La Commission européenne a commencé à rédiger la loi sur l’IA il y a environ deux ans pour réglementer la technologie émergente d’intelligence artificielle (IA) comme ActualizeAI d’AltSignals, qui a connu un boom des investissements et de la popularité après le lancement du chatbot ChatGPT alimenté par l’IA d’OpenAI.

Après avoir terminé la rédaction de l’acte, les membres du Parlement européen ont convenu de faire passer le projet à l’étape suivante, le trilogue, où les législateurs de l’UE et les États membres peaufinent le projet dans le projet de loi.

Ce que stipule la nouvelle loi européenne sur l’IA

En vertu de la loi proposée, les outils d’IA seront classés en fonction de leur niveau de risque perçu : de minime à limité, élevé et inacceptable. La classification dépendra de facteurs tels que la surveillance biométrique, la diffusion de fausses informations ou un langage discriminatoire.

Les outils d’IA à haut risque ne seront pas interdits, mais ceux qui les utilisent devront être très transparents dans leurs opérations.

Les entreprises derrière les outils d’IA générative comme ChatGPT et le générateur d’images Midjourney seront également tenues de divulguer tout matériel protégé par le droit d’auteur utilisé dans le développement des systèmes. Cette disposition a été ajoutée tardivement et certains membres de la Commission européenne avaient initialement proposé d’interdire complètement le matériel protégé par le droit d’auteur dans la formation de modèles d’IA générative.

Une députée du Parlement européen, Svenja Hahn, commentant le matériel protégé par le droit d’auteur, a déclaré :

“Contre les souhaits conservateurs d’une surveillance accrue et les fantasmes gauchistes de surréglementation, le parlement a trouvé un compromis solide qui réglementerait l’IA de manière proportionnée, protégerait les droits des citoyens, favoriserait l’innovation et stimulerait l’économie.”

