Ethereumin hinnannousu tällä viikolla auttoi useita altcoineja tarjoutumaan korkeammalle tasolle Bitcoinin vaihdellessa spot-ETF-debyytin keskellä. Ethereum Classic, Optimism ja Arbitrum julkaisivat huomattavia hintojen nousuja markkinoiden ylenpalttisen keskellä.

Tässä ovat Hederan (HBAR) ja Pepen (PEPE) hintanäkymät. Myös Meme Moguls (MGLS) on esillä.

Hedera (HBAR) -hinta voisi olla 0,5 dollaria vuonna 2024

HBAR on panostodistusverkosto Hederan alkuperäinen token. HBAR, joka saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 0,56 dollaria vuonna 2021, voisi tähdätä tälle tai korkeammalle tasolle, jos laajemmat markkinaolosuhteet sulautuisivat vahvaksi nousevaksi katalysaattoriksi.

Katsaus Hederan tekniseen kaavioon viimeisen kolmen kuukauden ajalta osoittaa noususuhdanteen, mikä viittaa siihen, että sonnit voivat ylittää kuluneen viikon tappiot. Jos hinnat saavat uutta vauhtia, 0,1 dollarin esteen ylittäminen voi avata tietä mahdolliselle ATH:n uudelleentestamiselle.

Hyväksyminen on avain HBAR:n pitkän aikavälin näkymiin, ja Hederan ja Algorandin äskettäinen liittoutuminen DeRecin, hajautetun lompakon palautusjärjestelmän, voi lisätä Hederan ekosysteemin monia katalysaattoreita.

Pepe (PEPE): Onko uusi nousuvauhti mahdollista?

Pepen hinta on laskenut yli 6 % viimeisen 24 tunnin aikana, 0,000001351 dollariin kirjoitettaessa. Myös meemikolikon kaupankäyntivolyymi on laskenut ja supistui 36 %, kun negatiivisuus ottaa vallan.

Tämän päivän tapahtuma seuraa murtautumista laskevalta rinnakkaiskanavalta, ja hinnat nousevat korkeimmilleen 0,00000150 dollariin. Kryptoanalyytikko Ali Martinez ehdotti, että jatkaminen voisi tuoda peliin 0,0000016 dollaria ja mahdollisesti 0,0000019 dollaria.

Vaikka PEPE:n putoaminen alemmas voisi mitätöidä nousevan kuvan, jonka kryptoanalyytikko korosti X:n kautta torstaina, krypton vuoden 2024 näkymät viittaavat ostajilla mahdollisuuteen puolustaa auktoriteettiaan.

Meme Moguls (MGLS): mahdollinen 100x merkki?

Meme Moguls (MGLS) on uusi ennakkomyynnissä oleva projekti, jonka julkaisun myötä se tuo ainutlaatuisen leikkiä ansaita -mallin meemikolikoiden kaupankäynnin maailmaan. Kun kryptoteollisuus tekee aaltoja spot-Bitcoin-ETF-debyyttimarkkinoilla, toinen näiden markkinoiden osa-alue, joka saa ennennäkemättömän kiinnostuksen, ovat meemipohjaiset varat.

Viraaliset meemit, kuten Solanan Bonk, ovat lisänneet ekosysteemiä, jossa on Dogecoin, Shiba Inu ja Pepe. Meme Moguls on pörssi, jossa treidaajat voivat nauttia simuloidusta treidauksesta kaikilla ikonisilla meemiomaisuuksilla tarjoten ominaisuuksia, jotka voivat auttaa vapauttamaan moguleita tavallisista treidaajista.

Alkuperäinen MGLS-token antaa kyseiselle ekosysteemille voiman, mukaan lukien panostuspoolit ja muut palkkiomekanismit. Tällä hetkellä 0,0027 dollarin arvolla 4. ennakkomyynnissä vaiheessa oleva MGLS voi voittaa todennäköisen markkina-asemansa tullakseen yhdeksi läpimurroista vuonna 2024.

