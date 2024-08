Erittäin hyviä uutisia Pepe-, Book of Meme- ja Dogwifhat-tokeneille

Kryptovaluuttojen hinnat jatkoivat voimakasta nousuaan maanantaina sijoittajien pohtiessa äskettäistä Bitcoin-konferenssia Nashvillessä. Bitcoin nousi 70 000 dollarin yläpuolelle ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 7. päivän.

Suurin osa meemikolikoista ja altcoineista palautui myös maanantaina. Uusi Solana-meemikolikko Book of Meme (BOME) nousi 0,010 dollariin, korkeimpaan pisteeseensä sitten kesäkuun 28. päivän. Sen korkein kohta oli yli 65 % tämän kuun alimman pisteen yläpuolella.

Pepe, vuonna 2023 lanseerattu meemikolikko, on myös noussut 0,000012 dollariin, mikä on korkeampi kuin tämän kuun alin 0,0000076 dollaria. Tämä ralli tapahtui suuressa volyymiympäristössä, mikä tarkoittaa, että nousutrendi voi jatkua.

Samaan aikaan Dogwifhat (WIF) nousi 2,50 dollariin. Jotkut muista parhaiten suoriutuvista tokeneista olivat AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash ja Brett. Tässä on joitain hyviä uutisia, jotka voivat nostaa tokeneja korkeammalle.

Bitcoin nousi keskeisen vastustuspisteen yläpuolelle

Ensimmäinen hyvä uutinen, joka voi auttaa nostamaan Pepe-, Book of Meme- ja Dogwifhat-merkkejä korkeammalle, on Nitcoinin hintatoimi. Kuten alla näkyy, Bitcoin teki kaksi tärkeää asiaa maanantaina.

Ensin se siirtyi levenevän kiilakaaviokuvion yläpuolelle, joka on suosittu nouseva merkki. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio johtaa vahvaan nousuun. Koska tämä kuvio tapahtui Bitcoinin nousun jälkeen, aiemmin tänä vuonna, se voidaan luokitella myös nousevaksi lippukuvioksi.

Bitcoinin hintakaavio

Toiseksi Bitcoin testasi uudelleen ratkaisevan vastuspisteen 70 000 dollarilla ensimmäistä kertaa kesäkuun jälkeen. Tämä on tärkeä psykologinen taso, joka voi viitata enemmän ylösalaisin.

Lisäksi enemmän tietoja osoittaa, että Bitcoinin avoin kiinnostus futuurimarkkinoita kohtaan hyppäsi ennätyskorkealle yli 38 miljardiin dollariin. Tämä on vahva paluu omaisuuserälle, jonka avoin korko laski 27 miljardiin dollariin 8. heinäkuuta. Korkeampi korko on positiivinen merkki siitä, että omaisuuserällä on enemmän kysyntää ja että hinta jatkaa nousuaan.

Bitcoin-futuurien avoin kiinnostus

Bitcoin on tärkeä nimittäjä altcoineille, koska ne pärjäävät hyvin, kun Bitcoin on vahvassa nousutrendissä. Esimerkiksi suurin osa niistä hyppäsi ennätyskorkealle maaliskuussa Bitcoinin noustessa kaikkien aikojen huippuunsa.

Solana menestyy myös

Toinen tärkeä uutinen meemikolikoista, kuten Dogwifhat ja Book of Meme, on, että Solanan hinnalla menee hyvin. Solana token nousi maanantaina 194,30 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden huhtikuun 1. päivän. Se on noussut yli 60 prosenttia tämän kuun alimmasta pisteestä.

Solanan ketjun mittarit voivat hyvin, kun DeFi-omaisuus ja verkon perimät maksut jatkoivat nousuaan. Se teki yli 2 miljoonaa dollaria kuluja viimeisen 24 tunnin aikana DeFi Llaman mukaan .

Solana on tärkeä lohkoketju, koska siitä on tullut suosittu verkko meemikolikoiden kehittäjille, jotka rakastavat sitä sen nopeuksien ja alhaisten transaktiokustannusten vuoksi.

Solana DeFi TVL on nousussa

Kiinnostus meemikolikoiden avaamiseen on nousussa

Samaan aikaan CoinGlassin tiedot osoittavat, että avoin kiinnostus futuurimarkkinoita kohtaan on nousussa. Pepen avoin korko nousi maanantaina 131 miljoonaan dollariin vuoden alimmasta 83 000 dollarista.

Myös Dogwifhatin avoin korko nousi 316 miljoonaan dollariin, kun taas Book of Meme’s nousi 113 miljoonaan dollariin, korkeimmalle tasolle sitten 7. kesäkuuta. Se on noussut kuukauden alimmasta lähes 50 miljoonasta dollarista.

Sama trendi on käynnissä spot-markkinoilla, joissa myös niiden volyymi on kasvanut. Pepen päivittäinen volyymi oli yli 830 miljoonaa dollaria, kun taas Dogwifhatilla ja Book of Memellä oli 375 miljoonaa dollaria ja 425 miljoonaa dollaria. Nämä luvut tarkoittavat, että näillä meemikolikoilla on vahva kysyntä, sillä ne ovat menestyneet Bitcoinia paremmin tänä vuonna.

CoinGlassin BOMEn avoin korkokaavio

Pelon ja ahneuden indeksi on nousussa

Meemikolikot, kuten Book of Meme, Pepe ja WIF-rahakkeet, nousivat markkinoiden jatkuvan ahneuden vuoksi. Tiedot osoittavat, että pelko- ja ahneusindeksi nousi maanantaina ahneusvyöhykkeelle 63, korkeimmalle yli viikkoon. Useimmissa tapauksissa nämä rahakkeet menestyvät hyvin, kun markkinoilla on pelkoa.

Tämä suuntaus tapahtui viime viikonloppuna Nashvillessä pidetyn Bitcoin-tapahtuman jälkeen, jossa Donald Trump, Robert Kennedy ja muut johtajat puhuivat kolikosta. Donald Trump sanoi olevansa erittäin nouseva Bitcoinin suhteen ja että hän kannattaisi Bitcoin-rahaston luomista.

MicroStrategyn johtaja Michael Saylor totesi, että Bitcoin nousee yli 13 miljoonaan dollariin tulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, se tarkoittaa, että hänen yrityksensä omistuksen arvo on yli 2,86 biljoonaa dollaria.

Tulevaisuuden kannalta seuraava keskeinen katalysaattori on tuleva Federal Reserven päätös. Jos pankki tekee mitä analyytikot odottavat, se on toinen nousumerkki Bitcoinille ja muille meemikolikoille.

Ekonomistit uskovat, että Fed päättää pitää korot ennallaan ja viittaa sitten leikkaukseen syyskuun kokouksessaan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.