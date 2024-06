Asiantuntijat ovat optimistisia krypton suhteen, kun Bitcoinin hinta nousi yli 62 000 dollarin ja todennäköisesti tulee nousemaan edelleen äskettäisen puolittumisensa jälkeen. Myös altcoinien näkymät ovat nousevat negatiivisista SEC-uutisista huolimatta.

Kun FTX paljastaa suunnitelmia, joiden mukaan velkojat voisivat saada takaisin 118 %, onko KangaMoon (KANG) yksi ostettavista rahakkeista?

FTX-velkojat saavat 118 % maksuista

Kaatuneen kryptopörssin FTX konkurssipesä on tehnyt valtavan ilmoituksen.

Yksityiskohtien mukaan 98 prosenttia velkojista on valmis saamaan 118 prosentin käteissuorituksen vaateistaan. Vaikka se ei ole mitään verrattuna vuonna 2024 nähtyjen nousun jälkeen, uudelleenjärjestely-suunnitelman tarjous edustaa merkittävää poikkeamaa aiemmin julkistetuista tarjouksista.

Nämä maksut voivat olla käyttäjien saatavilla 60 päivän kuluessa siitä, kun suunnitelma on saanut tuomioistuimen hyväksynnän. Erityisesti vain 50 000 dollarin tai sitä pienemmät velkojat on varattu tälle suunnitelmalle lehdistötiedotteen mukaan.

Toukokuun 7. päivän ilmoituksen yksityiskohtien mukaan suunnitelmassa velkojien tuotto voi olla jopa 16,3 miljardia dollaria.

“Olemme iloisia voidessamme ehdottaa luvun 11 suunnitelmaa, jossa harkitaan 100 prosentin palautusta konkurssivaatimusten määristä plus korkotulot valtiosta riippumattomille velkojille”, John J. Ray III, FTX:n toimitusjohtaja ja saneerausjohtaja, sanoi.

FTX:n konkurssitiimi aikoo palauttaa menetykset epäonnistuneen pörssin asiakkaille, ja se on myynyt useita tokeneitaan suunnitelmissaan maksaa takaisin velkojille FTX:n romahtamisen jälkeen vuonna 2022.

Onko KangaMoon vain yksi meemikolikko?

KangaMoon on uusi kryptoprojekti, joka pyrkii yhdistämään meemikolikot GameFin ja SocialFin kanssa. Se yksin tekee siitä enemmän kuin meemikolikon.

Lisäksi, toisin kuin useimmat muut meemi-inspiroidut projektit, alkuperäinen token KANG tarjoaa todellista hyötyä.

KangaMoonin tarjoamassa yhteisövetoisessa ympäristössä KANG toimii pelin sisäisenä valuutana. Sen avulla haltijat voivat avata harvinaisia NFT:itä tai panostaa eeppisiin taisteluihin P2E-ekosysteemissä.

Siellä on ainutlaatuinen kannustinjärjestelmä, jota mikään muu ennakkomyynti ei tarjoa – mahdollisuus ansaita KANGia osallistumalla eksklusiivisiin haasteisiin ja kilpailuihin. Palkinnot ovat saatavilla heti tästä ennakkomyyntivaiheesta lähtien, joten tämä projekti on jännittävä jalokivimetsästäjille.

Meemikolikkona KangaMoon hyödyntää nousevia P2E-pelimarkkinoita ja SocialFi-trendiä lisätäkseen ainutlaatuisen kerroksen, joka vahvistaa KANG-hyödyllisyyttä.

KangaMoonin 5. ennakkomyyntivaihe: 90 % loppuunmyyty

Se on todennäköisesti viimeinen mahdollisuus sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää mahdollista krypton elpymistä uuden KangaMoonin (KANG) kautta. Miksi näin on?

Kuten aiemmin korostettiin, KangaMoon on onnistunut navigoimaan ennakkomyyntivaiheissaan ja on tällä hetkellä nopean myynnin partaalla vaiheessa 5. Neljän ensimmäisen vaiheen jälkeen KANG-tokenin julkisen myyntivaiheen osuus on yli 93 % loppuunmyyty kirjoitettaessa.

Sijoittajien kiinnostus on edelleen nousussa, ja kerättyjen kokonaismäärä on yli 6,4 miljoonaa dollaria. Mutta mahdollisuus ostaa KANG on edelleen avoinna hintaan 0,0196 dollaria per token ja 10% bonus saatavilla kaikista ostoksista.

Jos haluat lisätietoja tai ostaa KANGin, vieraile virallisella verkkosivustolla.

