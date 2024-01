Bitcoinin (BTC) hinnat ovat laskeneet kauan odotetun pörssirahaston hyväksynnän jälkeen, mikä vahvistaa Belwetherin digitaalisen kolikon myy-uutiset -skenaarion. Sillä välin huipputokenit, kuten Memeinator (MMTR), Sui (SUI) ja Solana -pohjainen Bonk (BONK), näyttävät olevan valmiita nousuun seuraavan seitsemän päivän aikana.

Bitcoinin romahtava markkina-asema

Suosituimmilla kryptovalikoimilla tapahtui massiivisia myyntiä 46 000 dollarin arvoalueella, mikä laukaisi hintojen laskun kohti 42 000 dollaria. Lisäksi laskusuhdanne ilmeni edellisen 24 tunnin aikana, kun Bitcoin joutui merkittäviin likvidaatioihin. Tämä katalysoi syöksyä kohti 41,5 000 dollaria, ennen kuin pieni elpyminen painaa noin 42,6 000 dollarin aika-arvoja.

Lisäksi BTC:n määräävä markkina-asema on saavuttanut kuukauden alimman tason 51,14%. Laskut voivat ruokkia altcoin-avaruuden nousuja. Yleensä sijoittajat ostavat altteja Bitcoinin hinnanlaskujen aikana.

Bitcoinin jatkuvat laskut nostavat todennäköisesti altcoinin hinnat merkittäviin korkeuksiin tulevalla viikolla.

Memeinator (MMTR)

Memeinator vahvistaa edelleen läsnäoloaan markkinoilla keskittyessään legitiimiyteen meemien kryptomaailmassa. Altcoin on pysynyt sijoittajien tutkassa useiden optimististen kehityssuuntien, mukaan lukien onnistuneen ennakkomyynnistä, massiivisista airdropsista ja tuottoisista lahjoituksista, ansiosta.

Kiinnostuneet pelaajat voivat ostaa MMTR:n nykyiseen hintaan 0,0186 dollaria. Tämä voisi tarjota tuottoisan kannattavuusmahdollisuuden, koska analyytikot odottavat tokenin nousevan yli 0,1 dollarin vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä ei ole kaukaa haettua, kun otetaan huomioon kilpailijoiden, kuten Pepe Coin, suorituskyky.

Sui hintanäkymät

Sui säilytti nousujohteisen näkymät kuluneen päivän aikana ja lähestyi ATH-arvoaan, kun se ylitti tärkeän 1 dollarin tason. Karhut taistelivat hallinnasta, kun he vetivät merkin 1,35 dollarista 1,240 dollariin tämän kirjoittamisen aikana. Myyjien menestys saattaa katalysoida EMA 20 -uudelleentestiä, kun otetaan huomioon suhteellisen vahvuuden indeksin yliostetut olosuhteet.

Siitä huolimatta palautuminen EMA 20:n yli saattaa nostaa SUI-hinnat kohti 2 dollaria tulevalla viikolla.

BONK hinta-analyysi

BONK houkutteli markkinatoimijoita viimeaikaisella tuloksellaan. Alt pysyy kuitenkin kantaman sisällä sen jälkeen, kun se ei pystynyt voittamaan estettä 0,000017 dollarilla. Se osoitti nousua 0,00001448 dollarissa yli 6 %:n nousun jälkeen viimeisen päivän aikana.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi heilui lähellä keskitasoa, kun taas 20d EMA pysyi jonkin verran vaakasuorassa, eikä se pystynyt tarjoamaan suuntaa karhuille tai härille.

Sonien tulisi säilyttää BONK laskutrendilinjan ulkopuolella varmistaakseen hallitsevan aseman tulevalla viikolla. Tällainen liike voisi nostaa omaisuuden kohti 0,000023 dollaria ennen kuin harkitaan uusia nousutrendejä.

Löydät lisätietoja Memeinatorista heidän verkkosivuiltaan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.