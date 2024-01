EU:n ilmastoraporttikortti asettaa vuoden 2050 neutraalisuustavoitteet tarkastelun kohteeksi

Aikakaudella, jolloin ilmastonmuutos sanelee yhä enemmän globaalia politiikkaa, Euroopan unionin sitoutumista ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä on tarkasteltava kriittisesti. EU:n korkeimman ilmastotieteen neuvoa-antavan elimen äskettäinen arvio on jyrkästi ristiriidassa koko mantereen kasvavan poliittisen tunteen kanssa.

Jotkut Euroopan johtajat kannattavat vihreän lainsäädännön hidastamista taloudellisiin haasteisiin ja äänestäjien huolenaiheisiin vedoten, mutta ilmastoasiantuntijat antavat hälytyksen nopeutuneesta vastauksesta. Tämä ero luo pohjan merkittävälle poliittiselle keskustelulle Euroopan sydämessä.

Poliittinen tausta

EU:n ympäristötavoitteita ympäröivä poliittinen maisema on yhä monimutkaisempi. Euroopan parlamenttia hallitsevan Euroopan kansanpuolueen (EPP) vuotanut luonnos vuoden 2024 EU-vaalien manifestiksi merkitsee huomattavaa muutosta.

Keskusoikeistoblokki ehdottaa siirtymistä pois tiukasta sääntelystä vihreiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän sisältyy EU:n suunnitelmien rohkea kumoaminen polttomoottoreiden tuotannon lopettamisesta, mikä on lohkon ympäristöstrategian kulmakivi.

Tämä poliittinen asenne heijastaa laajempaa suuntausta EU:ssa, jossa taloudelliset huolenaiheet ja yleinen huoli vaikuttavat ympäristöpolitiikkaan. Kun Eurooppa kamppailee taloudellisen epävakauden ja nousevien elinkustannusten kanssa, jotkut poliitikot väittävät, että polku ympäristön kestävyyteen on kalibroitava uudelleen.

Tämä mieliala haastaa vallitsevan näkemyksen, jonka mukaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan kiireellisiä ja aggressiivisia toimia, mikä luo pohjan kiistanalaiselle keskustelulle EU:n politiikan piirissä.

Ilmastoraportin tärkeimmät havainnot

EU:n ilmastonmuutosta käsittelevän tieteellisen neuvottelukunnan neuvoa-antava raportti maalaa synkän kuvan nykyisestä kehityksestä kohti vuoden 2050 tavoitteita. Yli 350-sivuinen raportti korostaa kiireellistä tarvetta kaksinkertaistaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennysaste välittömästi.

Vaikka edistystä on havaittavissa, nykyiset kansalliset suunnitelmat ovat riittämättömiä, ja niiden ennustetaan vähentävän päästöjä vain 49–51 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun taas tavoite on 55 prosenttia alle vuoden 1990 tason.

Mietinnön jyrkkä viesti ulottuu useille aloille, ja siinä korostetaan erityisesti maatalousalan jatkuvia saasteongelmia.

Esimerkiksi saksalaiset maanviljelijät protestoivat jo dieseltukien leikkauksia vastaan, mikä osoittaa ympäristöuudistusten toteuttamisen yhteiskunnallisia haasteita. Laajempi kuva nettonollapäästöjen saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä on vieläkin pelottavampi, sillä nykyiset ponnistelut jäävät merkittävästi vähäisiksi.

Haasteita ja suosituksia

Haasteet EU:n jäsenvaltioiden lähentämisessä vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteeseen ovat moninaiset. Neuvoa-antavan lautakunnan raportissa korostetaan kansallisten hallitusten tiukempien toimien tarvetta ja ehdotetaan, että Euroopan komissio saattaa joutua puuttumaan asiaan, jos kunnianhimoisia suunnitelmia ei esitetä lopulliseen määräaikaan mennessä tämän vuoden kesäkuussa.

Raportissa korostetaan myös EU:n ponnisteluja kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden muuttamisessa tehokkaiksi politiikan toimiksi. Esimerkiksi aloitteet, kuten “Farm to Fork” -strategia, jonka tarkoituksena on tehdä Euroopan elintarvikejärjestelmästä kestävämpi, on muutettu vain vähän lainsäädäntötoimiksi.

Raportti puoltaa laaja-alaisia uudistuksia kaikilla sektoreilla, mukaan lukien energiaverosääntöjen merkittävä uudistaminen, hiilidioksidin hinnoittelun laajentaminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön nopeuttaminen.

Poliittiset vaikutukset ja poliittiset esteet

Neuvottelukunnan havainnot voivat vaikuttaa merkittävästi EU:n politiikan suuntaan. Polku näiden suositusten täytäntöönpanoon on kuitenkin täynnä poliittisia haasteita.

Esimerkiksi ehdotus lihaveron käyttöönotosta maatalouden päästöjen hillitsemiseksi kohtaa todennäköisesti voimakasta vastustusta sekä teollisuuden lobbaajien että tiettyjen poliittisten ryhmittymien taholta.

Raportissa korostetaan myös vihreän politiikan sosioekonomisia vaikutuksia ja todetaan, että alhaisemman tulotason kotitaloudet joutuvat suhteettoman paljon vastuuseen hiilidioksidin hinnoittelutoimista. Tämä näkökohta on jo herättänyt poliittista vastareaktiota, ja äärioikeistolaiset ryhmät ovat hyödyntäneet näitä huolenaiheita.

Päättäjien haasteena on tasapainottaa ilmastotoimien tieteellinen kiireellisyys nykyisten poliittisten ja taloudellisten realiteettien kanssa.

EU:n ilmastonmuutosta käsittelevän tieteellisen neuvottelukunnan raportti on raikastava muistutus kuilusta nykyisten ponnistelujen ja kunnianhimoisen ilmastoneutraaliustavoitteen välillä vuoteen 2050 mennessä. Se korostaa tarvetta kalibroida politiikkaa uudelleen ja nopeuttaa toimia kaikilla sektoreilla.

Tie eteenpäin ei kuitenkaan ole vain tieteellinen tai ympäristöön liittyvä haaste; Se on syvästi poliittinen, ja se vaatii herkkää tasapainoa aggressiivisten ilmastotoimien ja EU:n väestön sosioekonomisten realiteettien välillä. Se, miten EU liikkuu tässä monimutkaisessa maisemassa, on keskeistä sen ympäristöperinnön muovaamisessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.