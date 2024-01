Krypto on siirtynyt uuteen sijoittamisen aikakauteen, kun spot Bitcoin ETF -kauppa alkaa ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa torstaina. Markkinoiden odotusten paisuessa huippuekonomisti sanoo, että tämä kehitys voi nostaa kryptosijoittamisen uudelle tasolle.

Voisiko uusi Telegram-treidibotti Bitbot (BITBOT) olla toinen pelin muuttaja treidaajille, kun ETF:t on käynnistynyt Bitcoinin (BTC) ja muun krypton myötä?

El-Erian: ETF:t laajentavat osallistumista kryptosijoittamiseen

Mohamed El-Erian, Cambridgen Queens’ Collegen presidentti ja Allianzin johtava talousneuvonantaja, on jakanut näkemyksensä siitä, mitä SEC:n hyväksyntä spot Bitcoin ETF:ille merkitsee kryptovaluuttasektorille, huomauttaen, että tämä on “pelinmuuttaja”.

El-Erianin kommentit, jotka jaettiin hänen virallisen X-tilinsä kautta 11. tammikuuta, tuli, kun Bitcoin ETF-markkinoiden volyymi oli yli 1,3 miljardia dollaria muutaman ensimmäisen kaupankäyntitunnin aikana. Historiallinen päivä osui samaan aikaan vertailuindeksin kryptovaluutan hinnan jyrkän heilahduksen kanssa, kun BTC hyppäsi yli 48 000 dollariin ennen kuin “myy uutisia” -paine veti sen takaisin noin 46 000 dollariin.

El-Erian kommentoi spot-ETF-trendiä ja sitä, mitä se voisi tarkoittaa Bitcoinin sijoittamiselle:

“Avustajat ovat oikeassa kutsuessaan tätä #krypton “suunnannäyttäjäksi” rahoitusomaisuuseränä ja sijoituksena, vaikkakaan eivät mahdollisena globaalina valuuttana. Tämä #SEC-päätös tekee enemmän kuin syventää ja laajentaa osallistumista #Bitcoin #investointiin.

Sen lisäksi, että “viime vuosien julkisuutta saaneiden skandaalien ruokkimien legitiimiyshuolet torjutaan”, hyväksyminen ja kaupankäynti ovat merkittävä kehitysaskel, joka ankkuroi krypton voimavaraksi sijoitusmaailmassa. Näin pitäisi olla huolimatta siitä, että ETF:t eivät tarkoita Bitcoinin kasvavan globaaliksi valuutaksi, El-Erian huomautti.

Markkinaasiantuntijat sanovat, että valtavat tulovirrat Bitcoin ETF:iin voivat katalysoida Bitcoinin hinnan kasvua, avata mahdollisuuksia ja mullistaa laajemman kryptosijoitusalueen. Bitbot (BITBOT) voisi määritellä uudelleen tämän kasvavan sijoitusmaailman.

Mikä on Bitbot?

Bitbot on asetettu ennakkomyyntiin 17. tammikuuta. Se on Telegram-kaupankäyntibotti, joka on suunniteltu antamaan yksityissijoittajille pääsy institutionaalisten kaupankäyntityökalujen käyttöön. Telegram-botit ovat mukautettuja kaupankäyntityökaluja tai sovelluksia, joiden avulla pienet kauppiaat voivat hyödyntää Bitcoin-sijoitusmaailmaa luottamatta aavistukseen tai altistamatta itsensä tietyille riskeille.

Bitbot, uusi projekti, sisältää merkittäviä parannuksia verrattuna tällä hetkellä markkinoilla oleviin Telegram-kauppaboteihin.

Ensimmäisenä ei-säilytyskauppabotina se tarjoaa uuden suojakerroksen. Bitbotin avulla käyttäjät hallitsevat täysin omaisuuttaan – avaimesi, omaisuutesi. Telegram-bottiekosysteemin viimeaikaiset hyväksikäytöt tarkoittavat, että Bitbotin mahdollinen julkaisu on jo erittäin odotettu tapahtuma.

MPC Custodyn ja avaimeton järjestelmän hyödyntämisen lisäksi Bitbotissa on sisäänrakennetut Anti-MEV Bot ja anti-rug -ominaisuudet, jotka lisäävät toisen suojakerroksen haitallisia valvontabotteja tai mahdollisia huijauksia vastaan.

BITBOT-ennakkomyynti käynnistyy ensi viikolla

Ennen kaupankäyntialustan julkaisua alkuperäinen BITBOT-tunnus on asetettu ennakkomyyntiin. Tämä on kauppiaille mahdollisuus liittyä yhteisöön, käydä kauppaa ja sijoittaa.

BITBOT on hallintotunnus, ja se tarjoaa pääsyn yksinomaiseen tulonjakomalliin. Muita Bitbotiin liittymisen etuja ovat pääsy ominaisuuksiin, kuten jalokiviskanneri, kopiokauppa ja sisäänrakennetun viittausohjelman passiiviset tulot.

Lisätietoja tästä projektista on heidän verkkosivuillaan. Liity myös postituslistalle saadaksesi ajankohtaista tietoa ennakkomyynnistä 17.1.2024 alkaen.

