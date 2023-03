Que se passera-t-il si Metacade fait mieux que le Litecoin en 2023 ?

Cet article est le fruit d'une collaboration entre nos rédacteurs et nos partenaires. Il peut contenir des liens et du contenu publicitaires sponsorisés. Le contenu n'est pas destiné à fournir des conseils financiers et n'est fourni qu'à titre d'information.

Le nouveau projet Metacade a reçu une grande hype ces dernières semaines. Mais comment se positionne-t-il face au Litecoin ? Dans cet article, tu liras pourquoi le Litecoin pourrait ne pas être aussi performant que prévu en 2023, mais aussi quelques prédictions sur le prix du Litecoin, et pourquoi Metacade pourrait offrir aux investisseurs une bien meilleure opportunité d’investissement.

Le Litecoin (LTC) reste en retard, malgré son statut de leader du marché

Depuis son lancement en 2011, le Litecoin est l’une des principales crypto-monnaies du marché. Le bitcoin est souvent qualifié d'”or numérique”, mais le Litecoin a atteint le statut d’”argent numérique” grâce à ses similitudes avec le bitcoin. Bien qu’il soit basé sur le code original du bitcoin, le Litecoin est une crypto-monnaie proof-of-work qui peut effectuer des transactions plus rapidement et à moindre coût que le bitcoin. Pourtant, certains lui reprochent de manquer d’utilité en dehors de ses transactions.

De plus, Litecoin n’a pas connu beaucoup d’innovation ou de développement ces dernières années par rapport à d’autres projets. Par conséquent, son manque limité d’utilisation est un facteur énorme qui supprime la viabilité à long terme et l’adoption du Litecoin. Ceci étant donné l’évolution rapide du marché crypto, avec des monnaies plus polyvalentes et innovantes. La question est de savoir si Litecoin peut continuer à se maintenir en tant que crypto-monnaie majeur face à la concurrence croissante de projets plus avancés.

Prévision du prix du Litecoin (LTC)

Compte tenu de ces facteurs, les prévisions du prix du Litecoin pour 2023 n’ont rien d’extraordinaire. Actuellement, le prix du LTC est d’environ 87 $. La meilleure prévision du prix du Litecoin pour 2023 se situe autour de 254 $, bien que de nombreux analystes aient fixé leurs objectifs à une moyenne de 146 $ soit une augmentation d’environ 68 %. Il ne s’agit certainement pas de rendements dont il faut se plaindre, mais de nombreux projets sur le marché devraient dépasser de loin la prévision du prix du Litecoin cette année. L’un d’entre eux est Metacade.

Metacade (MCADE) pourrait exploser en 2023

Metacade est une plateforme sociale conçue pour tout ce qui concerne GameFi. Elle offre un endroit aux utilisateurs pour se connecter avec des fans du play-to-earn (P2E), apprendre les dernières méthodes pour augmenter leurs revenus P2E, et même jouer un rôle dans l’orientation de l’avenir de l’industrie du jeu. L’objectif de Metacade est de faire évoluer les espaces communautaires du Web3, en créant un écosystème unique où les joueurs peuvent jouer, apprendre et évoluer ensemble.

L’un des aspects de la plateforme qui suscite beaucoup d’intérêt parmi les investisseurs est le nombre d’opportunités de gains que Metacade offrira aux utilisateurs. Outre les tournois, compétitions et concours organisés régulièrement, Metacade met en place un système de récompense qui encourage les contributions à la plateforme. Que tu sois novice en P2E ou un joueur hardcore, tu peux gagner des tokens MCADE en publiant des avis, en partageant des conseils ou simplement en t’engageant auprès de la communauté.

Les joueurs peuvent même trouver du travail en utilisant le site d’offres d’emploi de Metacade, prévu pour 2024. Les utilisateurs pourront y trouver des postes occasionnels pour tester des jeux à l’aide de l’environnement de test natif de Metacade, ainsi que des postes à pourvoir dans certaines des principales entreprises du Web3.

Cependant, Metacade n’est pas seulement un moyen de gagner de l’argent, c’est aussi un moyen de s’unir. Le système Metagrant est un système de financement révolutionnaire qui permet à la communauté d’allouer démocratiquement les ressources de la plateforme aux développeurs de jeux. Pour gagner, les développeurs doivent simplement obtenir le plus grand nombre de votes pour leurs idées lors de l’un des tirages au sort Metagrant. Les titres terminés seront ajoutés à l’arcade virtuelle, ce qui donnera aux joueurs la possibilité de découvrir et d’apprécier les jeux qu’ils ont contribué à créer.

Prévision du prix de Metacade (MCADE)

Cette vision axée sur la communauté a eu un franc succès auprès des investisseurs, bien que MCADE soit encore en presale. Le token est déjà passé de 0,008 $ à $0,0155, et d’autres augmentations sont attendues dans les semaines à venir. À la fin de la presale, MCADE vaudra 0,02 $, mais beaucoup se sont fixé comme objectif que le token atteigne au moins 0,20 $ au début de 2024.

Des prévisions de prix plus ambitieuses pour Metacade ont placé des objectifs à 0,50 $ soit un rendement multiplié par 25 en moins d’un an. Ces gains ne sont pas rares pour des projets intéressants comme Metacade, et bientôt, les investisseurs pourraient récolter les bénéfices en étant les premiers à adopter cette plateforme qui change la donne. L’engouement est réel, car le projet a franchi les 5 premières phases et les investisseurs semblent se dépêcher pour y entrer avant chaque hausse de prix.

Que se passera-t-il si Metacade (MCADE) dépasse le Litecoin (LTC) cette année ?

Il est probable que le MCADE dépasse le LTC en 2023, et cela pourrait créer un cycle d’augmentation continue des prix à mesure que davantage d’investisseurs s’y impliquent. Compte tenu des fonctions innovantes de Metacade et de son potentiel à dominer l’industrie naissante du GameFi, ne sois pas surpris si MCADE explose en 2023. Il est peu probable que Metacade atteigne la valeur boursière de 6,3 milliards de dollars du Litecoin en 2023, mais ce n’est certainement pas impossible !

Metacade (MCADE) semble être la meilleure opportunité d’investissement

En conclusion, les prévisions de prix du Litecoin pour 2023 ne sont pas de bon augure pour les investisseurs LTC. Son statut de l’un des plus anciens projets cryptos pourrait l’aider à conserver sa valeur, ne t’attends pas à une augmentation spectaculaire du prix du Litecoin cette année.

En parallèle, Metacade a un potentiel de profit beaucoup plus important. Son token MCADE semble très sous-évalué à l’heure actuelle, et des milliers d’investisseurs se sont déjà engagés dès le début de la presale. Jète un coup d’œil à la presale de MCADE avant de rater ta chance d’obtenir des tokens à ces prix incroyablement bas !

