Terraform Labs, joka oli aikoinaan vahva kryptomaailmassa, on virallisesti hakenut luvun 11 konkurssiin, lähettäen shokkiaaltoja läpi digitaalisen omaisuuden maiseman. Samanaikaisesti Memeinator-projekti nousee keskeiseen asemaan ja saanut vauhtia MMTR-tokenin ennakkomyynnissä.

Tämä taloudellisten haasteiden ja uusien nousevien tokenien rinnakkain merkitsee kriittistä hetkeä kryptoalalla.

Terraform Labsin luvun 11 konkurssihakemus

Terraform Labs, jo lakkautetun TerraUSD:n (UST) takana oleva kehitys, on hakenut virallisesti luvun 11 konkurssisuojaa Yhdysvalloissa. Hakemuksessa yhtiö on paljastanut arvioidut velat vaihdellen 100 miljoonasta 500 miljoonaan dollariin.

Hakemus, joka tehtiin Yhdysvaltain Delawaren piirikunnan konkurssituomioistuimessa, huipentuu myrskyisälle matkalle, jonka kerran näkyvä Terra-ekosysteemi on käynyt läpi sen TerraUSD (UST) -stablecoinin romahtamisen jälkeen.

Terraforms Labsin varat ja velat

Oikeuden asiakirjat paljastavat Terraform Labsin kohtaaman taloudellisen paineen vetoamalla useisiin velkoihin ja varoihin.

Yrityksen toimitusjohtaja Chris Amani tunnusti yrityksen kohtaamat haasteet ja ilmaisi luottamuksensa Terra-yhteisön kestävyyteen. Amani huomautti: “Olemme voittanut merkittäviä haasteita ennenkin, ja pitkästä aikaa vastaan ekosysteemi säilyi ja jopa kasvoi uusilla tavoilla depegin jälkeen.”

Erityisesti tämä ennennäkemätön muutos seuraa Terraform Labsin myrskyisää ajanjaksoa, jossa jatkuvat oikeudelliset taistelut, Terra Moneyn romahtaminen vuonna 2022 ja toinen perustaja Do Kwon pidätettiin ja tuomittiin Montenegrossa vuonna 2023.

Tee Kwonin oikeudenkäynti ja SEC osallistuminen

Do Kwonilla, joka tunnetaan myös nimellä Kwon Do-hyung, on edessään lykätty petosoikeudenkäynti 25. maaliskuuta 2024 Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) myöntämän viivästyksen vuoksi. Syytökset johtuvat Terra Moneyn romahtamisesta, ja Terraform Labsia ja Kwonia vastaan nostettiin siviilioikeudelliset kanteet helmikuussa 2023.

SEC väittää “monen miljardin dollarin kryptovaluuttapetoksesta”, joka liittyy UST- ja Terra (LUNA) -tokeneihin. Kwonin pidätys Montenegrossa ja sitä seuraavat luovutuspyynnöt sekä Yhdysvalloista että Etelä-Koreasta ovat lisänneet oikeudenkäyntiä monimutkaisemmaksi, ja huhut pyörivät mahdollisista tuomioista molemmissa maissa.

Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen lisäksi Terraform Labsia ja Do Kwonia syytettiin ryhmäkanteesta Singaporessa vuoden 2023 lopulla.

Uusi meemikolikko, Memeinator (MMTR), on valokeilassa

Terraform Labsin 11. luvun käsittelyn myötä uusi meemikolikko on aiheuttanut hälinää käynnissä olevan token-ennakkomyyntinsä aikana. Memeinator (MMTR), joka on valmis taistelemaan parhaan memecoin-paikasta PEPE:n, Shiba Inun (SHIB ja Dogecoin (DOGE) kanssa), houkuttelee kryptosijoittajia. Sen äskettäin käynnistetty ennakkomyynti, joka nyt vaiheessa 13, on kerännyt 3 847 780 dollaria.

Terraform Labsin kohtaamien haasteiden vastakohtana Memeinator asettuu äärimmäiseksi meemikolikoksi, joka hyödyntää tekoälyteknologiaa ja innovatiivisia markkinointistrategioita.

Kun Memeinator MMTR-tokenien ennakkomyynti saa vauhtia, se lupaa hallita meemitreidausta ja tuoda aitoa hyödyllisyyttä tuotteisiin, kuten Memescanner ja Memeinator Game. Sijoittajat, jotka haluavat liittyä tähän uraauurtavaan hankkeeseen, voivat ostaa MMTR-tokeneita projektin viralliselta verkkosivustolta.

Johtopäätös

Oikeudenkäynnin edetessä Terraform Labsin kohtalo on edelleen epävarma, mikä jättää Terra-yhteisön odottamaan.

Samaan aikaan Memeinatorin MMTR-tokenien ennakkomyynti tuo uuden jännityksen aallon esitellen kryptomaailman joustavuutta ja innovaatioita. Sekä sijoittajat että harrastajat seuraavat suurella mielenkiinnolla näitä vastakkaisia tarinoita digitaalisella näyttämöllä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.