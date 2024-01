EUR, TRY, NOK, ZAR liikkeellä ennen keskuspankin päätöksiä

Euro (EUR), Turkin liira (TRY), Norjan kruunu (NOK) ja Etelä-Afrikan randi (ZAR) olivat liikkeellä keskiviikkona, kun sijoittajat keskittyivät torstain keskuspankkikokouksiin. Nämä kokoukset, vuoden ensimmäiset, tuovat enemmän valoa siihen, mitä viranomaiset ajattelevat taloudesta, ja antavat enemmän väriä siitä, mitä on odotettavissa myöhemmin tänä vuonna.

EKP:n päätös edessä

EUR/USD ja EUR/GBP hinnat nousivat hieman, kun EKP aloitti ensimmäisen keskuspankkipäätöksensä vuonna 2023. Tämä kokous järjestetään viikko sen jälkeen, kun jotkut sen virkamiehistä, mukaan lukien Christine Lagarde, haastattelivat Maailman talousfoorumissa Davosissa.

Näiden virkamiesten keskeinen teema oli, että oli liian aikaista julistaa voittoa inflaatiosta. Tätä näkemystä tukivat Eurostatin tiedot, joiden mukaan Euroopan inflaatio nousi joulukuussa 2,9 prosenttiin. Inflaatio pysyy todennäköisesti korkeampana pidempään Punaisenmeren kriisin voimistuessa.

EKP:n haasteena on se, että blokki on myös käymässä läpi suurta taantumaa, joka voi johtaa taantumaan. Sellaisenaan korkojen pitäminen liian pitkään voi aiheuttaa syvemmän laskusuhdanteen, vaikka Yhdysvaltain talous kasvaakin.

Tässä tapauksessa useimmat analyytikot odottavat, että EKP:n ensimmäinen koronlasku tapahtuu vuoden toisella puoliskolla. He myös odottavat vähintään kahta leikkausta.

Turkin liira kärsii edelleen

Muualla USD/TRY ja EUR/TRY pysyivät tiukassa vaihteluvälissä ennen vuoden ensimmäistä CBRT-päätöstä. He ovat kaikki lähellä kaikkien aikojen ennätystä sijoittajien panostaessa heikompaan pidempään liiraan.

Inflaatio pysyi sitkeästi korkeana – se päättyi vuoden 65 prosenttiin – analyytikot odottavat, että CBRT jatkaa korkojen nostamista tässä kokouksessa. Tässä jotkut ekonomistit näkevät toisen koron välillä 100-200 peruspistettä.

CBRT:n haasteena on, että ekonomistit näkevät maan inflaation huippunsa tämän vuoden toukokuussa. Lisäksi vaikka korot houkuttelevat säästäjiä, ne ovat paljon inflaatiota alhaisemmat. Tämä on johtanut luottamuksen menettämiseen Turkin liiraan, mikä vaikeuttaa ostajien houkuttelemista.

Norjan pankin päätös edessä

USD/NOK ja EUR/NOK ovat pysyneet vakaina viime päivinä, kun kauppiaat odottavat Norjan pankin päätöstä. Tämä on tärkeä korkopäätös, koska se on ollut Euroopan järjellisin keskuspankki. Se meni trendiä vastaan ja nousi joulukuussa 25 peruspistettä 4,50 prosenttiin. Se on siirtänyt heidät nollasta pandemian aikana.

Siksi ekonomistit odottavat, että Norjan inflaation hiipuessa pankki jättää korot ennalleen ja välttää puheita leikkauksista. JPMorganin analyytikko sanoi muistiinpanossa:

“Ei ole mitään hyvää syytä dovish-pivotiin ja kurssin korjaus on aikaisempien päätösten perusteella aika epätodennäköistä välikokouksissa. Norges Bank odottaa maaliskuun kokousta tehdäkseen vahvempia johtopäätöksiä kotimaisten lisätietojen perusteella.

SARB-päätös edessä

Etelä-Afrikan keskuspankki (SARB) on seuraava suuri keskuspankki, jota tarkkailee torstaina. Tämä päätös tulee aikaan, jolloin USD/ZAR-pari on pudonnut lähes 2 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Etelä-Afrikan randilla on pärjännyt paremmin kuin muilla afrikkalaisilla valuutoilla, kuten Nigerian nairalla , Kenian shillillä ja Etiopian birrillä.

SARB jättää todennäköisesti korot ennalleen 8,25 prosenttiin ja viittaa mahdollisesti koronlaskuun myöhemmin tänä vuonna. Lisäksi tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi 5,1 prosenttiin, kun taas ydinkuluttajahinta pysyi 4,5 prosentissa. Nämä luvut olivat odotettua parempia ja olivat pankin mukavan kaistan sisällä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.