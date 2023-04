La CAO bondit sur la vigueur de l'emploi et les données PMI

Avec seulement un jour d’avance sur la publication de la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis, les données sur l’emploi au Canada ont surpris les participants au marché. Chaque détail du rapport sur l’emploi d’aujourd’hui est positif pour l’économie canadienne. Par conséquent, le dollar canadien a bien accueilli la nouvelle et a bondi à tous les niveaux.

Demain est un jour férié au Canada à l’occasion du Vendredi saint. Par conséquent, au lieu d’être publiées demain, comme elles auraient dû l’être, les données sur l’emploi de mars 2023 ont été publiées aujourd’hui. De plus, l’Ivey PMI, une mesure clé de l’activité économique au Canada, est également sorti aujourd’hui.

Les deux données économiques ont dépassé leurs prévisions. En conséquence, les commerçants ont acheté le dollar canadien, et une plus grande force devrait être à venir.

L’économie canadienne a créé trois fois plus d’emplois que prévu en mars

Il s’avère que l’ économie canadienne a créé bien plus d’emplois que prévu en mars – 35 000 contre 10,2 000 prévus. De plus, le taux de chômage s’est maintenu à 5,0 %, alors que les économistes s’attendaient à une légère augmentation à 5,1 %.

Le transport et l’entreposage, les services aux entreprises, la construction et les autres services de soutien ont créé +6,6 % d’emplois supplémentaires en mars. De plus, la finance, les assurances, l’immobilier, la location et le crédit-bail ont créé 1,3 % d’emplois supplémentaires. En revanche, l’emploi a diminué dans la construction de -1,2 % et dans les ressources naturelles de -3,2 %.

De solides données sur l’emploi au Canada pourraient amener les investisseurs à espérer le même résultat demain lorsque le rapport américain NFP sera publié. Ainsi, les mouvements sur le marché des changes ont été mitigés, notamment en raison de la faible liquidité due aux vacances de Pâques.

Ivey PMI dépasse les attentes

Une surprise encore plus grande est peut-être venue du rapport Ivey PMI. Le Ivey PMI est un indice mesurant la variation mensuelle de l’activité économique.

Son nom vient de la Ivey Business School, qui mène l’enquête. Il a un grand pouvoir prédictif pour l’activité macro canadienne, et en mars, il est sorti à 58,2 contre 52,0 attendu – une énorme différence.

Au-dessus de 50, l’indice montre une expansion économique. En dessous de 50, il indique une contraction économique.

L’emploi était plus élevé que le mois précédent, comme le montre l’indice Ivey de l’emploi, qui est passé à 60,3 contre 59,4 le mois dernier. De plus, l’indice des prix Ivey a chuté à 62,0 contre 65,3 précédemment.

Dans l’ensemble, les données de mars indiquent une solide performance économique. Par conséquent, la Banque du Canada devrait se sentir justifiée que les hausses de taux n’ont pas eu un impact aussi négatif sur l’activité économique que beaucoup l’ont craint.