Metacade offre une nouvelle opportunité d'investissement alors que MCADE s'inscrit sur les principales bourses

Metacade vient de connaître son premier grand succès post-prévente avec la cotation sur la principale plateforme d’échange décentralisée Uniswap. Et avec d’autres inscriptions prévues pour Bitmart et MEXC Global, l’intérêt pour l’un des projets les plus passionnants de GameFi atteint de nouveaux sommets.

Les perspectives du prix MCADE à l’avenir suggèrent que le projet présente une opportunité d’investissement attrayante, en particulier pour les investisseurs qui ont peut-être raté le coup car le jeton s’est vendu.

Si vous cherchez à acheter MCADE aujourd’hui, le jeton se négocie sur Uniswap (V3).

Pourquoi Metacade peut être une excellente opportunité d’investissement

L’investissement dans la crypto-monnaie est sur une trajectoire croissante car de plus en plus de personnes trouvent la classe d’actifs plus attrayante. Pour les investisseurs, l’opportunité est toujours là, avec une diligence raisonnable appropriée l’un des principes directeurs.

Metacade offre cette perspective alors que le plus grand projet 2023 de l’industrie GameFi se déroule après une prévente spectaculaire qui s’est soldée le 4 avril. L’enthousiasme autour de l’excitant projet play-to-earn (P2E) a permis de récolter 16,4 millions de dollars lors de la prévente.

La croissance et l’adoption de MCADE devraient se développer rapidement, les détenteurs de jetons étant incités à participer à la plate-forme via une gamme d’initiatives passionnantes. Les investisseurs intéressés par le secteur des jeux peuvent donc ajouter MCADE à leur portefeuille dans le cadre de leurs stratégies d’investissement à long terme.

Qu’est-ce que Metacade et que propose-t-il ?

Metacade est un nouveau projet GameFi qui est sur le point de révolutionner l’industrie du jeu play-to-earn (P2E) grâce au plus grand écosystème d’arcade au monde. Au centre de ce projet se trouve la nécessité de fournir une expérience complète à tous les membres de l’ écosystème du jeu en apportant à la communauté le meilleur de la crypto-monnaie et du Web3 via un lieu de rencontre virtuel dynamique.

Les joueurs, les développeurs et les passionnés de crypto trouveront tous de la valeur sur Metacade, avec la possibilité d’offrir ou de jouer à des jeux et de gagner des récompenses.

Le livre blanc de Metacade illustre l’énorme impact que ce projet aura sur le monde global du jeu, avec sa portée attendue par rapport à des projets comme The Sandbox et Axie Infinity.

Comme indiqué ci-dessus, l’arcade proposera des jeux play-to-earn (P2E) avec des récompenses versées en MCADE. La feuille de route comprend également des programmes de travail pour gagner (W2E) et de compétition pour gagner (C2E), ainsi que des tournois et des événements majeurs avec d’énormes cagnottes pour la communauté.

Les détenteurs du jeton natif MCADE peuvent également participer à d’autres activités au sein de l’écosystème pour gagner des prix. Le jeton permet également à la communauté de participer à la gouvernance, le vote aidant à gérer le programme de fonds crucial appelé Metagrants.

Listes d’échange et partenariats Metacade

Outre la liste sur Uniswap, MCADE sera mis en ligne sur Bitmart, MEXC au cours des prochaines semaines. Selon la feuille de route Metacade, le plan est de répertorier 3 à 5 des principaux échanges cryptographiques. Les dates clés sont :

Plusieurs entreprises leaders de l’industrie et grand public envisagent également des partenariats avec Metacade, présentée comme la nouvelle destination de choix pour la communauté des jeux P2E.

En effet, Metacade a déjà annoncé l’un de ces partenariats, l’équipe scellant une collaboration avec la société de jeux Metastudio. Selon une annonce annoncée par Invezz le 6 avril, Metastudio est une plate-forme de jeu axée sur le Web3 qui fournira les meilleurs jeux mobiles à Metacade.

Est-ce que MCADE vaut la peine d’être acheté aujourd’hui ?

Le prix de Metacade à l’inscription sur Uniswap était de 0,022 $, la valeur du jeton ayant bondi de 0,008 $ lors de la première étape de prévente. Cela indique une augmentation de prix de 175% pour ceux qui sont entrés tôt. Le prix de MCADE devrait continuer à augmenter, d’autant plus que Metacade est sans doute le projet le plus important et le plus innovant de GameFi.

Comme on peut le voir sur CoinMarketCap, les données en temps réel sur la chaîne DEX pour le prix Metacade montrent que 1,7 million de dollars ont été échangés au cours des dernières 24 heures. La paire MCADE/USDT a également bien résisté après la cotation, avec des performances sur 24 heures faisant grimper le jeton de 30 % sur la journée. Il convient également de noter qu’il n’y a pas eu de baisse des prix, ce qui suggère que la pression d’achat pourrait voir MCADE viser de nouveaux sommets dans les prochains jours.

Le succès de la prévente suggère que la communauté des investisseurs le sait et que la communauté des joueurs le saura également lorsqu’elle commencera à exploiter les principales fonctionnalités et les différents programmes d’incitation. En tant que tel, l’utilité de MCADE dans l’écosystème ne peut pas être devinée, et le prix est susceptible de suivre.

En plus de détenir le jeton comme un investissement à long terme, les investisseurs peuvent acheter MCADE aujourd’hui et profiter d’autres opportunités de gain, notamment grâce aux récompenses qui accompagnent le jalonnement. Par exemple, le jalonnement MCADE est en direct après la cotation Uniswap, offrant un rendement annuel moyen (AAR) de 40 %.