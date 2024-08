Japanin osakemarkkinat putoavat 8 kuukauden alimmilleen BOJ:n koronnousun jälkeen: Mitä seuraavaksi sijoittajille?

Japanin osakemarkkinat putosivat perjantaina alimmilleen kahdeksaan kuukauteen, kun Japanin keskuspankki (BOJ) päätti nostaa ohjauskorkonsa korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2008.

Tämä kahtena peräkkäisenä päivänä kestänyt lasku on järkyttänyt sijoittajia ja analyytikoita, mikä on johtanut merkittävään markkinoiden epävakauteen.

Nikkei 225 laski 5,81 % ja sulkeutui 35 909,7:ään, mikä merkitsi sen huonointa päivää sitten maaliskuun 2020 ja putosi 36 000:n alapuolelle ensimmäistä kertaa tammikuun jälkeen.

Samaan aikaan laajempi Topix-indeksi koki vielä suuremman 6,14 prosentin tappion ja päätyi 2 537,6:een, mikä merkitsi sen huonointa päivää kahdeksaan vuoteen.

Nikkei 225:n huonoin päivä sitten maaliskuun 2020

Tämä jyrkkä lasku eroaa jyrkästi Nikkein suorituskyvyn kanssa alle kuukausi sitten, kun se saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 42 224,02 heinäkuun 11. päivänä.

Äkillinen taantuma on herättänyt analyytikoiden keskuudessa keskustelua Japanin markkinoiden tulevasta kehityksestä. Bruce Kirk, Goldman Sachsin Japanin pääosakestrategi, kuvaili tilannetta “siirtymävaiheeksi” CNBC:n haastattelussa.

Japanin osakemarkkinoiden äskettäistä nousua ohjasivat kolme päätekijää: jenin heikentyminen, joka hyödyttää blue chip -viejiä ja pankkeja, odotukset rahapolitiikan normalisoitumisesta ja hallinto- ja ohjausjärjestelmän uudistus.

BOJ:n äskettäinen koronnosto on kuitenkin muuttanut tätä dynamiikkaa.

“Pelin säännöt ovat ehdottomasti muuttuneet, etenkin kurssien ja valuuttakurssien suhteen”, Kirk huomautti.

Sijoittajat arvioivat nyt uudelleen asemaansa toimialalla uuden taloudellisen ympäristön valossa.

Siirtyminen kotimaiseen kysyntään keskittyviin osakkeisiin

Huolimatta jyrkästä laskusta, tässä uudelleensijoituksessa on hopeinen vuori.

Sijoittajien kiinnostus japanilaisia pieniä ja keskisuuria yhtiöitä kohtaan on nousussa ensimmäistä kertaa noin kolmeen vuoteen.

Näistä yrityksistä, jotka altistuvat enemmän kotimaiselle kysynnälle ja he ovat vähemmän haavoittuvia valuuttakurssien vaihteluille, on tulossa houkuttelevampia sijoittajille.

Kirk korosti, että “ihmiset etsivät nyt alueita, jotka keskittyvät enemmän kotimaiseen kysyntään, ja tämä todella palauttaa kiinnostuksen Japanin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.”

Kirk hahmotteli kaksi mahdollista syytä nykyiseen BOJ:n koronnoston jälkeiseen uudelleenarviointiin.

Ensinnäkin sijoittajat suhtautuvat skeptisesti Japanin talouden kykyyn kestää 25 tai 50 peruspisteen ohjauskoron nosto.

Toiseksi huolenaiheena on japanilaisten yritysten kannattavuus, kun jeni on alle 150 dollaria vastaan. Jeni on tällä hetkellä 149,4 dollaria vastaan, ja se on pudonnut alle 150:n tason keskiviikon BOJ-päätöksen jälkeen.

Japanin markkinat menestyivät Aasiassa eniten viime vuonna ja pysyivät vahvoina tämän vuoden kesäkuuhun asti.

Viimeaikainen laskusuhdanne merkitsee merkittävää muutosta, mutta analyytikot, kuten Kirk, uskovat, että markkinoiden rallitarina ei ole täysin rikki.

Sen sijaan kertomus kehittyy, ja tähän kehitykseen liittyy todennäköisesti jatkuvaa volatiliteettia ja aggressiivista sektorin kiertoa.

Sijoittajien uudelleenarviointi viittaa uusien mahdollisuuksien etsimiseen muuttuvassa talousympäristössä.

