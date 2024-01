Mitä tekisit 100 dollarilla? Todennäköisesti paljon, muttei kiinteistösijoituksissa. Jos otat osan 280 biljoonan dollarin sektorin koosta, sinun on laitettava likoon huomattava määrä. Valtavien pääomapanostusten vuoksi kiinteistöistä on tullut enemmistön saavuttamattomia. Hyvä uutinen on, että sinun ei enää tarvitse perustaa suuria summia kiinteistön omistamiseen. Vain 100 dollarilla voit omistaa osan entisistä luksusmarkkinoista ja kasvattaa sitä Everlodgen avulla. Token tarjoaa myös mahdollisuuden kasvattaa sijoitusta jopa 100-kertaiseksi.

Omistusosuuden toteutuminen Everlodgen kanssa

Everlodge on lohkoketjua tukeva kiinteistömarkkinapaikka, joka mahdollistaa kiinteistön murto-osuuden. Alustan avulla sijoittajat voivat omistaa osan loma-asunnoista, kaupunkihuviloista ja hotelleista jopa 100 dollarista. Käytetään hypoteettista skenaariota.

Oletetaan, että luksushuvilan New Yorkissa arvo on 10 miljoonaa dollaria. NFT lyödään kiinteistöstä ja jaetaan 100 000 yksikköön. Tässä esimerkissä jokaisen murto-osan arvo on 100 dollaria. Käyttämällä Everlodgea voit omistaa osan 10 miljoonan dollarin luksushuvilasta vain 100 dollarilla.

Everlodgen jännittävä osa on, että jokainen tapahtuma ja data ylläpidetään turvallisesti. Joten läpinäkyvyys säilyy, eikä menetysriskiä ole, koska älykäs sopimus tukee tietoja. Lisäksi? Jos kiinteistön arvo nousee, saat osuuden uuden kiinteistön arvosta.

Mikä on Everlodgen ainutlaatuinen mahdollisuus?

Ilmeinen mahdollisuus sijoittaa Everlodgeon on saada osuus houkuttelevasta kiinteistöalasta. Voit sijoittaa mistä tahansa, jolloin pääset joillekin maailman houkuttelevimmista kiinteistömarkkinoista.

Everlodge avaa myös muita mahdollisuuksia kiinteistöalalla. Sijoittajat voivat käyttää yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä lainojen vakuutena. Tämä vapauttaa valtavan likviditeetin maailmanlaajuiselta sijoittajajoukolta, mikä tekee Everlodgesta houkuttelevan. Lainaajat voivat saada nopeaa, turvallista ja kätevää rahoitusta lohkoketjun kautta, kun taas lainanantajat ansaitsevat korkoa.

Everlodge Rewards Club tarjoaa passiivisia tulomahdollisuuksia. Ominaisuuden avulla sijoittajat voivat ansaita ilmaisia yöpymisiä alustalla listatuissa hotelleissa ja kiinteistöissä. Jos joku ei halua käyttää lomaansa, hän voi listata ne kannattavasti Everlodgessa tai muilla varaussivustoilla.

Haluatko osallistua Everlodge-ekosysteemin kasvuun? Alustan avulla voit panostaa alkuperäisen tokenin kiinteään kuukausittaiseen korkotuloon. Käyttäjät ovat oikeutettuja myös korkojen tuottamaan bonukseen likviditeetin tarjoamisesta kiinteistön aloitusalustalle.

Onko Everlodge 100-kertainen sijoitus?

Kiinteistöala ei ole uusi, mutta paranee päivä päivältä. Alan odotetaan kasvavan 5,2 % vuoteen 2030 mennessä. Everlodgen mahdollisuus piilee kasvupotentiaalin hyödyntämisessä ja markkinoiden toiminnan mullistamisessa. Everlodgen odotetaan voittavan suuria lohkoketjukulmansa kautta. Näin ollen ennusteet ovat, että sen alkuperäinen token saattaa räjähtää jopa 100-kertaisesti. Miksi?

$ELDG on Everlodge-ekosysteemin aputoken. Token on maksuvaluutta ja väline, jolla vaihdetaan arvoa panostamalla, lainaamalla ja palkintoina. Mitä enemmän sijoittajia liittyy ekosysteemiin, $ELDG:n kysyntä kasvaa, mikä vapauttaa arvoa.

Vaikka $ELDG:n 100-kertainen voittotuotta on spekulatiivinen, on se saavutettavissa. Useat projektit ovat nousseet ja ylittäneet arviot, mikä tekee ennusteista realistisia.

Pitäisikö sinun ostaa Everlodge ennakkomyynnistä?

Everlodge on tarjolla ennakkomyynnissä, jossa tokenin hinta nousee joka vaiheessa. Tokenin arvo on tällä hetkellä 0,029 dollaria alkuperäisestä 0,01 dollarin tarjouksesta. Ennakkomyynnistä ostaminen on edullista, koska ostaa houkuttelevasti hinnoiteltuja rahakkeita. Alkuvaiheessa sijoittaminen on hyödyllistä sijoittajille, jotka haluavat lukita arvon ennen tokenin nousua.