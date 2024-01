Vuosi 2024 osoittautuu jännittäväksi vuodeksi kryptovaluuttojen hintojen kannalta. Markkinoilla ei ole tullut ainoastaan ensimmäinen spot Bitcoin ETF, vaan myös täysin uusi CEX-DEX -aikakausi on saanut alkunsa. Pullix, uusi krypto-alusta, yhdistää nämä kaksi saumattoman käyttökokemuksen saamiseksi. Ennakkomyynnin 6. vaiheen kautta sijoittajat ovat keränneet yli 3,5 miljoonaa dollaria alkuperäisestä tokenista $PLX. Näin ollen analyytikot ennustavat tunnukselle jopa 100-kertaista voittoa vuonna 2024.

Pullix – hybridi CEX- ja DEX- kryptovaluuttapörssi

Copy link to section

Kaksi yleistä kryptovaluutta-markkinoilla olevaa vaihtoa ovat keskitetyt ja hajautetut pörssit. Jokaisella on omat etunsa ja haittapuolensa.

Keskitetystä vaihdosta puhuttaessa turvallisuuskysymykset ovat olleet keskeinen haaste. Pörssit kärsivät siitä puutteesta, että käyttäjät eivät pysty hallitsemaan yksityisiä avaimiaan. Tämä on ollut huolenaihe, koska käyttäjien on luotettava pörssin suojausprotokolliin suojellakseen varojaan.

Siitä huolimatta sijoittajat rakastavat keskitettyjä pörssejä runsaan likviditeettinsä ja useiden vaihdettujen omaisuuseriensä vuoksi. Sama korkean likviditeetin etu ei ole hajautetun pörssin käyttäjien saatavilla. Hajautetun vaihdon käyttäjät voivat kuitenkin hallita varojaan täysin yksityisten avainten kautta.

Vaikea DEX/CEX-ongelma inspiroi Pullixia, joka ratkaisee molempien maailmojen haasteet. Toisaalta Pullixilla on korkea likviditeetti, koska alusta listaa useita omaisuuseriä, toisin kuin DEX:t. Sijoittajat treidaavat kryptovaluutoilla perinteisten omaisuuserien, kuten ETF:ien, hyödykkeiden, forexin ja osakkeiden, rinnalla. Pullix lisää myös likviditeettiä tekemällä yhteistyötä institutionaalisten likviditeetin tarjoajien, kuten ykköstason pankkien, kanssa.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Toisaalta Pullix ratkaisee hankalan CEX-tietoturvaongelman antamalla käyttäjille hallinnan varoistaan. Käyttäjillä on yksityisiä avaimia, joiden avulla he voivat käyttää omaisuuttaan. Innovatiivisempi kuin CEX, alusta on rakennettu siten, että käyttäjien ei tarvitse käydä läpi KYC-prosessia tehdääkseen treidejä. Alustalle kirjaudutaan sähköpostilla, mikä tekee pääsyn enemmän kuin helpoksi verrattuna CEX-pörsseihin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Onko Pullix houkutteleva sijoituskohde?

Copy link to section

CEX- ja DEX-aikakausi saattaa vain horjua vuosien epätyydyttävän suorituskyvyn jälkeen. Kun sijoittajat osoittavat ansojaan, ongelmat ratkaiseva alusta saa väistämättä vetoa. Kuten ennakkomyynnissä menestys osoittaa, Pullixista voi tulla sensaatiomainen projekti, joka edesauttaa tokenin hinnannousua.

Melko jännittävää on myös se, että Pullix on suunniteltu korkean tuoton alustaksi. Tokenin haltijat saavat osuuden alustan päivittäisistä tuloista vaihto-ansaitsemisominaisuuden kautta.

Listatut kryptovaluutat ovat myös saatavilla panostamiseen passiivisen tulon saamiseksi. Muita tapoja oppia alustalla ovat tuottoviljely ja likviditeetin tarjoaminen.

Lisäksi Pullix on tarkoitettu edulliseksi alustaksi. Käyttäjiltä veloitetaan nolla palkkiota, ja he nauttivat tiukoista eroista maksimoidakseen kryptotulonsa. Kaupat voidaan tehdä marginaalilla jopa 1000:1 vipuvaikutuksella.

Sijoita Pullixiin 100-kertaisella voitolla

Copy link to section

Pohjimmiltaan Pullixin taustalla on vankka alusta, joka lupaa parantaa edeltäjiensä vaivat. Pörssien, kuten FTX:n, romahtamisen ja DEX:ien alhaisen suosion myötä Pullix voisi vetää laukaista. Vaihtojen tokenit ovat nousseet yli 100x julkaisun jälkeen, mikä tekee Pullixista ehdokkaan samanlaiseen voittoon. Tokenin spekulatiivinen arvo on edelleen korkea, ja 100-kertainen ennuste on saavutettavissa vuonna 2024.

Tulevaisuudessa Pullix voi saavuttaa korkeammat marginaalit. Ansaintamahdollisuus, edut ja ainutlaatuinen krypto-rooli voivat ruokkia tunnuksen kysyntää. Tämä saattaa nähdä tokenin kasvavan eksponentiaalisesti yhdeksi vaihdetuimmista ja arvokkaimmista. Sijoittajat voivat ostaa tokenin projektin verkkosivuilta, jolloin hinta nousee ennakkomynnin jokaisessa vaiheessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.