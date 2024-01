Pullix saa vauhtia GameStopin poistuessa NFT-tilasta

Tämän viikon merkittäviä NFT-uutisia on videopelien jälleenmyyjältä GameStopilta, joka on ilmoittanut NFT-markkinapaikkansa sulkeutuvan ensi kuussa. Pörssiyhtiö vetoaa “lainsäädännölliseen epävarmuuteen” päätöksessään lopettaa NFT-liiketoiminta.

Samaan aikaan Pullix (PLX), tuleva kaupankäyntipörssi, joka tarjoaa myös DeFi- ja NFT Launchpad -alustan, on saavuttanut huomattavan vetovoiman ennakkomyyntinsä aikana.

GameStop sulkee NFT-markkinapaikan

GameStopNFT, lohkoketjualusta, jonka yhdysvaltalainen pelikauppias lanseerasi lokakuun lopussa 2022, on julkaissut verkkosivuillaan ilmoituksen, jonka mukaan sen NFT-markkinapaikka suljetaan 2.2.2024.

GameStopin mukaan sen päätös johtuu “kryptotilan jatkuvasta sääntelyn epävarmuudesta”. Vaikka käyttäjät eivät voi ostaa, myydä tai vaihtaa NFT:itä alustalla voimaantulopäivästä alkaen, he voivat silti käyttää näitä ominaisuuksia omistamiensa omistusosuuksiensa vuoksi muilla NFT-markkinapaikoilla.

“2.2.2024 alkaen asiakkaat eivät voi enää ostaa, myydä tai luoda NFT:itä. NFT:si ovat lohkoketjussa, ja ne ovat edelleen saatavilla ja myytävissä muiden alustojen kautta”, ilmoituksessa todettiin.

GameStopin päätös sulkea NFT-markkinapaikkansa seuraa viime vuoden päätöstä lopettaa yrityksen kryptolompakko. Se tulee myös muutama kuukausi sen jälkeen, kun Securities and Exchange Commission (SEC)syytti yhdysvaltalaista NFT-projektia arvopaperilakien rikkomisesta.

Tästä ja muista SEC:n täytäntöönpanotoimista huolimatta kryptoala on myönteinen, että äskettäinen spot Bitcoin ETF:ien hyväksyminen on yksi ratkaiseva askel pyrittäessä lisäämään sääntelyn selkeyttä. Se näkee yhä nousevammat markkinat näkevän uusia mahdollisuuksia.

Pullix (PLX): Hybridivaihto

Keskitetyillä pörssillä tai CEX:illä on edelleen tärkeä rooli krypto-avaruudessa, mikä tarjoaa kriittisiä ramppeja ja institutionaalista likviditeettiä. Mutta näiden salauspörssien käytön haittapuolet ovat olleet räikeästi esillä massiivisten romahdusten jälkeen, mukaan lukien FTX ja muut. Yhä useammat vaihtoehtoja etsivät ihmiset ovat valinneet hajautetun pörssin tai DEX:n.

Vahvat turvatoimet ja oman omaisuuden hallinta antavat DEX-alustoille etua. Kuitenkin likviditeettiongelma tarkoittaa, että myös DEX-alustoilla on puutteita. Kuvittele nyt vaihtoa, joka yhdistää CEX:n ja DEXin parhaat puolet.

Tästä syntyneen hybridipörssin asiantuntijoiden mukaan se voisi olla keskeinen trendi vuonna 2024 ja sen jälkeen. Pullix tarjoutuu hallitsevaksi pelaajaksi tässä orastavassa kryptoavaruudessa.

Mikä tekee Pullixista ainutlaatuisen?

Kryptokauppiaille ja sijoittajille Pullixin tarjoama hybridi-infrastruktuurimalli tarkoittaa yhtä asiaa: pääsyä hajautetun alustan käytön etuihin samalla kun hyödynnetään keskitetyn alustan likviditeettiä ja mukavuutta.

Pullix ei vain yhdistä näitä ominaisuuksia, vaan tarjoaa pääsyn ainutlaatuiseen tulonjakomalliin.

Kaupalla ja tarjoamalla likviditeettiä automatisoiduille markkinatakaajille natiivitokenin PLX:n haltijat ansaitsevat sekä kaupoistaan että osuudesta Pullixin päivittäisistä tuloista. Vaikka tämä yhteisön tukema pörssi on suunniteltu tarjoamaan tuottoviljelyä ja panostamista, siinä on myös DeFi ja NFT Launchpad.

Joten Pullixin edut ylittävät turvallisuuden ja likviditeetin. Passiivisia tulomahdollisuuksia voidaan hyödyntää myös NFT-markkinoilla.

Koska hybridipörssit ovat keskeisessä asemassa kaikkialla markkinoilla, Pullixin lähestymistapa voisi erottaa sen muista tarjoten polttoainetta lanseerauksen jälkeiselle kasvulle. Ennakkomyynti tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuden päästä sisään aikaisin, sillä natiivi PLX-tunnus on tällä hetkellä saatavilla 0,08 dollarilla vaiheessa 6.

Saat lisätietoja tästä hybridivaihdosta ja sen PLX-tokenista napsauttamalla tätä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.