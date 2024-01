Kryptomarkkinoiden palautuessa härkämarkkinoille, uusi projekti Pullix (PLX) näkee sellaista varhaista yhteisön vetoa, joka saa markkinat innostumaan tulevaisuuden näkymistä. Mikä kiinnostaa tätä projektia, jonka analyytikot sanovat, että se voisi olla 100-kertaisesti nouseva token?

Tässä yleiskatsaus siitä, mistä tässä projektissa on oikein kyse.

Pullix (PLX) rakentaa hiljaa peliä muuttavaa hybridivaihtoa

Vuonna 2024 hybridipörssien syntyminen voi olla valtava pelin muuttaja treidaajille. Pullix (PLX) pyrkii erottumaan joukosta projekteilla, jotka pyrkivät tuomaan parhaat palat sektorilta markkinoille.

Tuoreet alan tiedot osoittivat, että kryptopörssi Binance hallitsi edelleen markkinoita volyymiosuudellaan huolimatta sitä viime vuonna vaivanneista haasteista. CEX-alusta johtaa kilpailijoita hallitsemalla lähes 50 prosenttia kokonaismarkkinaosuudesta, TokenInsight sanoi raportissa.

Samaan aikaan hajautettu kryptovaihto dYDX ohitti Uniswapin parhaana DEX-alustana 24 tunnin volyymissa. Nämä mittarit viittaavat joustavuuteen ja elpymiseen, jotka tällä hetkellä määrittelevät kryptotreidaus-markkinoiden kasvuvauhdin.

Hybridipörssinä Pullix yhdistää parhaat CEX-yritykset, kuten Binance, Coinbase ja muut, tällä hetkellä tarjoamat kaikkeen, mikä tekee DEX-alustoista avainaseman hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemissä.

Tuloksena on uudistettu alusta, joka tarjoaa käyttäjilleen vertaansa vailla olevia etuja. Entä institutionaalinen likviditeetti, ketjun tilauskirja, liukumaton kaupankäynti, alhaiset palkkiot ja maailmanlaajuiset varat, jotka ovat saatavilla tämän hybridi DeFi-alustan kautta.

Paras osa? Pullix antaa sinun pitää täyden hallinnan omaisuutesi. Treidaa rauhassa, kun tiedät krypto-omaisuutesi olevan turvassa.

Hyödynnä ainutlaatuinen tulojen jakomalli

Vaikka kopiotreidaaminen, panostaminen ja tuottofarmaaminen ovat avainkomponentteja, jotka on asetettu tekemään Pullixista haastava kilpailija DeFi-markkinoilla, myös sen Trade-to-Earn -ominaisuus herättää suurta huomiota. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat ansaita jokapäiväisestä treidaamisesta, mikä lisää passiivista tuloa.

Taattu osuus pörssin tuloista ainutlaatuisen tulonjakomallin kautta johtaa jopa 30 % päivittäisistä tuloista haltijoille.

Erityisesti Pullixin tiedote hahmottelee järjestelmän, jossa 50 % tästä osuudesta käytetään panospalkkioihin, kun taas loput 50 % käytetään pörssin PLX takaisinosto- ja poltto-ohjelmaan.

Pullix-ennakkomyynti kiihtyy, kun HODLerit nousevat

Onko Pullix tiellä ohittamaan monet projektit, jotka pyrkivät määrittelemään DeFin seuraavan luvun? Vastaus voisi olla projektin ennakkomyyntien nopeassa tahdissa ja varhaisten sijoittajien määrässä.

Tällä hetkellä Token-myyntinsä vaiheessa 6, Pullix on houkutellut yli 3,9 miljoonaa dollaria, ja ennakkomyyntiosallistujien määrä on kasvanut huomattavasti.

Aiemmin tällä viikolla “Pullix Army” eli vahvistettujen PLX-hodlereiden määrä ylitti 3 500 rajan, kun taas ennakkomyyntiosallistujien määrä ylitti 11 000:n. Veto on myös havaittavissa, kun projektin sosiaalisen median kanavat, kuten X, Discord ja Telegram, saavat tuhansia uusia käyttäjiä.

PLX hintanäkymät

Vain 41 % tokeneista vaiheessa 6 jäljellä, Pullix on valmis marssimaan seuraavaan vaiheeseensa – ennakkomyynti päättyy helmikuun 2024 loppuun mennessä.

PLX:n ennakkomyyntihinta on jo 100 % noussut 0,04 dollarista 0,08 dollariin, ja yhteisön jännitys lisääntyy ennakkomyyntien loppua lähestyessä. Koska Bitcoinin odotetaan johtavan markkinoita seuraavilla härkämarkkinoilla, on erittäin todennäköistä, että tämä merkki räjähtää laajemman DeFi-rallin aikana.

Sellaisenaan niille, jotka menettivät mahdollisuuden päästä mukaan alkuvaiheessa, bonusohjelmat, kuten 15–20 % viikonloppubonus, tarjoavat loistavan mahdollisuuden napata lisää PLX:ää.

Lue lisää Pullixista ja sen mahdollisuuksista määritellä uudelleen DeFi-treidaus-sektorin projekteista. Pääset siihen täältä.

