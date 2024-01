Metacade ($MCADE), maailman ensimmäinen yhteisön omistama blockchain-pelihalli, tähtää läpimurtoihin vuonna 2024. Sijoittajat olisivat iloisia, että alusta on saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä vuonna 2023, ja se on tarkoitus viedä vuoteen 2024. Näihin kuuluu yhteistyö Polygon Labsin kanssa., peliympäristöt ja listautuminen parhaissa pörsseissä. Vuosi 2024 voi osoittautua Metacadelle jälleen jännittäväksi vuodeksi, joka voi vapauttaa sen alkuperäisen tokenin arvon.

Lisää kumppanuuksia, lanseerauksia ja kehitystä

Käsien yhdistämisen voima on korostunut hyvin viimeaikaisissa Metacaden liikkeissä. Palatakseni asiaan, Polygonin, nopeasti kasvavan L2:n, lisääminen voi tehostaa pelaamista Metacadessa. Viime vuosien aikana Polygonista on tullut Web 3.0:n maailmaan pyrkivien yritysten tukikohta. Erityisesti Polygonin tehokas skaalausratkaisu ja alhaiset kustannukset ovat olleet houkuttelevia. Kumppanuuden ansiosta Metacade voi nauttia Polygonin arkkitehtuurista ja saavuttaa nopean käyttöönoton.

Vuoden 2023 suurten pelikumppanuuksien jälkeen Metacade on myös osoittanut pieniä pysähtymisen merkkejä. Äskettäin alusta teki yhteistyötä Blockchain Game Alliancen ja BandZaiGamen kanssa. Kumppanuuden ansiosta Metacade voi luoda yhtenäisen alustan, joka yhdistää pelaajat, kehittäjät ja sijoittajat.

Metacade jatkaa keskittymistään tullakseen yhteisön hallitsemaksi pelihalliksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Tällä tiimillä on hahmoteltu kunnianhimoisia suunnitelmia vuodelle. Näitä ovat uuden alustan käynnistäminen, suuret päivitykset, keskustelut alustalla ja viestijärjestelmät. Metacade-tiimi katselee myös AR/VR-pelejä tänä vuonna. Odotettavissa on myös live-panospooleja ja viikoittainen kilpailu, mikä voi antaa $MCADE-merkille valtavan sysäyksen.

Tietenkin Metacade pysyy sitoutuneena ydintavoitteeseen, joka on vertaansa vailla oleva pelaaminen. Sellaisenaan se jatkaa yhteistyötä muiden tahojen kanssa tuodakseen jännittäviä pelejä alustalleen.

Metacade houkuttelee tulomahdollisuuksilla

Metacaden varhainen vetovoima kasvoi sen houkuttelevista tulomahdollisuuksista. Yhteenveto, Metacade antaa sijoittajille mahdollisuuden pelata pelejä ja ansaita. Käyttäjät voivat myös osallistua peliturnauksiin passiivisen lisätulon saamiseksi. Palautteen antaminen Matacade-projekteista oikeuttaa käyttäjät myös tuloihin create2earn-ominaisuuden kautta.

Lisäksi Metacade on futuristinen. Blockchain avaa uusia mahdollisuuksia työpaikoille ja keikoille Web 3.0:ssa. Metacade hyödyntää tätä kehitystä antamalla käyttäjien löytää seuraavan työpaikkansa alustan työpaikkataulukon kautta. Work2Earn-ominaisuuden odotetaan julkaistavan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se on edelleen yksi tärkeimmistä seurattavista kehityssuunnista.

Sitä vastoin Metacade-alusta on suunniteltu kestäviksi. Web 3.0 -yritykset, jotka julkaisevat työpaikkoja Metacadessa, maksavat mainosmaksun alustan tukemisesta. Turnauksiin on myös pääsymaksuja, jotka tarjoavat lisätuloja. Myös muut yritykset voivat käynnistää projekteja ja pelejä Metacadessa ja maksaa siitä maksun. Yksinkertaisesti sanottuna Metacade on tehty tulevaisuutta varten, mikä vahvistaa alkuperäisen tunnuksensa, $MCADE:n, investointipotentiaalia.

Onko $MCADE houkutteleva sijoitus?

Metacade on täyttänyt lupauksensa sen jälkeen, kun token julkaistiin ennakkomyynnissä. Tärkeitä virstanpylväitä on tehty, mukaan lukien Mainnet-käynnistys. Kumppanuuksia on syntynyt, mutta ei vielä tehty. 2024 osoittautuu Metacadelle jälleen jännittäväksi vuodeksi esitellä potentiaaliaan. Tälle vuodelle suunniteltujen tärkeiden virstanpylväiden vuoksi Metacade voisi olla yksi parhaista pelitokeneista, joihin sijoittaa.

Vain 0,012 dollarin hintaan MCADE on houkutteleva, ja se voi olla positiivinen optimismi vuonna 2024. Yhdessä kryptovaluuttojen ennakoitujen elpymisen kanssa token voi räjähtää vuonna 2024.

Kuitenkin, kuten aiemmin todettiin, sijoittajien tulisi katsoa Metacadea sen spekulatiivisen arvon lisäksi. On olemassa erilaisia ansaintamahdollisuuksia seuraavan pelitulojen sadon kasvattamiseksi. Ja kun näin tapahtuu, MCADE dollarin hinta olisi epäilemättä avattu. Tästä syystä analyytikot ovat varainneet $MCADE:n yli 10-kertaiseen voittoon lähitulevaisuudessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.