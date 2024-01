Mt. Goxin toimitsijamies vahvistaa velkojien osoitteet BTC- ja BCH-maksuja varten

Mt. Gox – velkojien kerrotaan saavan romahtaneelta kryptopörsiltä sähköposteja vahvistaakseen tilinsä lyhennyksiä varten. Redditin kaltaisten sosiaalisten alustojen käyttäjien jakamien sähköpostien mukaan velkojat voivat vastaanottaa maksuja Bitcoinina (BTC) tai Bitcoin Cashina (BCH). Sähköpostissa lukee osittain:

Useat Bitstamp- ja Kraken-käyttäjät ilmoittivat saaneensa sähköposteja maksukyvyttömältä kryptopörsiltä. Pörssi kuitenkin varoitti, että käyttäjät, joiden tilit on jäädytetty tai poistettu käytöstä, eivät voi vastaanottaa tulevia maksuja. Mt Goxin takaisinmaksuun osallistuvat pörssit palvelevat edelleen asiakkaita myös niillä lainkäyttöalueilla, joilla ne ovat lopettaneet toimintansa.

Mt. Gox oli aiemmin lykännyt takaisinmaksuja velkojille sen jälkeen, kun nostot estyivät pörssin laskussa vuonna 2014. Viimeisimmät sähköpostit lisäävät odotuksia, että pörssi lopulta selvittäisi pitkäaikaiset maksut.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta markkinat valmistautuvat mahdolliseen tarjonnan dynamiikkaan, ja on viitteitä siitä, että Mt. Gox maksaa jopa 142 000 Bitcoinia ja 143 000 Bitcoin Cashia. Loput ovat 69 miljardia Japanin jeniä, mikä vastaa 510 miljoonaa dollaria. Erityisesti markkinat voivat kokea vuoristorataa, jos Mt. Goxin vastaanottajat hävittäisivät Bitcoinejaan, mikä johtaisi mahdolliseen kaatumiseen, joka vaikuttaa BTC:n hintaan. Takaisinmaksujen odotetaan nyt tapahtuvan tulevina viikkoina tai kuukausina. Jotkut käyttäjät ilmoittivat kuitenkin saaneensa maksuja Mt. Goxilta joulukuun 2023 lopussa.

