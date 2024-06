Tänä aamuna Yhdistyneen kuningaskunnan tilastovirasto (ONS) julkaisi odotettua paremmat BKT-luvut Ison-Britannian ensimmäiselle neljännesvuosittaiselle arviolle tammikuusta maaliskuuhun 2024.

Tulokset osoittivat ONS:n mukaan maan BKT:n neljännesvuosittaista kasvua 0,6 prosenttia ja vuosikasvua 0,2 prosenttia:

Tämä oli lukujen arvioita edellä. Englannin keskuspankki ennusti eilen rahapolitiikkaraportissaan 0,4 prosentin kasvuvauhtia ajanjaksolle, kun taas monet analyytikot olivat yksimielisiä 0,2 prosentin kasvuvauhdista.

Iso-Britannian paine korkojen alentamiseksi kasvaa.

Eilen 9. toukokuuta ONS julkaisi tiedotteen nimeltä “Edistyksen, hyvinvoinnin ja BKT:n mittaaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa: toukokuu 2024”.

ONS totesi julkaisuissaan, että elämänlaatuunsa tyytymättömien Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaiden määrä oli lisääntynyt huolestuttavasti, ja suurin syy tähän on korkea inflaatio ja sen kansalaisiin kohdistuva paine.

Niiden ihmisten osuus, jotka ilmoittivat olevansa alhaisia tyytyväisiä elämäänsä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on noussut 5,8 prosenttiin viiden vuoden aikana lokakuusta joulukuuhun 2023… Korkeampi inflaatio on aiheuttanut paineita kotitalouksien talouteen, ja 21,8 prosenttia Iso-Britannian ihmisistä on sitä mieltä, että se on kohtuullista tai erittäin vaikea tulla toimeen taloudellisesti.”