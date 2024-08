Larry Fink, BlackRock Inc:n toimitusjohtaja, myönsi, että hänen mielipiteensä Bitcoinista oli väärä viisi vuotta sitten ja että BTC on “laillinen rahoitusväline”.

Markkina-arvoltaan maailman suurin kryptovaluutta on ollut melko epävakaa viime kuukausina, ja sen hinta on noussut korkeimmilleen 73 000 dollariin ja laskenut sitten noin 55 000 dollariin.

Tällä hetkellä sillä käydään kauppaa hieman yli 60 000 dollaria.

Fink näkee Bitcoinin “digitaalisena kultana”

Fink uskoo nyt Bitcoiniin omaisuutena, johon sijoitat “kun olet enemmän peloissasi, kun maat alentavat valuuttaansa liiallisilla alijäämillä”.

BlackRockin toimitusjohtaja näkee BTC:n “digitaalisena kultana”, joka tarjoaa enemmän taloudellista hallintaa sijoittajilleen.

Toimitusjohtaja toisti positiivisen kantansa Bitcoiniin CNBC:n “Squawk on the Street” -ohjelmassa tällä viikolla. Ja tästä syystä se voi olla myönteinen myös Poodlanan (POODL) kaltaisille.

Bitcoinin vahvuus saattaa näkyä Poodlanassa

Jos BlackRockin toimitusjohtajan Larry Finkin optimismia Bitcoinin suhteen on uskoa, se voi ennustaa hyvää myös Poodlanalle, koska BTC on avaruusjohtaja. Riippumatta siitä, mihin suuntaan se ottaa, muulla kryptomarkkinoilla on taipumus liikkua samaan suuntaan.

Joten jos Finkin nouseva näkemys Bitcoinista toteutuu ja se vahvistuu edelleen tulevina kuukausina, uudet tulokkaat, kuten Poodlana (POODL), voivat myös voittaa rinnakkain.

Hyvä uutinen on, että Fink ei ole ainoa, joka on rakentava Bitcoinin suhteen. Standard Charteredin analyytikot odottavat digitaalisen omaisuuden saavuttavan 100 000 dollarin arvon vuoden 2024 loppuun mennessä. Löydät lisää Poodlanasta tästä linkistä.

POODL ei vaadi suurta pääomaa

Muodikas meemikolikko POODL, joka käyttää Poodlanan kryptoalustaa, saattaa olla ostamisen arvoinen elokuussa, koska se on tavallaan paljon helpommin saatavilla kuin Bitcoin.

Totta puhuen, yli 60 000 dollarin BTC ei ehkä ole sopiva sijoitus keskivertokauppiaalle, jolla on rajoitettu pääomamäärä. Mutta 0,0375 dollarin POODL tarjoaa sinulle vain keinon pelata odotettua vahvuutta Bitcoinissa murto-osalla sen hinnasta.

Poodlana-merkki on tällä hetkellä ennakkomyynnissä, jonka aikana sen hinta hyppää 72 tunnin välein. Varhaisen aseman rakentaminen POODL-tokenin suhteen voi myös olla jännittävää, sillä meemikolikoilla on räjähdysmäisen kasvun historia alkuvaiheessa. Napsauta tästä saadaksesi lisätietoja Poodlanasta (POODL).

Poodlanan ennakkomyynti jatkaa nousuaan

Tekijä, joka tyypillisesti viittaa siihen, että sijoitus on hyvä, on kysyntä – ja sitä Poodlanan ennakkomyynti on saanut paljon.

On kulunut vain päiviä siitä, kun POODL julkaisi kuukauden ennakkomyyntinsä. Silti se on jo käynnistänyt yli 4,6 miljoonaa dollaria, mikä on merkki sijoittajayhteisön vahvasta kiinnostuksesta.

Lisäksi Poodlanan takana oleva tiimi on luvannut listautumisen tunnin sisällä ennakkomyynnistä. Tämä saattaa lisätä syiden luetteloon, miksi voi olla hyvä idea rakentaa varhainen asema POODL-tokenin suhteen.

Huomaa, että heillä on suunnitelmia käynnistää lopulta panostusalusta ja ottaa käyttöön myös eksklusiivisia airdroppeja ja bonuksia. Joten Poodlana-tiimi ei todennäköisesti ole täällä vain pumpun ja kaatopaikan takia. Vieraile POODL -verkkosivustolla nyt saadaksesi lisätietoja.

Tämä artikkeli on laadittu yhteistyössä toimituksemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa, ja se saattaa sisältää sponsoroitua mainossisältöä ja linkkejä. Sisällön ei ole tarkoitettu antaa taloudellista neuvontaa, vaan se on suunnattu yksinomaan tiedotustarkoitukseen.