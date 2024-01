Kryptovaluuttamarkkinoiden pitäessä taukoa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission äskettäin hyväksymien Bitcoin ETF:ien ympärillä olevan hypen jälkeen, kaksi altcoinia – Bitbot ja Astar (ASTR) – nousevat huomionarvoisiksi kilpailijoiksi vuoden 2024 parhaimmasta altcoinista.

Bitbot julkaisi äskettäin BITBOT-tokenien ennakkomyyntinsä tarjoten sijoittajille mahdollisuuden treidata ansaitakseen kolikoita. Samaan aikaan Astar on tehnyt aaltoja vaikuttavalla hinnannousullaan viimeisen vuoden aikana.

Astarin (ASTR) hintaliike

Copy link to section

Tällä hetkellä 0,1712 dollarilla käyvä ASTR on nähnyt huomattavan 75,18 %:n nousun viimeisen kuukauden aikana. Tämä kasvu lisää sen vaikuttavan 309 % nousun viimeisen 30 päivän aikana, mikä tekee ASTR:sta yhdeksi markkinoiden parhaista menestyneistä vuoden 2024 alkaessa.

Astar on luonut aaltoja kryptovaluuttamarkkinoilla viimeaikaisten kumppanuuksiensa vuoksi teollisuusjättiläisten, kuten Toyotan ja Japanin rautatieyhtiön, kanssa. Kumppanuuksien lisäksi Astar Network valmistautuu myös Astar 2.0 -päivitykseen, joka on lisännyt ASTR-hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Päivityksen tavoitteena on parantaa verkon toimintoja ja edistää ASTR:n pitkän aikavälin kasvutavoitteita.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Astar Network yhdistää Polkadot -ekosysteemin Ethereumiin ja Cosmosiin ja toimii Polkadot-paraketjuna. Moniketjuiseksi Polkadot dApp -keskittimeksi räätälöitynä se tukee DeFiä, NFT:itä ja DAO:ita, jolloin kehittäjät voivat priorisoida sovelluskehityksen infrastruktuurihuolien sijaan.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Astar mahdollistaa hajautetun sovelluksen (dApp) ja kerroksen 2 ratkaisukehityksen kehittäjille. Se tarjoaa yhteentoimivan Web 3.0 -infrastruktuurin, taloudellisia kannustimia, hautomo-ohjelmia ja teknistä tukea. Astar pyrkii tarjoamaan optimaalisia ratkaisuja tukemalla EVM:ää ja luomalla ketjun, joka mahdollistaa EVM:n ja WASM:n älykkäiden sopimusten olemassaolon ja kommunikoinnin.

Binance Labsin ja Coinbase Venturesin tuella Astar toimii kahdella tasolla. Ensimmäinen kerros käyttää Substrate-kehystä, kun taas toinen OVM (Optimistic Virtual Machine) käyttää skaalautuvuutta, mikä korostaa vankkaa ja monipuolista lähestymistapaa.

BITBOT: treidaamisen vallankumous valloilleen

Copy link to section

Samalla kun Astar on saanut osakseen huomiota todellisten käyttötapaustensa suhteen, Bitbot, Telegramissa toimiva treidibotti, käynnisti 17. tammikuuta BITBOT-tokeninsa ennakkomyynnin kiinnittäen kryptosijoittajien huomion.

Bitbotin tarkoituksena on tarjota yksityissijoittajille institutionaalisia työkaluja, ja se antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita omaisuuttaan turvallisesti.

BITBOT:n ennakkomyynti on saanut merkittävää huomiota kryptoyhteisössä. 1 000 000 000 tokenin kokonaistarjonnalla ennakkomyynti jakaa 30 % tokeneista 15 eri vaiheessa. Tällä hetkellä tokenin hinta on 0,01 dollaria, mikä tarjoaa jännittävän sisääntulopisteen varhaisille sijoittajille.

Seuraavassa vaiheessa ennakoidaan hinnannousun 0,0105 dollariin säilyttäen tasaisen 5 %:n lisäyksen vaihetta kohti. Bitbot-harrastajat odottavat innolla seuraavia vaiheita ja ennakoivat mahdollista hinnannousua. Tämä laskettu lähestymistapa varmistaa kontrolloidun hinnoittelun ja välttää spekulatiiviset vaihtelut ennakkomyynnissä.

Johtopäätös

Copy link to section

Kryptovaluuttojen nopeatempoisessa maailmassa lupaavia projekteja etsiville sijoittajille on runsaasti mahdollisuuksia. Bitbotin BITBOT-ennakkomyynti ja Astarin (ASTR) viimeaikainen hinnannousu tarjoavat kiehtovia näkymiä.

Vaikka Astar tekee vaikutuksen todellisilla kumppanuuksilla ja nousevalla markkinareaktiolla, BITBOTin kontrolloitu ennakkomyyntistrategia tarjoaa vaihtoehtoisen tien varhaista markkinoille tuloa etsiville. Kryptosijoittajien tulee kuitenkin varmistaa valppaus kryptovaluuttamarkkinoiden äärimmäisen epävakaasta luonteesta johtuen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.