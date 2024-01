Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on lisännyt BlackRockin hakemuksen spot Ethereum (ETH) -pörssissä noteeratusta rahastosta viivästyneiden luetteloon. Keskiviikkona SEC ilmoitti lykkääneensä päätöstä ehdotuksen hyväksymisestä vai hylkäämisestä maaliskuulle 2024.

Samaan aikaan huolimatta markkinoiden laskusuhdanteesta, joka on nähty sen jälkeen, kun sääntelijä hyväksyi ensimmäiset Bitcoin-ETF:t, krypto pysyy suurelta osin nousussa. Yksi projekteista, joka ajaa tätä näkemystä on Meme Moguls (MGLS).

Seuraavassa lisätietoja siitä, miksi näin on.

SEC:n viivästykset ja viimeaikainen BTC:n lasku: Analyytikot sanovat, että se on ostomahdollisuus

Vaikka uutinen siitä, että SEC oli viivästynyt BlackRockin paikalla Ethereum ETF -sovelluksessa, oli negatiivinen, mutta se ei vaikuttanut kryptomarkkinoihin yhtä paljon. Markkina-analyytikoiden mukaan tämä ehdotus on, että tämä oli suurelta osin odotettua.

Erityisesti enemmän painopiste on mahdollisessa hyväksynnässä myöhemmin tänä vuonna. Mahdollisia aikatauluja ovat toukokuu ja elokuu, joista viimeinen on SEC:n viimeinen määräaika tehdä päätös BlackRockin hakemuksesta.

Toinen havainto on, että SEC:n viive spot-Ethereum-ETF:ille tulee samassa kuussa, kun se salli 11 spot Bitcoin ETF:n, joiden kauppa on osunut samaan aikaan BTC:n ja altcoinien uuden korjauksen kanssa. Siitä lähtien, kun spot-ETF:t aloittivat kaupankäynnin, Bitcoinin hinta on kamppaillut myyntipaineen kanssa.

Vertailuindeksin kryptovaluutan hinta putosi alle 40 000 dollarin keskiviikkona ja nousi 38 600 dollariin suurimmissa pörsseissä yli 13 prosentin laskusuunnassa viimeisen kahden viikon aikana.

Vaikka laskut saattavat jatkua, kun BTC saattaa testata alle 35 000 dollarin tasoja ja ETH laskee alle 2 000 dollaria, yleisnäkymät ovat, että tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia sijoittajille. Kryptotekniikan lisääntyvä käyttöönotto ja uusin Crypto.com-tutkimus osoittaa maailmanlaajuisen omistajuuden kasvavan, lisää nousevaa näkemystä.

Markkina-analyytikot sanovat, että altcoinit voivat olla parempia tulevina kuukausina. Huippualttien, kuten ETH, SOL ja DOT, lisäksi meemikolikot, kuten Dogecoin, Shiba Inu, voivat olla suuria esiintyjiä.

Ennakkomyyntirahakkeet ovat myös yksi markkinasegmentti, joka jatkaa jalokivien, joista yksi voisi olla Meme Moguls, sekoitusta.

Meme Mogulsin ennakkomyynti

Dogecoinin ja uusien suosittujen meemikolikoiden mahdollinen parempi suorituskyky on syy siihen, miksi Meme Moguls (MGLS) tekee tällaisen aallon markkinoilla tänään.

Maailman ensimmäisenä meemipohjaisena kaupankäyntipörssinä Meme Moguls tarjoaa ekosysteemin, jossa treidaajat voivat hyödyntää kyseistä huumaa.

Tällä alustalla käyttäjät pääsevät käsiksi kaikkiin meemien inspiroimiin resursseihin ja hyödyntävät reaaliaikaisia markkinatietoja ja trendejä maksimoidakseen kaupankäyntivoittonsa. Meme Mogulsin panos- ja ansaintaominaisuus antaa käyttäjille myös mahdollisuuden ansaita alkuperäisen MGLS-tokenin panostuksen ja muiden verkkopalkkioiden kautta.

Tuodakseen meemikulttuurin hauskuuden ekosysteemiin Meme Moguls sisältää peli- ja metaversumi-ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat oppia yhteisön parhailta treidaajilta.

Parasta on, että meemikolikoiden räjähdys jatkaa Meme Mogulsin käyttöönottoa, mikä yhdessä projektin äänitokenomiikan kanssa tekee siitä yhden parhaista meemitokeneista, joita seurata tänään.

MGLS-token on keskeinen osa Meme Mogulsin ekosysteemiä, ja se on tällä hetkellä ennakkomyynnissä.

Aitiopaikan haluavat sijoittajat voivatkin hyödyntää tilaisuuden ennen odotettua härkäjuoksua, sillä projektiin on tähän mennessä sijoitettu yli 1,9 miljoonaa dollaria MGLS:n ennakkomyynnissä. Voit ostaa kyseisen tokenin 0,0036 dollarin hintaan sen ennakkomyynnissä ja sijoittaa itsesi myynnin 5. vaiheessa saadaksesi mahdollisesti huikeita voittoja, kun se debytoi markkinoilla ennakkomyynnin jälkeen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.