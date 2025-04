Pi Network, jota aikoinaan ylistettiin vallankumoukselliseksi kryptovaluutaksi, saatavilla jokapäiväisille käyttäjille, on kohdannut jyrkän laskun.

Pi-tokenin hinta on pudonnut yli 80 % helmikuun huipusta, mikä ravistelee valtavan “pioneerien” yhteisön luottamusta.

Erityisesti Pi Network kohtaa lisääntyvää kritiikkiä, kun tyytymättömyys kasvaa viivästyneiden lupausten ja avoimuuden puutteen vuoksi.

Samaan aikaan uusi kilpailija, Bitcoin Pepe (BPEP), on käynnistänyt ennakkomyyntinsä, tarjoten houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden niille, jotka etsivät vaihtoehtoja Pi Networkin purkamisen keskellä.

Pi-verkoston romahdus

Pi Networkin synty johtuu sisäisten virheiden ja markkinapaineen yhdistelmästä.

Projektia, jonka tavoitteena oli demokratisoida kryptolouhinta mobiilisovelluksen avulla, on vaivannut sen avoimen verkkojulkaisun lykkääminen toistaiseksi.

Tämä on herättänyt skeptisyyttä käyttäjissä, jotka odottivat toimivaa ekosysteemiä tähän mennessä.

Huhtikuun 3. päivänä Pi Network Turkey, yhteisöryhmä, kritisoi avoimesti tiimin ylhäältä alaspäin suuntautuvaa hallintoa väittäen, että se pettää hajautetun vision, jonka he olivat allekirjoittaneet.

Valitukset hämäristä taloudellisista yksityiskohdista ja laimeasta DApp-ekosysteemistä ovat vain syventäneet kuilua.

Tokenin markkinakehitys heijastelee tätä levottomuutta. Kaupankäynti noin 0,50 dollarilla, Pi on pudonnut kaikkien aikojen pohjalle, ja 14 prosentin pudotus yhdessä päivässä on merkki sijoittajien uskon menettämisestä.

Suuri osa tästä hintojen laskusta voidaan jäljittää token-lukituksen avaamiseen, joka tulvii markkinoille uutta tarjontaa.

Tässä kuussa noin 120 miljoonaa PI-tokenia, joiden arvo on 62 miljoonaa dollaria, on määrä kiertää, ja vielä 1,54 miljardia on tarkoitus julkaista seuraavan vuoden aikana. Tällainen laimennus on murskaanut hinnan, jättäen vain vähän tilaa elpymiselle lyhyellä aikavälillä.

Joistakin toivonpilkuista huolimatta näkymät ovat synkät.

Tekniset kaaviot paljastavat laskevan kiilakuvion ja nousevan eron indikaattoreissa, kuten MACD, mikä viittaa mahdolliseen nousuun.

Pi Networkin hintakaavio, lähde: TradingView

Tarkkailijat, kuten Bearded Hippy X:ssä, huomauttavat, että jopa Binance, joka tunnetaan spekulatiivisten tokenien listaamisesta, on vältellyt Pi-projektia vedoten avoimuusongelmiin.

Yhteisön uhkaa massaseurantaa ja kielteisiä sovellusarvosteluja, Pi Networkin murheet viittaavat siihen, että se saattaa olla Web3-hypeä tuottamatta konkreettista arvoa.

Bitcoin Pepe tarjoaa vaihtoehtoisen sijoitusmahdollisuuden

Kun Pi Networkin hinta laskee, Bitcoin Pepe (BPEP), Layer-2-ratkaisu Bitcoinille, tarjoaa sijoitusmahdollisuuden kryptosijoittajille, jotka pyrkivät yhdistämään skaalautuvuuden memecoinien leikkisään viehätysvoimaan.

Tarjoamalla välittömiä tapahtumia ja vähäisiä palkkioita – kuten Solanan tehokkuus – Bitcoin Pepe esittelee PEP-20-standardin, joka mahdollistaa memecoinin luomisen Bitcoinin lohkoketjussa.

Tällä hetkellä 30-vaiheisen ennakkomyyntinsä 8. vaiheessa, se on kerännyt jo 6 030 130 dollaria, ja tokenin hinta on 0,0295 dollaria ja nousee 0,031 dollariin seuraavassa vaiheessa.

Projektin tokenomiikka vahvistaa sen vetovoimaa.

Yhteensä 2,1 miljardia BPEP-tokenia on omistettu ennakkomyyntiin, mikä varmistaa yhteisön omistajuuden, kun taas loput tukevat panostamista, likviditeettiä, kehitystä, markkinointia ja varantoja.

Tämä harkittu jako tukee etenemissuunnitelmaa, joka lupaa alkuperäisen hajautetun pörssin, NFT-markkinapaikan ja panostavia kannustimia – ominaisuuksia, jotka ovat valmiita edistämään käyttöönottoa ja arvoa ajan mittaan.

Kun Pi horjuu rikkoutuneen luottamuksen painon alla, Bitcoin Pepen ennakkomyynti tarjoaa mahdollisuuden kääntyä kohti projektia, jolla on vankka perusta ja visio kasvusta kehittyvässä kryptomaailmassa.

Pi:n epävakauden polttamille sijoittajille BPEP:n selkeys ja kunnianhimo tarjoavat virkistävän muutoksen.

Kokeneen web3-asiantuntijoiden tiimin, mukaan lukien Nate Sherrodin ja Collin Fordin, joiden kokemus antaa uskottavuutta, johdolla Bitcoin Pepe korostaa yhteisön osallistumista ja läpinäkyvää viestintää on terävä helpotus Pi Networkin kamppailuissa.

Jos olet kiinnostunut Bitcoin Pepen ennakkomyynnistä, voit vierailla virallisilla ennakkomyyntisivuilla täällä.