Optimismin (OP) haltijat nauttivat voitoista laskusta huolimatta – yksityiskohtia

Kryptomarkkinat ottivat tämän viikon vastaan väärällä jalalla kaikkien digitaalisten kolikoiden markkina-arvoon, joka putosi 5 % 1,5 biljoonaan dollariin 1,6 biljoonasta dollarista. Optimism (OP) liittyi tähän laskuun ja päätti edellisen viikon lähes 20 %:n hinnanlaskulla painaen aika-arvoa 2,83 dollariin.

OP 7D Chart on Coinmarketcap

Huolimatta hintojen laskusta, tietojen mukaan yli 85 % OP:n omistajista nauttii voitosta käyvin hinnoin.

Optimismin haltijat nauttivat tuotoista hintojen laskusta huolimatta

Tuoreimmat IntoTheBlock-tiedot osoittavat, että 87 % Optimismin sijoittajista on kannattavassa kategoriassa huolimatta viime viikon OP-hinnan romahtamisesta. Tämä on vaikuttava mittari hankkeelle, koska se osoittaa uskollisten sijoittajien joustavuutta, jotka voivat navigoida markkinoiden epävakauden läpi.

Source – IntoTheBlock

Lisäksi pitkän aikavälin sijoittajien joustavuus vahvistaa heidän luottamustaan hankkeen tulevaan kasvuun.

Optimismin lohkoketju kasvoi vaikuttavasti viimeisen vuoden aikana. Se toteutti Bedrock-päivityksen 6. kesäkuuta 2023. Hardfork oli yksi yksityiskohtaisista ehdotuksista Superchainin käynnistämiseksi useilla lohkoketjualustoilla, jotka jakavat yhden ohjelmiston yhteentoimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Bedrock hardfork tähtäsi alennettuihin maksuihin ja talletusaikaan varmistaen samalla huippuluokan turvallisuuden. Optimismi näki tapahtumien ja volyymien merkittävän nousun päivityksen jälkeen.

Optimismi verkon elvyttäminen

Tiedot osoittavat, että layer2-skaalausratkaisussa on tapahtunut monia suuria tapahtumia viimeisten viikkojen aikana. ITB-tiedot osoittavat, että luku hyppäsi 421:een 12. tammikuuta saavuttaen vuoden huippunsa. Myös OP:n lompakoiden määrä ylitti miljoonan markkinan. Verkkoon liittyneiden uusien osoitteiden määrä pysyi yli 1,34 000 viimeisen kolmen kuukauden aikana. Vahvistettu käyttäjätoiminta on nousevaa digitaaliselle tunnukselle.

Lisäksi Optimism liittyi 10 parhaan GitHub-sitoumuksen projektiin, mikä korosti lisääntynyttä kehittäjien aktiivisuutta.

Jatkuva lohkoketjun kehitys kuluneen vuoden aikana on pitänyt Optimismin pinnalla laajoista markkinahaasteista huolimatta, mikä on johtanut vaikuttavaan tuottoon OP-haltijoille.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.