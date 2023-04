Prévision de prix Metacade : liste des jetons MCADE sur Uniswap après une prévente réussie

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Fidèle à sa parole, la Metacade a sa liste de jetons MCADE sur Uniswap aujourd’hui après une ronde de prévente réussie. La prévente s’est vendue dans sa prévente de phase finale, amassant un impressionnant 16,4 millions de dollars.

La liste complétera toutes les étapes que Metacade avait mises en évidence pour le premier trimestre 2023 dans son livre blanc ouvrant la voie au développement de partenariats et de modèles d’organisation décentralisée autonome (DAO). Cela confirme également aux investisseurs que l’équipe derrière le projet est sérieuse pour accomplir tout ce qu’elle a déclaré dans le livre blanc, prouvant ainsi l’authenticité du projet.

Prix d’inscription du jeton MCADE

Le jeton MCADE sera coté sur Uniswap à 0,022 $, soit 10 % de plus que son prix final à la clôture de la prévente. C’est une proposition frappante pour ceux qui ont raté la prévente et qui envisagent toujours d’acheter le jeton.

Le jeton devrait être mis en ligne sur Uniswap à 19 h 00 GMT. Fait intéressant, le jalonnement Metacade s’ouvrira immédiatement après l’inscription du jeton sur Uniswap avec 40% AAR.

La liste des jetons devrait faire grimper le prix. Le PDG de Metacade, Rusell Bennet, dans un communiqué de presse antérieur annonçant le partenariat de Metacade avec Metastudio, a déclaré :

«J’ai été ravi de voir la prévente de jetons de la phase finale se vendre; cela ne fait que renforcer ma foi dans le projet Metacade. Nous allons de l’avant maintenant avec le développement et de nouveaux partenariats, et j’ai hâte de regarder le prix symbolique alors que nous nous inscrirons sur les échanges en avril et mai.

Outre Uniswap, MCADE devrait également figurer sur plusieurs autres échanges centralisés de crypto-monnaie (CEX). Le jeton sera répertorié sur Bitmart la semaine se terminant le 16 avril et sur MEXC la semaine se terminant la semaine se terminant le 30 avril.

Qu’est-ce que Metacade et pourquoi est-il devenu une telle sensation dans GameFi ?

Metacade est une plate-forme GameFi récemment lancée qui sert de point de rencontre en ligne pour les joueurs et les investisseurs. La plate-forme vise à devenir un guichet unique pour les joueurs et les développeurs de jeux et son écosystème est alimenté par le jeton MCADE dont la prévente vient de se terminer.

Le jeton MCADE fonctionne sur le réseau Ethereum et les détenteurs peuvent interagir avec l’écosystème Metacade de différentes manières, notamment en participant à une variété de promotions pour aider à stimuler la croissance et l’adoption du produit.

Le projet est devenu une sensation dans l’espace GameFi au rythme auquel la prévente s’est vendue. En plus de réunir les meilleurs jeux Play-to-Earn (P2E) sous un même toit, Metacade prévoit également de soutenir les prochains projets de jeux blockchain via son programme Metagrants qui aidera les développeurs de jeux qui souhaitent construire leurs projets sur la plate-forme source de financement.

Les développeurs de jeux soumettront leurs propositions à la communauté Metacade qui votera ensuite et les propositions les plus populaires iront au cycle de financement. Lors de la ronde de financement, les investisseurs auront la possibilité d’encaisser.

L’objectif principal de Metacade est de changer le visage de l’industrie du jeu métaverse, comme indiqué dans son livre blanc. Le projet est déjà approuvé par Certik, ce qui signifie qu’il est transparent, ce qui est un argument de vente très fort et très demandé après plusieurs grandes éruptions cryptographiques. Pour y jeter un œil, vous pouvez visiter le site Web de Metacade ici.

Prévision de prix MCADE après la cotation

Le prix du jeton MCADE n’a cessé d’augmenter pendant la prévente. le prix est passé de 0,008 $ à l’étape de prévente bêta à 0,02 $ à l’étape actuelle de prévente finale, ce qui représente une augmentation de 150 %. De plus, le prix a bondi de 10% avant de s’inscrire sur Uniswap.

En suivant la tendance que le jeton a établie, il est probable que nous pourrions le voir chuter d’un autre zéro avant la fin du deuxième trimestre de 2023, en particulier après sa cotation sur les trois échanges cryptographiques, Uniswap, BitMart et MEXC.