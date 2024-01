Singaporen rahaviranomainen (MAS) on ottanut määrätietoisen kannan spot-Bitcoin-ETF:ien listaamista vastaan ja noudattaa niiden säännöksiä, joiden mukaan kryptovaluuttoja ei voida hyväksyä ETF-rahastoihin. Samanaikaisesti äskettäinen spot Bitcoin ETF:ien hyväksyminen Yhdysvalloissa herättää maailmanlaajuista kiinnostusta.

Samaan aikaan Meme Moguls -projekti esittelee ainutlaatuisen investointiväylän, jossa jatkuvat MGLS:n ennakkomyyntitoiminnot ovat eturintamassa. Tämä artikkeli tutkii MASin asemaa ja syventyy Meme Mogulsin esittämään mahdolliseen vaihtoehtoon.

MAS vastustaa voimakkaasti Spot Bitcoin ETF:iä

Singaporen sääntelyviranomainen antoi tiukan lausunnon, joka kielsi spot-Bitcoin-ETF:ien listaamisen maassa yksityissijoittajille. Päätös johtuu kryptovaluuttojen, erityisesti Bitcoinin, poissulkemisesta ETF:ien hyväksyttävistä varoista Singaporen säännösten mukaisesti.

MAS korosti kryptovaluuttakaupan erittäin epävakaata ja spekulatiivista luonnetta pitäen sitä sopimattomana yksityissijoittajille. Tästä rajoituksesta huolimatta Singaporen yksityissijoittajilla on kanava päästä spot-Bitcoin ETF:iin lisensoitujen pääomamarkkinoiden välittäjien kautta. Nämä välittäjät, jotka MAS on valtuuttanut ulkomaisiin markkinoihin liittyviin sijoituksiin, ovat velvollisia varmistamaan riskien julkistamisen ja suorittamaan asiakkaan soveltuvuuden arvioinnit.

Sääntelyn asenne korostaa MAS:n sitoutumista sijoittajansuojaan ja on linjassa sen varovaisen lähestymistavan kanssa kryptovaluuttakauppaa kohtaan. Tämä lähestymistapa on erityisen tärkeä, koska kiinnostus maailmanlaajuisilla markkinoilla kasvaa sen jälkeen, kun US Securities and Exchange Commission (SEC) hyväksyi äskettäin spot Bitcoin ETF:t.

Löydä Bitcoin ETF:n hyväksyntä Yhdysvalloissa

Vaikka Singapore noudattaa varovaista lähestymistapaa, Yhdysvaltain SEC hyväksyi äskettäin 11 spot Bitcoin ETF:ää. Liikkeeseenlaskijat, kuten Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco ja Ark Invest, tulivat yhteistyössä Swiss Crypto 21Sharesin kanssa ETF-markkinoille. Näiden ETF-rahastojen käynnistäminen toi merkittävän kaupankäynnin volyymin, ja Grayscalen Bitcoin Trust saavutti historian korkeimman ensimmäisen päivän kaupankäynnin volyymin, ylittäen 2,3 miljardia dollaria.

SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler kuitenkin antoi varovaisen lausunnon, jossa korosti, että virasto ei hyväksynyt tai tukenut Bitcoinia. Sijoittajia kehotettiin olemaan varovaisia Bitcoiniin ja siihen liittyviin tuotteisiin liittyvien lukemattomien riskien vuoksi.

Meme Moguls: tarjoaako se vaihtoehtoisen mahdollisuuden?

Bitcoin ETF:itä koskevien sääntelykeskustelujen keskellä Meme Moguls nousee ainutlaatuiseksi projektiksi, joka tarjoaa vaihtoehtoisen sijoitusmahdollisuuden. Parhaillaan ennakkomyyntinsä keskellä Meme Moguls esittelee MGLS-tokenin ekosysteeminsä selkärankana.

MGLS-merkki antaa voiman Meme Moguls -ekosysteemin eri osiin, mukaan lukien Moguls Casino, vaihtoalusta, Fantasy Trader ja Mogul Land. Osallistujat käyvät meemillä kauppaa fantasiaympäristössä, kiipeävät rikkaustulostaulukossa ja saavat eksklusiivisia palkintoja.

Tokenin ennakkomyyntihinta oli 0,0019 dollaria ja se on nyt 0,0027 dollaria ennakkomyynnin neljännessä vaiheessa. Tokenin arvo kasvaa jokaisen ennakkomyyntivaiheen myötä tarjoten varhaislinjoille mahdollisuuden ansaita enemmän tuottoa ennakkomyyntien päättyessä.

Kun vähittäissijoittajat liikkuvat perinteisten kryptoomaisuuserien sääntelyrajoitusten vuoksi, Meme Moguls tarjoaa vaihtoehtoisen tilan meemivaikutteiselle omaisuuskaupalle. Alusta tarjoaa elävän yhteisön meemiharrastajille, jotka voivat olla yhteydessä, jakaa oivalluksia ja tehdä yhteistyötä.

MGLS-merkkiarvon lisäksi Meme Moguls tarjoaa joukon palkintoja huippuluokan vempaimista ja ylellisistä lomista eksklusiivisiin kokemuksiin ja rahapalkintoihin joka viikko.

Jos haluat olla osa Meme Moguls -yhteisöä ja mahdollisesti hyötyä ekosysteemin tarjonnasta, voit vierailla Meme Mogulsin virallisella verkkosivustolla ja osallistua meneillään olevaan $MGLS-ennakkomyyntiin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.