FTSE 100- ja FTSE 250 -indekseillä oli kiireinen viikko yritysten tuloskauden jatkuessa ja Englannin keskuspankin (BoE) laskiessa torstaina ensimmäisen koronlaskunsa yli neljään vuoteen.

Footsie laski torstaina 8 283 puntaa tämän viikon huipulta 8 400 puntaa, kun taas keskikokoiseen FTSE 250 -indeksiin 21 460 puntaa.

BoE:n korkopäätös

Yksi FTSE:n parhaista uutisista tällä viikolla oli, että BoE päätti vihdoin aloittaa koronleikkauksen. Pankki laski torstaina antamassaan lausunnossa korkoja 25 peruspisteellä ja vihjasi, että muutama lisää on tulossa.

Pankki teki sen maan viimeaikaisen inflaation ja talouskehityksen jälkeen. Tuoreet tiedot osoittivat, että maan kuluttajahintaindeksi (CPI) on pysynyt viime kuukausina pankin 2,0 prosentin tavoitteessa.

Samaan aikaan Britannian talous on ollut suhteellisen joustava. Tuoreimmat BKT-tiedot osoittivat, että talous kasvoi toukokuussa 0,4 %, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin analyytikot odottivat. Vähittäiskaupan, valmistuksen ja palveluiden PMI-indeksit ovat olleet melko vahvoja.

Todellisuudessa on kuitenkin merkkejä siitä, että taloudessa on keskeisiä ongelmia. Juuri tällä viikolla Rachel Reeves, uusi valtiovarainministeri, on todennut, että hallintoa kohtaa 32 miljardin dollarin aukko ja että hänet voidaan pakottaa nostamaan veroja.

Siksi analyytikot uskovat, että BoE laskee korkoja joko kerran tai kahdesti tänä vuonna, varsinkin jos inflaatio jatkaa laskuaan. ING:n analyytikot sanoivat huomautuksessaan:

“Uskomme, että Englannin keskuspankki laskee viime kädessä korkoja nopeammin kuin komitea on valmis myöntämään. Epäilemme palveluinflaatiota ja palkkojen kasvua koskevien tietojen paranevan vuoden edetessä, mikä tekee valiokunnalle tyytyväisempään jatkamaan ainakin yhden lisäleikkauksen kanssa tänä vuonna.

BoE:n päätös tehtiin päivää sen jälkeen, kun Federal Reserve jätti korot ennalleen ja ilmoitti, että syyskuun koronlasku oli pöydällä.

Parhaat FTSE 100 -tulot

FTSE 100 -indeksi reagoi useisiin tärkeisiin Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian tuloihin tällä viikolla. Yhdysvalloissa yritykset, kuten Amazon, Meta Platforms, Apple ja Microsoft, julkaisivat tulokset. Applen luvut olivat odotettua paremmat, kun taas Amazonilla oli vaikea vuosineljännes, mikä johti Piper Sandlerin analyytikot alentamaan luokitusta.

Isossa-Britanniassa Rolls-Royce julkaisi vahvan taloudellisen tuloksensa ja osoitti sijoittajille maksamansa osingot. Sama tapahtui International Consolidated Airline Groupin (IAG) kanssa, joka julkaisi vahvat tulokset ja aloitti myös maksunsa uudelleen.

Ison-Britannian suurin varallisuudenhoitaja St. James Place julkaisi vahvoja lukuja, jotka osoittivat sen elpymisen olevan käynnissä. Muut yritykset, kuten Barclays, Next PLC ja Shell, julkaisivat vahvoja lukuja, mikä selittää, miksi FTSE 100 -indeksi oli suhteellisen vakaa.

Glencore- ja IHG-tulot

Myös FTSE 100- ja FTSE 250 -indeksit ovat valokeilassa ensi viikolla, kun useat indeksin suuret yhtiöt julkaisevat numeronsa.

Glencore, jättiläinen kaivosyhtiö, on ensi viikolla yksi FTSE 100:n parhaista osakkeista. Se julkistaa tuloksensa keskiviikkona. Nämä ovat merkittäviä lukuja, koska ne ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun yritys osti Teck Resourcesin hiililiiketoiminnan.

Numerot tulevat myös aikaan, jolloin jotkut sijoittajat vastustavat Glencoren suunnitelmaa jakaa hiililiiketoimintansa itsenäiseksi yritykseksi. Juuri tällä viikolla Iso-Britannia syytti öljykauppansa entistä johtajaa Alex Beardia korruptiosta.

On epäselvää, liittyykö Glencore tähän oikeudenkäyntiin, mutta sen osakkeen suorituskyky viittaa siihen. Glencore-osakkeen hinta putosi 415 penniin torstaina, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 26.

Intercontinental Hotels Group (IHG) on toinen FTSE 100 -listalla oleva yritys, jota seurataan julkaiseessaan tuloksiaan keskiviikkona. Nämä luvut tulevat esiin, kun osake on pudonnut 7 620 p:iin, alimmalle pisteelleen sitten helmikuun 24. päivän. Se on myös muodostanut kaksinkertaisen yläosan kuvion, joka osoittaa tulevaan enemmän haittapuolia.

IWG-, Abrdn- ja WPP-tulot edessä

Toinen ensi viikolla katsottava FTSE 250 -osake on International Workplace Group (IWG), joka on Reguksen, HQ:n, BasePointin ja OpenOfficen emoyhtiö. WeWorkin kilpailija IWG julkaisee myös numeronsa, koska sen osake on edelleen 20 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen.

IWG on hyötynyt vaatimattomasti WeWorkin romahtamisesta, sillä siitä tuli nyt alan suurin yritys maailmanlaajuisesti.

Samaan aikaan Abrdn, vaikeuksissa oleva sijoitusyhtiö, seurataan sen julkaisemassa numeronsa. Sen osake on noussut lähes 30 % tämän vuoden alimmasta pisteestään sijoittajien ennustaessa paluuta.

Lopuksi myös WPP, suurin mainostoimisto, julkaisee numeronsa, koska sen varasto on edelleen korjauksessa. Yrityksellä on ollut viime aikoina vaikeuksia, sillä monet yritykset ovat leikanneet markkinointibudjettiaan kustannussäästöjen vuoksi.

