SEC:n päätös BlackRockin Ethereum ETF:stä viivästyi maaliskuulle

Varainhoitaja BlackRock odottaa pidempään SEC:n päätöstä paikalla Ethereum -sovelluksessaan sen jälkeen, kun sääntelijä on siirtänyt tuomiota toisella 45 päivällä. SEC viittasi 24. tammikuuta jättämässään hakemuksessa, päivää ennen 25. määräajan päättymistä, tarpeeseen saada lisäkommentteja ehdotettuun sääntömuutokseen. SEC toteaa,

Komissio katsoo, että on tarkoituksenmukaista määrittää pidempi aika, jonka kuluessa ehdotetun sääntömuutoksen suhteen on ryhdyttävä toimiin, jotta sillä on riittävästi aikaa harkita ehdotettua sääntömuutosta ja siinä esitettyjä kysymyksiä.

Lykkäys tarkoittaa, että päätös BlackRockin spotista Ethereum ETF:stä odotetaan maaliskuussa. Analyytikot uskovat kuitenkin, että päätöstä voi odottaa pidempään. Bloombergin analyytikko Eric Balchunasin mukaan SEC päättää todennäköisesti kaikista Ether-ETF:istä yhdessä, kuten se teki spot Bitcoin ETF:istä. Analyytikko odottaa spot-päätöstä Ethereumin ETF:stä toukokuussa, ja SEC:llä on joustavuutta käyttää useita viiveitä 240 päivän aikana. Seuraavat SEC:n kannalta tärkeät määräajat ovat 23. toukokuuta ja 24. toukokuuta VanEckin ja Ark 21Sharesin hakemuksille. Grayscalen ja Invesco Galaxyn hakemusten määräaika on 18. kesäkuuta ja 5. heinäkuuta ja Fidelity 3. elokuuta.

Sekalaiset odotukset paikalla Ethereum ETF:istä

Vaikka markkinat odottavat epäilemättä innolla SEC:n päätöstä, analyytikot ovat jakautuneet ensimmäisen monista tuotteista, jotka antavat sijoittajille suoran altistuksen maailman toiseksi suurimmalle kryptovaluutalle. BlackRockin toimitusjohtajalle Larry Finkille spot Ether ETF -rahastot tarjoavat suoran tien tokenisaatioon. Coinbase Institutionalin johtaja sanoo, että monet asiakkaat näkevät spot Ether -tuotteissa arvoa. Analyytikot suhtautuvat kuitenkin skeptisesti Ether-ETF:ien mahdolliseen käyttöön, koska monet laitokset saattavat mieluummin omistaa todellisen Ethereum-omaisuuden. Real Visionin toimitusjohtaja Raoul Pal odottaa, että Ethereumin ETF-rahastojen sijoitustuottojen puute on pelote, joka saa laitokset suosimaan Ethereum-omaisuutta.

Kysytään myös, onko SEC mukava hyväksyä Ethereumin ETF:itä, kuten se teki spot Bitcoin ETF:ien kanssa. SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler on vihjannut, että useimmat kryptot ovat sijoitussopimuksia ja kuuluvat siten turvallisuuslakien piiriin. Siitä huolimatta sääntelijä on jättänyt Bitcoinin kiistanalaisen luokituksen ulkopuolelle ja kutsunut sitä hyödykkeeksi. Luokittelu vaikeuttaa spot Ether ETF:ien mahdollista hyväksyntää, jonka selkeys on ollut puutteellinen. Näin ollen Aktai puheenjohtaja Bill Tai ei odota Ether ETF:n hyväksymisen olevan yksinkertaista.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.