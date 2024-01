Solana (SOL) voi nostaa voittonsa yli 100 dollarin sen jälkeen, kun härät testasivat uudelleen avaintason, ja altcoinien nousu saattaa olla positiivinen katalysaattori. Toisaalta Pocket Network (POKT) on nähnyt merkittäviä nousupaineita viimeisen 24 tunnin aikana, kun hinta on korkeimmillaan sitten toukokuun 2022.

Tässä näkymät kahdelle kryptovaluuttatokenille sekä Pullixille (PLX), uudelle hybridi kryptotreidaus-pörssille, joka on saanut aikaan hälinää, sillä sen ennakkomyynti on ylittänyt yli 3,8 miljoonaa dollaria.

Solana (SOL): Franklin Templeton nousujohteinen SOL:n suhteen

Solanan hintanäkymät viittaavat siihen, että sonnit voisivat nousta yli 100 dollarin vauhtiin selvitettyään myrskyn, jonka seurauksena SOL putosi yli 123 dollarista 87 dollariin 8. tammikuuta 2024. Vaikka Solanan hinta on edelleen haavoittuvainen sen jälkeen, kun se pienensi valtavan osan 800 prosentin piikkistä Vuonna 2023 analyytikot suhtautuvat Layer 1 blockchain -alustan tulevaisuuden näkymiin.

Yhdessä tapauksessa 1,5 biljoonan dollarin omaisuudenhoitaja Franklin Templeton, Solanan kasvu vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä oli vaikuttavaa toimintaa. Aloja, jotka todennäköisesti jatkavat Solanan kasvua vuonna 2024, ovat hajautetut fyysiset infrastruktuuriverkot (DePIN), hajautettu rahoitus (DeFi), meemikolikot, NFTs ja Firedancer, omaisuudenhoitaja, joka julkaisi X:ssä.

SOL:n kauppa oli torstaiaamuna 101 dollarissa, nousua 2,7 %. Jos ostajat vahvistuvat ja pitävät 100 dollarin yläpuolella, he voivat kohdistaa 25. joulukuuta saavuttamaan yli 123 dollarin huippuarvon tulevina viikkoina.

Markkinoiden spekulaatio lisää spot-ETF:istä sen jälkeen, kun SEC on hyväksynyt 11 spot Bitcoin ETF:ää, voi olla SOL:lle nouseva tekijä.

Pocket Network (POKT) kasvaa jyrkästi RPC-kysynnän ennusteiden keskellä

Pocket Network (POKT) on protokolla, joka tarjoaa kannustimia osapuolille, jotka haluavat käyttää RPC-solmuja. Hajautetut sovellukset (dApps), pörssit, Web3-lompakot ja NFT-markkinapaikat hyödyntävät etämenettelykutsuja, kun ne ovat vuorovaikutuksessa lohkoketjutietojen kanssa. RPC-solmut ovat tärkeitä tarjoajia tässä suhteessa.

POKT:n hajautettu RPC-protokolla on valmis kysynnän mahdolliseen räjähdysmäiseen kasvuun, kun tekoälyn (AI) viestinnän välityspyynnöt kasvavat.

Pocket Networkin markkina-arvo on saavuttanut 376 miljoonaa dollaria, mikä tekee POKT:sta 158. suurimman kryptovaluutan tänään CoinGeckon tietojen mukaan. Kryptosijoittaja ja analyytikko Andrew Kang sanookin, että hajautetun laskennan, tiedon saatavuuden ja suoritusverkkojen markkinoiden kasvu voi saada Pocket Networkin lisää vetoa.

Kun sen hinta on tällä hetkellä 0,25 dollaria ja nousussa näkyy, seuraava kohde voi olla psykologinen 1,00 dollarin alue. POKT-hinta on noussut yli 350 % viimeisen vuoden aikana. Se on kuitenkin edelleen hyvässä tammikuussa 2022 saavutetussa kaikkien aikojen korkeimmassa 3,11 dollarissa.

Pullix (PLX) houkuttelee treidaajia, kun ennakkomyynti saavuttaa 3,8 miljoonaa dollaria

Pullix on hybridi kryptovaihtoalusta, jonka tavoitteena on tuoda yhteen käyttäjäyhteisö, joka haluaa tutkia keskitetyn (CEX) ja hajautetun vaihdon (DEX) parhaiden ominaisuuksien yhdistämisen etuja.

Sen toiminnallisuuden ydin on tarve viedä DeFin käyttöönotto uudelle tasolle kannustamalla yhteisöä tarjoamaan likviditeettiä. Tämä lähestymistapa tarkoittaa, että käyttäjät voivat nauttia hybridimallin omavaraisuustarjonnasta ja ketjun tilauskirjasta, nopeasta toteutuksesta ja alhaisista transaktiokustannuksista.

Lukuun ottamatta pääsyä alustan tulojen jakomekanismiin, alkuperäinen PLX-token tarjoaa haltijalle useita ansaintamahdollisuuksia. Voit ansaita panos- ja tuottoviljelyä muiden PLX-tokenin haltijoiden saatavilla olevien eksklusiivisten etujen ohella.

Pullix-ennakkomyynti on tällä hetkellä vaiheessa 6, ja tokenin hinta on 0,08 dollaria sen jälkeen, kun se oli hypännyt 0,04 dollarista ensimmäisessä vaiheessa. Nykyinen vaihe on 47 % loppuunmyyty, ja vilkkaalla markkinalla on tällä kierroksella yli 10 miljoonaa. Ennakkomyyntiin osallistujat saavat rahansa käsiinsä ennakkomyynnissä.

Yleiset ennusteet mahdollisesta härkämarkkinoiden rallista yhdistettynä lisääntyneeseen kiinnostukseen hybridipörssejä kohtaan voivat nähdä PLX-hinnan nousevan merkittävästi lanseerauksen jälkeen.

Saat lisätietoja tästä projektista käymällä Pullixin ennakkomyyntisivulla.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.