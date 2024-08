Bill Ackman alentaa Pershing Squaren listautumistavoitetta 90 %:lla, onko syynä Israelin ja Hamasin välinen sota?

Bill Ackman, paljon kehuttu hedge-rahastonhoitaja ja viime aikoina aktiivinen sosiaalisen median persoona, on alentanut sijoitusrahastonsa Pershing Square USA listautumistavoitetta jopa 90 %! Oikein. Alun perin hän aikoi kerätä 25 miljardia dollaria, mutta nyt hän odottaa keräävänsä vain 2,5–4 miljardia dollaria.

Bill Ackman on miljardööri hedge-rahastonhoitaja, ja hänen menestyksensä rahastonhoitajana on antanut hänelle luottamusta Pershing Squaren listautumisannin käynnistämiseen. Bill on kuitenkin aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa ja hänellä on vahvat poliittiset näkemykset, jotka liittyvät erityisesti Israelin ja Hamasin sotaan. Hän myös hyväksyi äskettäin Donald Trumpin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi.

Billin X-syöte kertoo kaiken

Katsaus hänen X-syötteeseensä kertoo, että Bill Ackmanilla on vahvat poliittiset näkemykset. Olipa kyseessä herännyt kulttuuri tai Israel Hamasin sota, hän ei pelkää ilmaista mielipidettään. Jotkut hänen viimeaikaisista uudelleenkirjoituksistaan alustalla sisältävät viittauksia siihen, kuinka Iran rahoittaa Hamas-mielisiä mielenosoituksia Washingtonissa ja kuinka Hamas “tulee Yhdysvaltoihin”.

Tässä on hänen äskettäin raportoima viesti:

“Hamas is coming”



Union Station July 24, 2024 – Washington D.C. pic.twitter.com/jHtgk9VhZQ — Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 24, 2024

Ei voida sanoa varmasti, estävätkö hänen poliittiset näkemyksensä listautumisannin etenemisestä. Mutta presidenttiehdokas Kamala Harris on juuri käynnistänyt Gazaa tukevan minikampanjan, jossa vaaditaan sodan lopettamista. Tämä on merkittävää, sillä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu piti juuri puheen kongressille.

Istuvien varapresidenttien äkillinen kanta Israelia vastaan, maata, joka on saanut miljardeja samalta hallitukselta apua, osoittaa, että Yhdysvaltain hallituksen Israelia koskeva politiikka on muuttumassa, jos vain vaalien vuoksi.

Tällaisessa skenaariossa on varsin todennäköistä, että sijoittajat, jotka ovat yleensä aina tavalla tai toisella altistuneet politiikalle, pelkäävät antaa rahojaan niin vahvalle Israelin kannattajalle.

Pershing Square etääntyy omasta toimitusjohtajastaan

Asiat monimutkaistuvat entisestään, kun Pershing Square USA sanoi, että se “kiistää” Ackmanin lausunnon. Ackmanin oma yritys yrittää etääntyä perustajasta ja toimitusjohtajasta. Miksi sijoittaja haluaisi antaa rahansa yritykselle, joka kieltää oman perustajansa?

Riippumatta viimeaikaisen kehityksen syistä, Billin rahastolla on edelleen joitain vahvoja tukejia. Yksi niistä on Baupost Group, joka on perheomisteinen rahasto, jonka varat ovat yli 65 miljardia dollaria.

Mutta hänen tukensa Trumpille ja aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa näyttävät olevan liian kuuma käsitellä potentiaalisille sijoittajille. Julkisten mielipiteiden pysyminen samalla kun pyytää ihmisiltä rahaa ei ole helppo tehtävä, ja Bill saattaa vain löytää sen kantapään kautta.

Bill Ackman on tällä hetkellä pyörittänyt IPO-roadshow’ta 9. heinäkuuta lähtien, mutta tämän toiminnan tehokkuus on selvästi laskemassa.

