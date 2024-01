Metacaden (MCADE) pyrkimys olla suosituin lohkoketjupohjainen sosiaalinen pelialusta jatkuu sen jälkeen, kun se nousi vuoteen 2024 menestyksekkään julkisen betajulkaisun ansiosta viime vuoden lopulla. Uudet ja jännittävät kumppanuudet ja etenemissuunnitelman virstanpylväät ajoivat kasvua läpi vuoden, ja ne nousivat vauhtiin erittäin onnistuneen ennakkomyynnin jälkeen.

Nyt ennen kuin se voisi olla iso ensimmäinen vuosineljännes laajemmalle kryptoavaruudelle, play-to-earn -alusta haluaa viedä kehitystyönsä seuraavalle tasolle.

Mitä Metacade on tehnyt ja mitä tämä voisi tarkoittaa alkuperäiselle MCADE-tunnukselle ?

Metacade-kumppanien huippu Cardano-peli Outlaws Brawl

Copy link to section

Metacade aloitti tänä vuonna useilla menestysilmoituksilla, mukaan lukien yhteistyö BandZaiGamen, Space Mavericksin ja DOGAMI:n kanssa.

Perjantaina Metacade ilmoitti tehneensä yhteistyötä Hell’ Hyenas Motorcycle Clubin (HHMC) kanssa tuodakseen Outlaws Brawlin, Cardanon P2E-pelin Metacadeen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Massiivinen moninpeli ensimmäisen persoonan ammunta (FPS) -toimintapeli on saanut valtavasti huomiota julkaisunsa jälkeen. HHMC sanoo, että se aikoo hyödyntää lohkoketjua saadakseen vallan Counter Striken ja Fortniten kaltaiselle pelivoimalle. Kumppanuus laajentaa Metacaden monialustaisten pelien ulottuvuutta uuteen lohkoketjuekosysteemiin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Metacade liittyi Blockchain Game Alliancen kanssa.

Aiemmin tässä kuussa ilmoitettu yhteistyö on toinen keskeinen kohokohta, ja se voi nähdä alustan laajentavan etenemistään ekosysteemiin. P2E ja Learn2Earn ovat kehittymässä suuriksi trendeiksi. Samaan aikaan, kun yhä useammat ihmiset oppivat blockchain-pelaamisesta ja sen reaalimaailman hyödyllisyydestä, alusta, joka tuo pelaajia, kehittäjiä ja sijoittajia yhteen, kuten Metacade, voi nähdä valtavan vetovoiman.

Mitä Metacadelle on tiedossa vuonna 2024?

Copy link to section

On muutama päivä, ennen kuin Metacade-yhteisö saa päivityksen siitä, mitä tiimillä on varauksessa tälle vuosineljännekselle ja vuodelle.

Kuten virallisella X-tilillä on jaettu, Metacaden toimitusjohtaja Russell Bennett tiedottaa, mitä on odotettavissa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 18. tammikuuta. Yhteisö voi seurata Metacaden päällikköä klo 20 YouTuben kautta. Katso alla oleva linkki:

Vuonna 2024 mahdollisia kehityshankkeita voivat olla Metacade-apurahaohjelman käynnistäminen, NFT-markkinapaikan käyttöönotto ja AR/VR-pelien varhainen katselu.

Tämän keskellä yhteisö saattoi nähdä sarjan useita keskeisiä kumppanuuksia, jotka tuovat määrittäviä pelien julkaisuja ja kilpailuja Metacadeen. Myös tehtävien listan kärjessä on markkinointi ja osallistuminen globaaleihin kryptopeleihin ja lohkoketjutapahtumiin.

Mutta siinä ei vielä kaikki. Vapauttaakseen ekosysteeminsä täyden potentiaalin Metacade on hahmotellut kunnianhimoisen tiekartan. Digitaalisten passien lisäksi suurempien yleisöjen käyttöönotto on käytössä ketjujen välisillä ja Web2-ominaisuuksilla.

MCADE:n näkymät

Copy link to section

Uutiset Metacaden viimeisimmistä kumppanuuksista viime viikkoina hukkuivat suurelta osin vilinään, joka havaitsi Bitcoin ETF:itä, jotka on luotu ennen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) hyväksyntää. Mutta kun SEC on vihdoin perunut hyväksynnän kymmenen vuotta ensimmäisen spot-ETF-sovelluksen jälkeen, tammikuun 10. päivä 2024 on nyt vedenjakaja, joka tarjoaa polttoainetta laajemmalle krypto-avaruudelle.

Peliekosysteemillä on ollut oma kehityskulkunsa viimeisen parin vuoden aikana, ja Metacadella on hyvät mahdollisuudet hyödyntää tätä. Kasvun jatkaminen voisi auttaa natiivitokenin tulevaa hintaa, joka nykyisellä tasolla lähellä 0,012 dollaria on selvästi alle viime vuoden toukokuussa saavutetun kaikkien aikojen 0,045 dollarin huipputason.

Kaiken tämän Metacaden ekosysteemin kanssa, voisiko se nostaa MCADE-hinnan uuteen huippuun.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.