Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le taux de change USD/CAD a dérivé à la hausse après les dernières données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP) et avant la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque du Canada (BdC). La paire s’échangeait à 1,3500, soit quelques points au-dessus du plus bas de la semaine dernière à 1,3400.

Banque du Canada, inflation aux États-Unis

Le taux de change USD/CAD a réagi aux dernières données NFP américaines. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’économie américaine a créé plus de 236 000 emplois en mars après avoir augmenté de 238 000 le mois précédent. Le taux de chômage est tombé à 3,5 % par rapport aux 3,6 % précédents, tandis que le taux d’activité a atteint son plus haut niveau depuis avant la pandémie.

Le prochain catalyseur clé pour la paire USD/CAD sera les prochaines données américaines de l’indice des prix à la consommation (IPC). Les économistes estiment que l’inflation est restée à un niveau élevé en mars. Précisément, l’IPC global devrait atteindre 5,2 % tandis que l’IPC de base devrait bondir à 5,9 %.

Ces chiffres d’inflation seront importants car la Fed a laissé entendre qu’ils dépendront des données dans les mois à venir. Et l’inflation est une partie importante de la Réserve fédérale puisqu’elle fait partie du double mandat.

Les autres actualités CAO importantes sera la prochaine décision de la Banque du Canada prévue pour mercredi. Les économistes s’attendent à ce que la banque continue de suspendre ses taux d’intérêt. La banque a laissé les taux d’intérêt à 4,50% lors des deux dernières réunions. Elle poursuivra également son resserrement quantitatif, dont elle espère qu’il se terminera en 2025.

Analyse technique USD/CAD

Graphique USD/CAD par TradingView

Le graphique 4H montre que le taux de change USD/CAD a connu une lente tendance haussière au cours des derniers jours. Il est passé d’un plus bas de 1,3400 le 4 avril à un plus haut de 1,3530. La paire a formé un canal ascendant représenté en noir. Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) est passé au-dessus du point neutre de 50.

La paire USD/CAD reste en dessous de la moyenne mobile sur 50 périodes. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 1,3410. Ce prix est d’environ 63 points de base en dessous du niveau actuel.