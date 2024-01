Kryptovaluuttojen hinnat vaihtelivat viime päivinä, kun sijoittajat reagoivat Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) tällä viikolla hyväksymään spot Bitcoin ETF:ään. Vaikka useimmat arvot nousivat pian heti hyväksynnän jälkeen, vetäytyivät ne takaisin, kun Bitcoin putosi 49 000 dollarista 41 000 dollariin.

Kuten kirjoitin perjantaina, tämä vetäytyminen johtui tilanteesta, joka tunnetaan nimellä huhujen ostaminen ja uutisten myyminen. Useimmissa tapauksissa varat yleensä nousevat ennen suurta tapahtumaa ja vetäytyvät sitten, kun todelliset uutiset tapahtuvat. Tässä tapauksessa lasku johtui siitä, että ETF-hyväksyntä oli jo odotettu ja sijoittajien tekemä.

Osa altcoineista voi hyvin

Copy link to section

Useimmat kryptovaluutat ja Bitcoinin kaivososakkeet putosivat ETF:n hyväksynnän jälkeen. Jotkut ovat kuitenkin menestyneet edelleen hyvin. Pullix, uusi tuleva yritys, on nyt kerännyt yli 3,5 miljoonaa dollaria viime kuukausina. Voit ostaa tokenin täältä.

Samaan aikaan jotkut altcoinit, kuten Tron, Bitcoin Cash ja Internet Computer, ovat menestyneet hyvin. Tronin TRX nousi yli 5 % viimeisen 24 tunnin aikana, kun taas Bitcoin Cash nousi yli 6 %. Internet Computerin ICP hyppäsi yli 4 %.

Kyseiset altcoinit nousivat useista syistä, joista todennäköisin syy oli spekulaatio. Tronin ja Bitcoin Cashin tapauksessa analyytikot uskovat, että voimme nähdä joitain ETF-ehdotuksia lähikuukausina.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Loogisin näkemys on, että seuraava ETF-taistelukenttä käsittelee Ethereumia, joka on maailman toiseksi suurin krypto. On kuitenkin olemassa huolia siitä, että SEC ei salli ETF:ää sen panostusominaisuuden vuoksi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

ETF:n odotetaan myös hylkäävän spot-Tron ETF:n, koska sillä on oikeudellisia ongelmia alustan perustajan Justin Sunin kanssa. Vuonna 2023 SEC syytti Justin Sunia laajamittainen manipulointisuunnitelman toteuttamisesta pesukaupan kautta.

Bitcoin Cash ETF on elinkelpoinen, koska se on samankaltainen kuin Bitcoin. On kuitenkin epätodennäköistä, että mikään yritys hakee BCH ETF:ää sen pienten volyymien vuoksi. Internet Computer nousi sen jälkeen, kun Bitfinity keräsi käteistä rakentaakseen kerroksen 2-verkon Bitcoinille.

Pullixin tokenmyynti jatkuu

Copy link to section

Pullix on yritys, jonka tavoitteena on tulla johtavaksi toimijaksi kryptoalalla. Se tekee tämän häiritsemällä Uniswapin, dYDx:n ja Binancen kaltaisia yrityksiä luomalla hybridivaihdon, joka yhdistää hajautuksen (DEX) ja keskittämisen (CEX) ominaisuudet.

Tämän lähestymistavan tavoitteena on tarjota asiakkaille molemmat puolet ja varmistaa, että ekosysteemissä on riittävästi likviditeettiä. Sen tavoitteena on myös auttaa asiakkaita ympäri maailmaa käymään digitaalista omaisuutta alhaisemmilla maksuilla ja pienemmällä slippagella.

Pullix toteuttaa nyt tokenmyynnin samalla rakentaen ekosysteemiään. Kehittäjät ovat keränneet sijoittajilta jo yli 3,2 miljoonaa dollaria. Nämä ostajat voivat osallistua useilla kolikoilla, kuten Bitcoin, Ethereum, BNB ja Tether. Voit lukea Pullixin whitepaper-julkaisun täältä.

Muiden omaisuuserien tavoin myös Pullixiin sijoittamisessa on riskinsä. Ensinnäkin on olemassa sääntelyriskejä, koska SEC voi väittää, että Pullix-tunnus on taloudellinen vakuus. On myös olemassa riski, että tunnuksella ei ole paljon kysyntää, kun se tulee julkiseksi. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee olla varovainen käyttämällä parhaita riskinhallinta-strategioita.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.