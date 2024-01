Bitcoinin ja Ethereumin hinnat putosivat tiistain alussa alle 40 000 dollarin ja 2,3 000 dollarin. Lasku tuli, kun konkurssiin menneet kryptoyritykset Celsius ja FTX myivät valtavia määriä krypto-omistuksia.

Mutta vaikka globaali markkina-arvo laski, kun parhaat altcoinit heijastivat BTC:tä ja ETH:ta, Bitbotin (BITBOT) ennakkomyyntiä havaittu veto viittaa siihen, että markkinat pysyvät yleisesti nousevalla alueella.

FTX myy 1 miljardia dollaria GBTC:ssä, kun Celsius lähettää 13 000 ETH:ia pörsseille

Maanantaina Lookonchainin jakama smartmoney-tietoalusta osoitti, että Grayscale Investments, GBTC spot-ETF:n takana oleva yritys, oli lähettänyt yli 64 000 BTC:tä Coinbase Primelle sen jälkeen, kun spot-Bitcoin ETF:t aloittivat kaupankäynnin tammikuun 11.

GBTC:n ulosvirtaukset ylittivät maanantaina yli 640 miljoonaa dollaria, mikä nosti kumulatiiviset ulosvirtaukset ETF-kaupankäynnin ensimmäisen päivän jälkeen yli 2,68 miljardiin dollariin. Ketjutiedot osoittavat, että FTX-kiinteistö on myynyt suurimman osan GBTC-myynnistä, ja konkurssiin mennyt kryptopörssi on myynyt yli 22 miljoonaa GBTC:n osaketta yli miljardin dollarin arvosta.

Bitcoinin hinta on kamppaillut tämän paineen alla ja pudonnut 39 012 dollariin 23. tammikuuta.

Muualla eetterin hinta on myös kärsinyt laskupaineista viimeaikaisen ETH-polkumyynnin seurauksena. Ethereum-säätiö on yksi niistä, jotka ovat viime päivinä siirtäneet valtavia määriä ETH-merkkiä pörssiin.

Maanantaina konkurssiin mennyt kryptolainaaja Celsius talletti Coinbaselle 13 000 ETH:ta, jonka arvo oli tuolloin yli 30,3 miljoonaa dollaria. Yritys, joka on maksamassa takaisin velkojille, siirsi myös 2 200 ETH:ta yli 5,1 miljoonan dollarin arvosta FalconX-pörssiin.

Siirrot ovat sattuneet samaan aikaan Ethereumin hinnan laskun kanssa, joka laski tiistain alussa 2 250 dollariin.

Bitbot houkuttelee treidaajia, ennakkomyynti ylittää 300 000 dollaria

Kun kryptomarkkinat taistelevat viimeisimmän laskupaineen kanssa, analyytikot ovat edelleen nousevia pitkän aikavälin kuvassa. Siksi treidaajat etsivät dippejä ostomahdollisuuksina, mukaan lukien merkittävästi alennettujen ennakkomyynnissä olevien tokenien maailmasta.

Useiden aliarvostettujen altcoinien ohella yksi markkinoiden kuumimmista helmistä on Bitbot (BITBOT). Tämä uusi Telegram-kaupankäyntibotti, joka muiden tuotteiden tavoin tarjoaa automaattista kryptovaluuttojen kauppaa Telegram-sovelluksen kautta, julkaisi juuri token-ennakkomyyntinsä.

Alle viikossa (ennakkomyynti käynnistettiin 17. tammikuuta 2024) Bitbot on ylittänyt 300 000 dollaria ja on saanut vetovoimaa laajemman markkinoiden laskun keskellä.

Miksi Bitbotin ennakkomyynti kiinnostaa niin paljon?

Bitbotin ennakkomyynnissä viime päivinä havaittu valtava kiinnostus ja osallistuminen johtuu uuden treidibotin tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka nostavat sen kilpailevien bottien yläpuolelle.

Erityisesti Bitbot on kaupankäyntityökalu, joka on tarkoitettu kaikille treidaajille heidän markkinakokemuksestaan tai kaupankäyntitaidoistaan riippumatta. Helppo rekisteröitymisprosessi yhdistettynä Bitbotin tärkeimpiin ominaisuuksiin, kuten omaisuuden itsehoitoon ja jalokiviskanneriin, lisää tämän Telegram-pohjaisen kaupankäyntisovelluksen houkuttelevuutta.

Tämä pääsy uusimpiin tekoälyllä varustettuihin institutionaalisiin kaupankäyntityökaluihin ja ei-säilytyslompakkointegraatio (joka on avain käyttäjien turvallisuudelle ja yksityisyydelle) erottaa Bitbotin nykyisistä kaupankäyntiboteista, kuten Unibot, Banana Gun ja Maestro.

Koska spot-Bitcoin-ETF-rahastojen ennustetaan houkuttelevan lisää sisäänvirtaa ja kryptokaupan markkinat ovat valmiit ennen BTC:n puolittumista, sen todennäköinen Bitbotin tuleva lanseeraus voisi olla treidaajien suurin työkalu. Nykyinen pudotus voi siksi olla hyvä ostomahdollisuus kauppiaille.

Ennakkomyynti, joka tarjoaa 300 miljoonaa tokenia varhaisille käyttäjille, on tällä hetkellä BITBOTin hinta 0,0105 dollaria 2. vaiheessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.