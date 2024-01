VanEck likvidoi Bitcoin Strategy ETF:nsä

VanEck, yksi sijoitusratkaisujen tarjoajista, jonka spot Bitcoin ETF sai US Securities and Exchange Commissionin (SEC) hyväksynnän kaupankäynnille, on ilmoittanut merkittävästä muutoksesta yhden aiemmin hyväksytyn futuuri-ETF:n suhteen.

Varainhoitajan keskiviikkona julkaisemassa lehdistötiedotteessa todettiin, että se purkaa ja likvidoi Bitcoin Strategy ETF:n (XBTF). VanEckin johtokunta hyväksyi tämän askeleen, yhtiö sanoi.

Päätös on yhdenmukainen VanEck Bitcoin Trustin (HODL) listaamiseen ja kaupankäyntiin Cboe BZX -pörssissä viime viikolla hyväksytyn hyväksynnän kanssa. Bitcoin Strategy ETF, joka mahdollisti asiakkaiden altistumisen Bitcoin-futuurisopimuksille, käytiin myös Cboe BZX -pörssissä.

Miksi VanEck sulkee futuuripohjaisen ETF:n

Lehdistötiedotteen mukaan VanEck sulkee ja likvidoi XBTF-pörssissä noteeratun rahaston arvionsa perusteella rahaston tuloksesta, likviditeetistä ja sijoittajien kiinnostuksesta. Yhtiö huomioi myös rahaston hallinnoitavat varat (AUM).

“Päätös rahaston purkamisesta tehtiin näiden tekijöiden analyysin ja muiden toiminnallisten näkökohtien perusteella”, lausunnossa sanotaan.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus myydä XBTF-osakkeensa markkinoiden sulkemiseen 30.1.2024 saakka, minkä jälkeen Cboe BZX Exchange poistaa sen listalta. VanEck aikoo likvidoida ETF:n 6.2.2024 tienoilla, ja siihen asti rahaston osakkeita omistavat saavat käteisosuuksia.

VanEckin Bitcoin Strategy ETF julkaistiin 16. marraskuuta 2021 SEC:n hyväksynnän jälkeen. Se jaettu on noussut 31% ja 76% viimeisen kuuden kuukauden ja vuoden vastaavasti. Sen kauppa kuitenkin laski 1,2 % keskiviikkoaamuna uutisen jälkeen.

Samaan aikaan VanEck Bitcoin Trust (HODL) laski 1,7 %, kun Bitcoin kamppaili noususuhdanteen puolesta ETF-hyväksynnän jälkeen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.