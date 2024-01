Mantle EcoFund tekee sijoituksia kuuteen ekosysteemiyritykseen

Mantle, nopeasti kasvava lohkoketjuverkosto, jolla on yli 145 miljoonan dollarin DeFi-omaisuutta, on julkistanut ensimmäiset ekorahastosijoituksensa. Lausunnossaan kehittäjät sanoivat tarjoavansa 10 miljoonaa dollaria seitsemälle alustalle rakentavalle yritykselle.

Tätä rahoitusta seuraa Mirana Venturesin toinen 30 miljoonan dollarin investointi tulevina kuukausina. Nämä investoinnit auttavat kasvattamaan Mantlen markkinaosuutta erittäin kilpailukykyisellä toimialalla lähikuukausina.

Kehittäjät valitsevat Mantlen, Ethereum-laajennuksen sen huomattavasti alhaisten maksujen, nopeampien nopeuksien, suuren skaalautuvuuden ja Ethereum-tason suojauksen vuoksi. Sen verkkosivujen mukaan sen ekosysteemi kasvaa nopeasti, ja suurin osa projekteista on Decentralized Finance (DeFI) -alalla, jota seuraa infrastruktuuri.

Jotkut Mantlen merkittävimmistä pelaajista ovat Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance ja Stargate. Kaiken kaikkiaan DeFi Llaman mukaan tämän ekosysteemin yhteenlaskettu kokonaisarvo lukittu (TVL) on yli 145 miljoonaa dollaria. Näistä 16:lla dAppsilla on yli miljoona dollaria omaisuutta.

Tämän rahoituksen saajat ovat avaintoimialoilla. Kauppias Moe Marshals rakentaa AMM:n likviditeettikeskusta ekosysteemiin. INIT Capital puolestaan koukuttaa Mantle-verkoston likvideillä rahamarkkinoillaan. INIT Capitalin perustaja sanoi muistiinpanossa:

“INIT perustuu uskomukseen, että likviditeetin tulee olla hyödyke, joka on kaikkien saatavilla, sillä lainanottajat voivat rakentaa innovatiivisia strategioita likviditeetin avulla. INIT yrittää demokratisoida likviditeetin saatavuutta DeFin käyttäjien lisäksi myös likviditeettikoukuilla varustetuille protokollille. ”

Voi on vaihtoraha spekulointiin, kun taas Renzo mahdollistaa turvalliset palkkiot Ethereum-panosta.

Suurin haaste, joka Mantlen on voitettava, on kasvava kilpailu lohkoketjuteollisuudessa. Keskiviikkona kirjoitin, että Manta oli hiljaa kerännyt yli 430 miljoonaa dollaria omaisuutta pian julkaisun jälkeen. Muita merkittäviä kilpailijoita ovat verkot, kuten Base, Arbitrum ja Optimism.

Mantlen MNT-merkki reagoi mieheen raporttiin. Se on pudonnut 16,5 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestään, mutta se on edelleen 131 prosenttia marraskuun alimman tason yläpuolella, mikä antaa sille yli 2,2 miljardin dollarin markkina-arvon.

