbasen inkuboimaa Ethereum layer 2 -ratkaisua kustannustehokkaisiin tapahtumiin.

Korostaessaan USDC:tä Coinbase pyrkii vastaamaan taloudellisiin haasteisiin alueilla, joilla on korkea inflaatio ja riippuvuus rahalähetyksistä. Kumppanuuden nähdään katalysaattorina lisääntyneelle taloudelliselle vapaudelle paikoissa, joista se on historiallisesti puuttunut, mikä tasoittaa tietä nykyaikaisen rahoitusjärjestelmän luomiselle.

Pullix siltaa kuilua hybridivaihtomallilla

Samalla kun Coinbase ja Yellow Card edistyvät krypton käyttömahdollisuuksien laajentamisessa Afrikassa, Pullix on valmis määrittelemään treidauskokemuksen uudelleen innovatiivisella hybridivaihto -mallillaan. Pullix pyrkii kuromaan umpeen hajautetun ja keskitetyn vaihdon välistä kuilua tarjoamalla käyttäjille molempien maailmojen edut.

Alustan ainutlaatuinen lähestymistapa käsittelee hajautetun rahoituksen (DeFi) likviditeettiongelmaa, joka on pitkäaikainen este hajautettujen pörssien kasvulle. Pullix tarjoaa yhtenäisen alustan, joka yhdistää keskitetyn ja hajautetun pörssin vahvuudet ja tarjoaa käyttäjille saumattoman pääsyn likviditeettiin ja mahdollisuuden treidata erilaisilla omaisuuserillä maailmanlaajuisesti.

Pullixin sitoutuminen käyttäjien turvallisuuteen erottaa sen kryptoavaruudessa. Käyttäjät säilyttävät omaisuutensa ja hyötyvät samalla keskitetyn pörssin turvaominaisuuksista. Alusta tarjoaa syvän likviditeetin, vipuvaikutuksen jopa 1000:1 asti ja hallintomallin, jonka avulla tokenien haltijat voivat osallistua markkinoiden lisäyksiin ja ehdottaa uusia omaisuuseriä.

Pullixin ekosysteemi ulottuu hybridipörssin ulkopuolelle tarjoten valikoiman toimintoja erilaisiin kauppiaiden tarpeisiin. Alusta sisältää passiivisten tulojen lainausprotokollan, hajautetun, moniketjuisen tuoton optimoijan nimeltä VaultX sekä hajautetun rahoituksen (DeFi) ja NFT-käynnistysalustan jännittäviä sijoitusmahdollisuuksia varten.

Käyttäjät voivat harjoittaa tuottoviljelyä, panostamista ja likviditeetin tarjoamista samalla, kun he hyötyvät offline-vaihdon turvallisuudesta. Alustan automatisoidut ratkaisut, mukaan lukien tekoälyn tukemat treidityökalut ja kopiotreidaus-ominaisuus, parantavat käyttäjien sijoitusstrategioita ja mahdollisia voittoja.

PLX-tokenien ennakkomyynti ja Trade-to-Earn -mekanismi

Pullixin ytimessä on sen alkuperäinen token, PLX, kryptomarkkinoiden ensimmäinen Trade-to-Earn -kryptovaluutta.

PLX-tokenien haltijat voivat ansaita välittömiä palkintoja treidaamisesta alustalla ja treidaushaasteisiin osallistumisesta. Se, mikä erottaa PLX:n muista, on sen tulojen jakomekanismi, jonka avulla tokenin haltijat voivat hyötyä pörssin päivittäisistä tuloista.

Käynnissä olevassa ennakkomyynnissä, joka on parhaillaan sen kuudennessa vaiheessa, 60 % PLX-tokeneista jaetaan varhaisille osallistujille, mikä tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua ainutlaatuiseen Trade-to-Earn -malliin. Ennakkomyynti, jossa on kiinteä tarjonta 200 000 000 PLX-merkkiä ja alkuhinta 0,04 dollaria, on houkutteleva tarjous sijoittajille, jotka etsivät uutta tapaa ansaita palkintoja ja edistää alustan likviditeettiä.

Jos kiinnostuit projektista, PLX-token on arvoltaan 0,08 dollaria nykyisessä vaiheessa ja hinnan odotetaan nousevan seuraavan 14 päivän aikana. Arvojen perusteella tokenin arvo on jo kaksinkertaistunut ja varhaiset osallistujat laskevat jo palautuksia. Voit osallistua Pullix-ennakkomyyntiin vierailemalla virallisella ennakkomyyntisivustolla.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.