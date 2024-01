Intian BKT:n reaalinen kasvu nousee 7 prosenttiin 25. tilikaudella, sanoo RBI:n kuvernööri Davosissa

Intian taloustilanne kokee merkittävän noususuhdanteen seuraavana tilivuonna, kuten maan keskuspankki, Intian keskuspankin kuvernööri Shaktikanta Das ennustaa.

Maailman talousfoorumissa 2024 NDTV: lle puhuessaan Das ennusti bruttokansantuotteen reaalisen 7 prosentin voimakkaan kasvun ja inflaation hidastuvan lähempänä ihanteellista 4 prosentin rajaa.

Nämä optimistiset näkymät tulevat esiin, kun Intia toipuu COVID-19-pandemian myrskyisistä vaikutuksista ja viimeaikaisista geopoliittisista mullistuksista.

Talouden elpyminen ja kasvu

Copy link to section

Intian polkua talouden elpymiseen on leimannut joustavuus ja sopeutumiskyky. Kansakunta on navigoinut globaalin terveyskriisin ja geopoliittisten jännitteiden haasteiden läpi ja noussut esiin vahvalla kasvuradalla.

Das selittää tämän taloudellisen toiminnan jatkuvan vauhdin vuoksi, mikä ennustaa tilapäisen nousun lisäksi jatkuvaa kasvua.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tämä 7 prosentin BKT:n kasvuennuste seuraavalle tilikaudelle osoittaa Intian siirtyvän pitkän aikavälin talouskasvun vaiheeseen, mikä erottaa sen monista muista talouksista, jotka kamppailevat edelleen pandemian seurausten kanssa.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Inflaatio ja rahapolitiikka

Copy link to section

Inflaation, joka on sekä poliittisten päättäjien että kansalaisten keskeinen huolenaihe, odotetaan olevan ensi vuonna keskimäärin 4,5 %, mikä on tiiviisti linjassa RBI:n toleranssitason kanssa. Tämä maltillisuus johtuu tehokkaista rahapoliittisista toimenpiteistä ja hallituksen oikea-aikaisista toimista.

RBI:n strateginen lähestymistapa on auttanut hillitsemään inflaatiopaineita ja varmistanut, että se pysyy hallittavissa rajoissa. Tämä tasapaino kasvun ja inflaation välillä korostaa keskuspankin roolia vakaan talousympäristön edistäjänä.

Kasvua kiusaavat alat

Copy link to section

Intian odotettu talouskasvu on laaja-alaista, ja useat keskeiset sektorit myötävaikuttavat näihin positiivisiin näkymiin. Kokonaiskysyntäolosuhteet ovat edelleen hyvät, ja investoinnit ovat lisääntyneet.

Sekä valtion että yksityisen sektorin pääomamenot ovat olleet keskeisiä tämän kasvun vauhdittamisessa. Lisäksi Intian talouden kulmakiven maataloussektorin odotetaan menestyvän paremmin ensi vuonna. Nämä tekijät yhdessä luovat kuvan monipuolisesta ja kestävästä taloudesta, joka on valmis merkittävään kasvuun.

Intia globaalissa kontekstissa

Copy link to section

Globaalilla areenalla Intia on “poikkeuksellinen” kasvun laajalle levinneen hidastumisen keskellä. Samalla kun muut maat kamppailevat edelleen pandemian ja maailmanlaajuisten kriisien, kuten Punaisenmeren konfliktin, jälkivaikutusten kanssa, Intian makrotaloudellinen vakaus paistaa läpi.

Tämä joustavuus asettaa Intian suotuisasti selviytymään globaaleista haasteista ja epävarmuustekijöistä, mikä merkitsee sitä avaintekijäksi globaalissa talouselämässä.

Fintechin rooli Intian kasvussa

Copy link to section

Jännittävä osa Intian talouskertomusta on sen kasvava fintech-avaruus. Innovaatiot, kuten digitaalinen rupia ja Unified Payments Interface (UPI) -alusta, ovat herättäneet maailmanlaajuista kiinnostusta, mikä korostaa maan edistymistä digitaalisen rahoituksen alalla.

Nämä edistysaskeleet eivät ainoastaan vahvista Intian kotimaista taloudellista kehystä, vaan myös asettavat sen maailmanlaajuisen rahoitusinnovoinnin eturintamaan. RBI:n kuvernöörin Shaktikanta Dasin esittämä talousennuste heijastelee Intian optimistisen kasvun ja vakauden ajanjaksoa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.